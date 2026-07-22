Cạnh tranh SH, xe ga 150cc của Honda giá 72,8 triệu đồng thiết kế cổ điển cực sang, công nghệ vượt tầm

Sang trọng không kém gì SH, xe ga 150cc giá 52,5 triệu đồng có ABS 2 kênh, TCS, rẻ hơn Air Blade GĐXH - Xe ga 150cc sở hữu những trang bị hàng đầu có thể sánh ngang với Honda SH 160i, nhưng giá bán của mẫu xe này thậm chí còn rẻ hơn Air Blade.

Xe ga 150cc của Honda thiết kế cổ điển cực sang, công nghệ vượt tầm

NWF150

Bên cạnh mẫu xe NWF125 phiên bản Under One Person, liên doanh Wuyang-Honda cũng vừa chính thức trình làng phiên bản NWF150 mới lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình “Nhất Nhân Chi Hạ”.

Về thiết kế, Wuyang-Honda NWF150 được xây dựng từ những đường nét bo tròn mềm mại mang đậm phong cách retro Châu Âu đầy thanh lịch và có chiều sâu thẩm mỹ, khác biệt khá lớn so với các mẫu xe như Honda SH hay SH Mode. Phong cách cổ điển của NWF150 được thể hiện khá rõ với cụm đèn pha LED dạng tròn đặt ở trung tâm, kết hợp cùng các chi tiết mạ chrome tinh tế quanh thân xe. Đèn hậu LED phía sau được tạo hình chữ U cách điệu tạo độ nhận diện cao.





Wuyang-Honda NWF150 được xây dựng từ những đường nét bo tròn mềm mại mang đậm phong cách retro Châu Âu

Dù mang dáng dấp thời trang, Wuyang-Honda NWF150 vẫn sở hữu sàn để chân phẳng cực rộng rãi với kích thước 290 x 420 (mm), giúp người dùng dễ dàng chở đồ cá nhân. Cốp chứa đồ dưới yên dung tích lên tới 28 lít, đủ để chứa một mũ bảo hiểm fullface và áo mưa. Chiều cao yên chỉ 774 mm, rất phù hợp với vóc dáng của người dùng châu Á.

Điểm độc đáo của phiên bản NWF150 Under One Person là phối màu độc quyền mới khá bắt mắt. Chiếc xe được khoác lên mình “bộ cánh” kết hợp hài hòa giữa tông màu xanh và trắng đặc trưng. Trên thân xe xuất hiện logo NDT (một tổ chức đặc biệt trong cốt truyện Nhất Nhân Chi Hạ) cùng nhiều chi tiết "Easter Egg" ẩn giấu tinh tế liên quan đến các nhân vật được khán giả yêu thích.

"Trái tim" của Wuyang-Honda NWF150 phiên bản đặc biệt mới vẫn là khối động cơ cao cấp eW15 dung tích 149,7cc, xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng chất lỏng. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 15,2 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm tại 6.500 vòng/phút. Không chỉ cung cấp sức mạnh đáng gờm, mẫu xe tay ga này còn có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng với mức tiêu hao trung bình 2,15 lít/100 km. Việc được trang bị bình xăng dung tích khủng 8,3 lít cho phép xe vận hành quãng đường lên tới hơn 350 km sau mỗi lần đổ đầy.

"Trái tim" của Wuyang-Honda NWF150 phiên bản đặc biệt mới vẫn là khối động cơ cao cấp eW15 dung tích 149,7cc

Wuyang-Honda NWF150 phiên bản Under One Person sở hữu hàng loạt trang bị an toàn và tiện ích vượt trội, hoàn toàn bỏ xa nhiều đối thủ cùng phân khúc. Thậm chí, trang bị của mẫu xe này còn nhỉnh hơn những “người anh em” như Honda SH hay SH Mode.

Cụ thể, Wuyang-Honda NWF150 Under One Person được trang bị phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau, tích hợp hệ thống ABS kênh đôi cùng hệ thống kiểm soát lực kéo TCS xịn sò. Xe còn được tích hợp hệ thống radar cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía sau kết hợp cùng camera hành trình 1080P sắc nét phía trước.

Wuyang-Honda NWF150 Under One Person được trang bị phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau

Bảng đồng hồ của NWF150 Under One Person là dạng kỹ thuật số toàn phần, sử dụng màn hình màu TFT 7 inch hiển thị giao diện tùy biến sâu theo chủ đề của bộ anime "Nhất Nhân Chi Hạ", hỗ trợ kết nối trực tiếp với ứng dụng di động được cá nhân hóa đồng bộ. Ngoài ra, mẫu xe này còn có sẵn hệ thống khóa thông minh Smartkey, cảm biến áp suất lốp.

Giá xe ga 150cc NWF150 Under One Person

Xe sẽ được phân phối tại thị trường Trung Quốc với mức giá 18.780 nhân dân tệ, tương đương khoảng 72,8 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.

Wuyang-Honda NWF150 được xem là một trong những mẫu xe tay ga đáng chú ý nhất của Honda tại thị trường Trung Quốc. Nếu được đưa về Việt Nam trong tương lai, đây sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc scooter 150cc nhờ sự kết hợp giữa phong cách, hiệu năng và công nghệ.

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.