MS 959: Bị bò húc đa chấn thương, người phụ nữ nghèo không có tiền điều trị

Sau 10 ngày điều trị tại khoa Hồi sức tích cực ngoại, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, bệnh nhân Trần Thị Thảnh đã vượt qua giai đoạn nguy kịch. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn đang phải thở máy do bị tổn thương ngực và gãy 6 xương sườn, dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng hô hấp.



Qua lời kể của bà Trần Thị Lịch (em gái bà Thảnh), bà Trần Thị Thảnh (59 tuổi), quê ở xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương. Muộn chồng nên 8 năm trước, bà về sống chung với một người đàn ông góa vợ ở xã Thanh Mai (huyện Thanh Chương). Do đã lớn tuổi, bà không còn hy vọng có con cái, nên hai người đã nương tựa vào nhau mà không đăng ký kết hôn.

Sáng ngày 4/10, trong lúc chăm con bò mới sinh con thì tai họa ập đến. Con bò phản chủ nhè bà mà húc, ép vào tường, bà kêu cứu cũng không được, đành nằm chịu trận. "Cũng không biết bao lâu trôi qua, khi người hàng xóm phát hiện, chị Thảnh lịm rồi, con bò đang đứng ghìm cặp sừng vào bụng chị ấy. Xua được nó ra, mọi người đưa chị ấy đi viện, cả người chị ấy thâm tím, xây xước", bà Lịch kể lại.

Hoàn cảnh gia đình của người đàn bà khổ hạnh vốn đã trớ trêu nay lại càng bi đát hơn. Do không có bảo hiểm y tế, chi phí phẫu thuật, điều trị gia đình phải lo liệu tất cả. Sau hơn 10 ngày, tổng chi phí điều trị, phẫu thuật gia đình phải đóng đã khoảng hơn 70 triệu đồng.

Bà Thảnh bị đa chấn thương, do bị bò húc đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa.

Chia sẻ với PV, bác sĩ Hoàng Ngọc Huy, khoa Hồi sức tích cực ngoại, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân Thảnh đã vượt qua giai đoạn nguy kịch. Hiện tại, bệnh nhân ý thức tỉnh nhưng vẫn phải thở máy qua canuyn khí quản. Chức năng hô hấp của bệnh nhân vẫn chưa ổn định do tổn thương ngực và gãy 6 xương sườn ở hai bên, dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Thể trạng bệnh nhân suy kiệt do tràn dịch và tràn khí màng phổi hai bên, cùng với vỡ lách và vỡ khung xương chậu. Bệnh nhân cũng gặp sốc do đa chấn thương và mất máu cấp, vì vậy đã được chỉ định phẫu thuật dẫn lưu màng phổi hai bên.

Bác sĩ Huy cho biết thêm, với tình trạng tổn thương này, bệnh nhân phải mất ít nhất 3 tuần thở máy, chi phí điều trị và các loại thuốc trung bình mỗi ngày 5-7 triệu đồng. Việc điều trị kéo dài hàng tháng và khả năng bệnh nhân phải trải qua thêm một cuộc phẫu thuật cố định khung xương chậu, chi phí có thể tăng thêm.

Tuy nhiên, bệnh nhân đã lớn tuổi, tổn thương nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể nên việc phục hồi cần thời gian. Bệnh nhân cũng đối mặt với nhiều di chứng sau này, đặc biệt là khả năng vận động do khung xương chậu bị vỡ.

Bà Lịch bật khóc khi kể lại tình cảnh bi đát của người chị gái.

"Anh em ở quê chỉ biết bám vào ruộng đồng, làm phụ hồ để kiếm thêm đôi đồng. Khi chị Thảnh gặp nạn, anh em bên ngoại cũng không có nhiều để hỗ trợ, trong khi chị phải nằm viện dài ngày...

Ba hôm trước, anh Lưu (chồng bà Thảnh) đã về nhà để vay mượn tiền nộp viện phí cho chị, nhưng chưa thấy trở lại. Anh ấy nói chị tôi cần điều trị lâu dài, tốn kém, hay nên xin ra viện về nhà. Cả gia đình tôi không đồng ý, chúng tôi mong cứu được chị sống thêm vài năm. Bác sĩ nói chị ấy đã có tiến triển tốt, chẳng lẽ chúng tôi lại bỏ cuộc", bà Lịch đưa tay áo lên lau nước mắt nói.

Bác sĩ Huy cho biết thêm: "Bệnh nhân Thảnh có tiến triển tốt, đáp ứng tốt với phương pháp điều trị. Tuy nhiên, do không có bảo hiểm y tế, bệnh nhân phải tự chi trả 100% chi phí điều trị, nên chồng của bệnh nhân có ý định xin về.



Trước tình cảnh bi đát của bệnh nhân, khoa đã liên hệ với Phòng Công tác xã hội của bệnh viện để tìm phương án hỗ trợ. Hiện tại, bệnh viện đang cung cấp suất ăn hàng ngày (thức ăn lỏng, qua đường ống mở dạ dày) cho bệnh nhân, nhằm đảm bảo thể trạng và hỗ trợ tốt hơn cho quá trình điều trị".

Rất mong những người hảo tâm chung tay chia sẻ để bà Thảnh bớt gánh nặng trong hoàn cảnh bi đát này.