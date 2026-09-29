Phát hiện bí mật về nơi có thể chứa xác máy bay MH370?

Nhiều mảnh vỡ máy bay MH370 đã được tìm thấy hé lộ bí mật không tưởng? GĐXH - Những mảnh vỡ được cho là của máy bay MH370 trôi dạt trên Ấn Độ Dương vẫn là một trong những manh mối quan trọng nhất để khoanh vùng nơi chiếc Boeing 777 có thể đã rơi.

Hé lộ bí mật về nơi có thể chứa xác máy bay MH370

Thông tin từ Báo Lao động, theo dữ liệu của Cơ quan An toàn Giao thông Australia (ATSB), hệ thống liên lạc vệ tinh trên MH370 hoạt động trở lại vào lúc 0h19 ngày 8.3.2014, sau một khoảng thời gian bị gián đoạn nguồn điện.

Hệ thống sau đó phát đi hai tín hiệu cuối. Tín hiệu thứ nhất được ghi nhận lúc 0h19 phút 29 giây, còn tín hiệu tiếp theo xuất hiện lúc 0h19 phút 37 giây.

Điểm đặc biệt nằm ở dữ liệu BFO (Burst Frequency Offset), chỉ số được các chuyên gia sử dụng để phân tích chuyển động của máy bay tương quan với vệ tinh.

Ở hai lần liên lạc cuối, BFO lần lượt ở mức 182 Hz và -2 Hz. Trong khi đó, nếu MH370 tiếp tục di chuyển theo xu hướng trước đó, giá trị dự kiến vào khoảng 260 Hz. Sự chênh lệch lớn giữa dữ liệu thực tế và giá trị dự kiến trở thành cơ sở để các chuyên gia tính toán khả năng máy bay đã thay đổi độ cao rất nhanh.

Với tín hiệu lúc 0h19 phút 29 giây, các tính toán đưa ra khoảng tốc độ hạ độ cao từ 3.800 đến 14.200 ft/phút, tương đương khoảng 1,2-4,3 km/phút.

Chỉ 8 giây sau, tại lần liên lạc cuối cùng, khoảng tốc độ được tính toán tăng lên 14.600-25.000 ft/phút, tương đương khoảng 4,5-7,6 km/phút.

Tuy nhiên, ATSB lưu ý đây không phải tốc độ hạ độ cao thực tế đã được xác nhận của MH370. Những con số trên là các giới hạn được suy ra dựa trên nhiều giả định và mô hình tính toán.

Dù vậy, hai tín hiệu vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc xác định vòng cung thứ 7 - khu vực gồm những vị trí mà MH370 có thể đã ở vào thời điểm thực hiện các liên lạc vệ tinh cuối cùng.

Đây cũng trở thành một trong những dữ liệu quan trọng được sử dụng để khoanh vùng khu vực tìm kiếm xác máy bay dưới đáy Ấn Độ Dương.

Ngoài ra, theo Tạp chí Việt Nam hàng ngày, một trong những dữ kiện ít được chú ý nằm trong phần thông tin khí tượng của Báo cáo Điều tra An toàn MH370 do Malaysia công bố. Ngay trong ngày chiếc Boeing 777 thực hiện chuyến bay định mệnh, Trung tâm Tư vấn Tro núi lửa Darwin (VAAC Darwin) đã phát hai cảnh báo liên quan đến núi lửa Sinabung trên đảo Sumatra, Indonesia.

Theo Nhóm Điều tra An toàn MH370 của Malaysia, hai cảnh báo được phát lần lượt lúc 6h27 và 18h37 UTC ngày 7/3/2014.

Mốc thứ hai đặc biệt đáng chú ý về thời gian. MH370 cất cánh từ Kuala Lumpur lúc 16h42 UTC ngày 7/3, tương đương 0h42 ngày 8/3 theo giờ Malaysia. Như vậy, cảnh báo lúc 18h37 UTC được phát khi MH370 đã ở trên không gần hai giờ và đang trong giai đoạn hành trình sau khi mất liên lạc với kiểm soát không lưu dân sự.

Các cảnh báo xác định hoạt động phun trào tại tọa độ khoảng 3,10 độ Bắc, 98,23 độ Đông. Tro núi lửa được quan sát lên tới FL120, tương đương độ cao khoảng 3.660 m mét và phát tán về phía tây.

Sinabung nằm ở Bắc Sumatra, không xa eo biển Malacca nếu xét trên quy mô khu vực. Đây cũng là vùng đáng chú ý trong hành trình cuối của MH370, bởi sau khi đi qua điểm định vị IGARI trên tuyến Kuala Lumpur - Bắc Kinh, máy bay bất ngờ quay đầu, vượt trở lại bán đảo Malaysia rồi tiếp tục về phía eo Malacca.

Radar quân sự Malaysia ghi nhận MH370 lần cuối lúc 18h22'12" UTC, khoảng 10 hải lý về phía bắc điểm định vị MEKAR. Khoảng 15 phút sau mốc radar cuối cùng này, cảnh báo Sinabung thứ hai được phát.

Ngay sau phần đề cập đến hai cảnh báo núi lửa, báo cáo điều tra Malaysia ghi rằng tất cả thông tin khí tượng cần thiết đã được cung cấp cho tổ bay MH370.

Dữ kiện này cho thấy hoạt động của Sinabung và tro núi lửa thực sự nằm trong bức tranh khí tượng được các nhà điều tra xem xét khi dựng lại chuyến bay. Tuy nhiên, báo cáo không nói MH370 đã bay vào đám tro, cũng không xác định Sinabung có tác động tới máy bay.

Các dữ liệu độc lập từ Global Volcanism Program của Viện Smithsonian xác nhận Sinabung đang trong giai đoạn hoạt động đáng kể khi MH370 mất tích.

Trong tuần từ 5 đến 11/3/2014, Darwin VAAC ghi nhận nhiều cột tro từ Sinabung. Chúng vươn tới độ cao khoảng 3,7-4 km, chủ yếu trôi về phía tây và tây nam. Ngày 6/3 và trong giai đoạn 9-11/3, ảnh vệ tinh còn cho thấy tro núi lửa lan xa khoảng 35-165 km khỏi khu vực núi lửa.

Sinabung khi ấy vừa trải qua một giai đoạn phun trào mạnh kéo dài nhiều tháng. Hoạt động của núi lửa được các cơ quan hàng không theo dõi chặt chẽ bởi tro núi lửa có thể gây nguy hiểm cho máy bay, từ làm mài mòn bề mặt, ảnh hưởng thiết bị đo cho đến gây hư hại động cơ phản lực nếu máy bay đi vào vùng tro có mật độ đủ lớn.

Dù vậy, việc hai cảnh báo xuất hiện đúng ngày MH370 biến mất không đồng nghĩa tro núi lửa có liên quan đến nguyên nhân vụ việc.

Các mảnh vỡ của MH370 tiết lộ điều gì?

Mảnh cánh máy bay Boeing 777 được xác định thuộc chiếc MH370 mất tích của Malaysia Airlines, trưng bày ở Kuala Lumpur ngày 3/3/2019. Ảnh: AFP





Những mảnh vỡ được phát hiện trong các năm 2015 và 2016 tiếp tục cung cấp thêm dữ liệu cho quá trình phân tích. ATSB cho rằng các bằng chứng thu thập được không phù hợp với kịch bản MH370 thực hiện một cú hạ cánh có kiểm soát xuống mặt biển.

Khi kết hợp tín hiệu vệ tinh với dữ liệu đường bay, các mô phỏng về giai đoạn cuối của chuyến bay và nghiên cứu hướng trôi của những mảnh vỡ được tìm thấy, các chuyên gia tiếp tục thu hẹp khu vực có khả năng chứa phần thân chính của máy bay quanh vòng cung thứ 7.

Đến năm 2022, ATSB cho biết đánh giá của các chuyên gia quốc tế cho thấy xác suất cao phần xác chính của MH370 nằm trong phạm vi khoảng 25 hải lý, tương đương 46 km, tính từ vòng cung này.

Tuy nhiên, việc khoanh vùng bằng dữ liệu khoa học vẫn chưa giúp tìm thấy chiếc Boeing 777 mất tích.

Trong các đợt tìm kiếm mới do Ocean Infinity tiến hành theo thỏa thuận với Malaysia, hai giai đoạn triển khai trong năm 2025 và đầu năm 2026 đã khảo sát khoảng 7.571 km² đáy biển. Khu vực được xác định để tìm kiếm mới có diện tích khoảng 15.000 km² ở phía nam Ấn Độ Dương, nhưng phần xác chính của MH370 vẫn chưa được phát hiện.

Những tín hiệu vệ tinh cuối cùng vì thế vẫn là một trong những manh mối quan trọng để các nhà điều tra dựng lại hành trình cuối của MH370. Chúng giúp thu hẹp đáng kể phạm vi tìm kiếm, nhưng chưa đủ để giải đáp câu hỏi lớn nhất: chiếc máy bay nằm chính xác ở đâu dưới đáy đại dương.

MH370 biến mất ngày 8/3/2014 trên hành trình từ Kuala Lumpur, Malaysia, đến Bắc Kinh, Trung Quốc. Trên máy bay khi đó có 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn.

Hơn 12 năm sau, bất chấp nhiều chiến dịch tìm kiếm và hàng loạt phân tích dữ liệu, phần xác chính của chiếc Boeing 777 vẫn chưa được tìm thấy.