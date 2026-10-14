Một xe ga cao cấp Honda giảm giá sốc, đã đến thời điểm xuống tiền?

Trang bị vượt trội SH, xe ga Honda động cơ hybrid ví như Forza giá 68 triệu đồng đưa về Việt Nam liệu có đáng tiền? GĐXH - Xe ga Honda động cơ hybrid nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế mang nhiều nét tương đồng với mẫu xe tay ga cỡ lớn Forza 350.

Xe ga Honda SH350i giảm giá

Honda SH350i giá đại lý giảm hơn 5 triệu đồng so với giá niêm yết





Xe ga Honda SH350i đang được một số đại lý bán thấp hơn giá đề xuất ở cả ba phiên bản.

Thông tin từ Tạp chí Kinh tế chứng khoán Việt Nam, theo khảo sát giá cập nhật đầu tháng 10/2026, SH350i Cao cấp có giá tham khảo khoảng 145,9 triệu đồng, thấp hơn 5,49 triệu đồng so với mức niêm yết 151,39 triệu đồng.

Hai phiên bản Đặc biệt và Thể thao lần lượt được chào bán ở mức 148,9 triệu và 149,4 triệu đồng, cùng thấp hơn giá hãng khoảng 3,49 triệu đồng.

Bảng giá xe ga Honda SH350i

Phiên bản Giá đề xuất Giá đại lý tham khảo Mức giảm SH350i Cao cấp 151,39 triệu 145,9 triệu 5,49 triệu SH350i Đặc biệt 152,39 triệu 148,9 triệu 3,49 triệu SH350i Thể thao 152,89 triệu 149,4 triệu 3,49 triệu



Mua xe ga Honda SH350i lưu ý diều gì?

Ngoài giá bán tại đại lý, người mua Honda SH cần tính thêm lệ phí trước bạ, phí cấp biển số, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và các khoản phát sinh khác.

Đối với những mẫu xe máy có giá trị cao như SH160i hay SH350i, tổng chi phí lăn bánh có thể chênh đáng kể tùy địa phương đăng ký.

Trong tháng 10, một số đại lý còn triển khai chương trình thu xe cũ đổi xe mới, với mức hỗ trợ được quảng bá lên tới 2,5 triệu đồng đối với SH125i/160i và 1 triệu đồng đối với SH350i. Tuy nhiên, đây là chương trình do từng đại lý công bố, không nên mặc nhiên xem là ưu đãi áp dụng trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/10/2026, Honda Việt Nam triển khai chương trình voucher 50.000 đồng cho khách hàng thực hiện bảo dưỡng định kỳ miễn phí đúng lịch tại HEAD, theo điều kiện của chương trình.

Đánh giá xe ga Honda SH350i

Honda SH350i là mẫu xe có dung tích động cơ lớn nhất trong nhóm SH đang được lắp ráp tại Việt Nam

Theo Tạp chí Phụ nữ mới, Honda SH350i là mẫu xe có dung tích động cơ lớn nhất trong nhóm SH đang được lắp ráp tại Việt Nam. Xe sử dụng động cơ eSP+ dung tích 329,6cc, công suất tối đa khoảng 28,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 31,8 Nm.

Các trang bị đáng chú ý gồm ABS hai kênh, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, kết nối Bluetooth, cổng sạc USB Type-C và đèn soi cốp. Tuy nhiên, SH350i có khối lượng khoảng 172 kg, nặng hơn đáng kể so với SH125i và SH160i. Vì vậy, người mua cần cân nhắc khả năng kiểm soát xe khi di chuyển trong đường phố đông đúc.

Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố của SH350i là 3,63 lít/100 km, cao hơn khoảng 55% so với SH160i.

Nếu ưu tiên động cơ mạnh và thường xuyên di chuyển đường dài, SH350i có thể là lựa chọn phù hợp. Ngược lại, SH125i và SH160i vẫn có lợi thế về sự linh hoạt và chi phí sử dụng.

Giá đại lý được tổng hợp từ khảo sát chưa bao gồm chi phí đăng ký, biển số và bảo hiểm bắt buộc.

Xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.



