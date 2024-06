Mưa lớn tại Hà Giang, nước chảy như thác khiến du khách mắc kẹt ở Nho Quế

Trong hai ngày 8-9/6, do ảnh hưởng từ hoàn lưu, nhiều địa phương ở Hà Giang chịu ảnh hưởng mưa lớn, lượng mưa đo được từ 7h đến 15h hôm nay ở Quảng Ngần (Hà Giang) gần 120 mm.



Do tình hình mưa lũ kéo dài, tuyến đường lên sông Nho Quế (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) bị sạt lở, nhiều người dân và du khách mắc kẹt, không thể di chuyển. Tuyến đường Thuận Hòa - Thái An; đường Mèo Vạc - Đồng Văn cũng bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở. Một lượng lớn đất đá tràn xuống đường lớn tuyến huyện Mèo Vạc - huyện Đồng Văn và nước dâng ngập gần 1m nên các phương tiện không thể đi qua các đoạn đường này.

Lực lượng chức năng điều máy xúc đến hiện trường để khơi dòng chảy. Ảnh: Mạnh Tour

Đặc biệt, chiều 9/6, mưa lớn khiến tuyến đường chính xuống sông Nho Quế, vào 3 xã biên giới Thượng Phùng, Xín Cái, Sơn Vĩ bị chia cắt.

Theo đó, nhiều đoạn đường bị phá tung bởi lượng nước lớn từ khe núi cao đổ xuống. Đoạn đường 6 km từ đường 193A xuống bến thuyền hẻm Tu Sản, sông Nho Quế (thuộc xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc) cũng bị mưa lũ phá khiến nhiều phương tiện bắt buộc phải dừng lại không thể đi qua.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Hà Giang đã triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

Theo dự báo, từ tối nay đến sáng mai, Đông Bắc Bắc Bộ mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm. Vùng núi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng thấp, ven sông có thể ngập.