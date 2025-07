Tin sáng 8/7: Miền Bắc nắng nóng trước khi hứng mưa lớn xối xả; Mẹ hiến tạng cứu con gái 11 tuổi suy thận giai đoạn cuối

Dự báo thời tiết hôm nay (8/7): Miền Bắc nắng oi trước khi hứng mưa lớn xối xả

VietNamnet cho hay, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 8/7, khu vực Bắc Bộ duy trì hình thái ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tin sáng 7/7: Chi tiết lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội; miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn, nền nhiệt giảm mạnh GĐXH - Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ được tổ chức từ 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Thủ đô Hà Nội; Cơ quan khí tượng cho biết, khu vực miền Bắc khoảng từ chiều tối và đêm 9-12/7 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trung Bộ cũng ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết Hà Nội vẫn có nơi nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trên 35 độ, trời khá oi bức; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Đáng lưu ý, từ chiều tối 9/7, Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 9-12/7, miền Bắc khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Cơ quan khí tượng lưu ý, các khu vực trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mẹ hiến tạng cứu con gái 11 tuổi suy thận giai đoạn cuối

Theo Báo Thanh niên, ngày 7/7, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết, đã ghép thận thành công cho bé gái 11 tuổi ở Lâm Đồng, bị suy thận mạn giai đoạn cuối do hội chứng thận hư kháng thuốc có đột biến gen ức chế khối u Wilms-1 (WT1).

Đại diện gia đình bé gái cho hay, đầu năm 2020, thỉnh thoảng sau mỗi lần ngủ dậy, em có biểu hiện sưng mắt hai bên. Gia đình chỉ nghĩ đây là biểu hiện thông thường khi trẻ con khóc hoặc ngủ dậy nên không cho con đi khám.

Sau một thời gian, tình trạng sưng mắt nhiều hơn, gia đình bắt đầu lo lắng và đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để khám.

Tại đây, em được các bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng thận hư kháng thuốc, không đáp ứng điều trị các thuốc ức chế miễn dịch thông thường, dẫn đến suy thận mạn giai đoạn cuối.

Người mẹ ở Lâm Đồng hiến thận cứu con gái 11 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối. Ảnh: BVCC

Bệnh nhi phải chạy thận nhân tạo chu kỳ 3 lần/tuần tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Sau một thời gian, em được chuyển sang thẩm phân phúc mạc - phương pháp lọc máu qua màng bụng, giúp giảm áp lực điều trị và thuận tiện hơn.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 đã hội chẩn để xem xét việc ghép thận cho bệnh nhi. Hội đồng quyết định phẫu thuật ghép thận, xác định rõ các yếu tố nguy cơ và đưa ra các bước phẫu thuật cụ thể cho bệnh nhi.

Ngày 1/7/2025, bệnh nhi được ghép thận trái vào hố chậu phải từ người cho sống là mẹ ruột và cắt thận phải tận gốc. Đây là ca ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện Nhi đồng 2 đối với bệnh nhi bị suy thận mạn giai đoạn cuối do đột biến gen WT1 hiếm gặp.

Một bé gái 2 tuổi ở Lâm Đồng bị mất tích

Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống, ngày 7/7, Công an xã Hiệp Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trước đó, chị Phạm Thị Thảo Vi (24 tuổi, ở thôn Phi Nôm, Hiệp Thạnh) đến Công an xã Hiệp Thạnh trình báo về việc con chị tên Trần Phạm Ngọc Hân bị mất tích khi ở nhà bà ngoại.

Theo trình báo của chị Vi, trong lúc cháu Hân chơi trong nhà thì bà ngoại ra dọn dẹp ngoài vườn. Sau đó, gia đình không thấy cháu Hân nên đã tìm kiếm khắp khu vực xung quanh mà không có kết quả.

Bé gái Ngọc Hân mất tích. Ảnh người nhà cung cấp.

Sau khi gia đình trình báo sự việc, Công an xã Hiệp Thạnh huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân khu vực tổ chức tìm kiếm nhưng không tìm thấy cháu Ngọc Hân.

Theo người nhà cháu Hân, thời điểm mất tích, cháu mặc váy trắng, áo thun trắng phía trước ngực có hình mặt người. Hiện, lực lượng chức năng địa phương vẫn đang phối hợp với người dân mở rộng địa bàn tìm kiếm cháu bé.

Sau hợp nhất, tỉnh Lâm Đồng cấp biển số xe theo đầu số nào?

VTC cho biết, ngày 7/7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Lâm Đồng cho biết từ ngày 1/7, căn cứ vào Thông tư số 51 quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng hướng dẫn thì tỉnh Lâm Đồng có biển số 49 như hiện tại và có thêm đầu biển số 86 (Bình Thuận cũ) và 48 (Đắk Nông cũ).

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, toàn bộ Công an cấp xã và Phòng Cảnh sát giao thông cấp tỉnh sẽ tiếp nhận đăng ký ô tô, xe máy chuyên dùng, mô tô của tổ chức, cá nhân có hộ khẩu, trụ sở tại địa phương.

Sau hợp nhất, tỉnh Lâm Đồng cấp biển số xe với 3 đầu biển số.

Người dân được quyền lựa chọn đăng ký xe tại bất kỳ công an cấp xã nào hoặc tại Phòng Cảnh sát giao thông trên địa bàn. Riêng xe có nguồn gốc tịch thu, đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông.

Đối với xe trúng đấu giá biển số, ngoài việc được đăng ký tại tỉnh, thành phố nơi cư trú hoặc có trụ sở, cá nhân, tổ chức còn được đăng ký tại Phòng cảnh sát giao thông quản lý biển số xe trúng đấu giá đó.

Cô gái phải mổ 60 lần vì hoại tử sau tiêm filler trôi nổi

Theo VOV, chị N.H.N (quê An Giang, từng làm việc trong ngành spa), nhập cấp cứu tại Bệnh viện JW Hàn Quốc TP.HCM trong tình trạng vùng đùi phải hở toác, rỉ mủ nặng mùi, lộ bó cơ bị hoại tử.

Theo lời kể, chị bắt đầu tiêm filler toàn thân từ hơn 7 năm trước, sử dụng sản phẩm mua qua mạng, được quảng cáo là "collagen châu Âu", "tiêm đến đâu, đẹp đến đó". Không có chuyên môn y khoa, chị tự tiêm hoặc nhờ bạn bè tiêm tại nhà.

Nhiều năm sau, khi đang du lịch tại Dubai vào đúng thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, cơ thể chị xuất hiện hàng loạt ổ áp xe, sưng đau toàn thân, mưng mủ và sốt cao.

Đùi bệnh nhân bị hoại tử nghiêm trọng, bác sĩ phải rạch, bóc tách mô hoại tử trong 5 giờ đồng hồ (Ảnh BVCC).

Các bác sĩ tại Dubai chẩn đoán nhiễm virus lạ và phải mổ khẩn cấp để cứu mạng. Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự được xác định là do filler không rõ nguồn gốc tiêm trước đó.

Kể từ đó, chị bước vào hành trình điều trị kéo dài với hơn 60 ca mổ lớn nhỏ tại nhiều quốc gia, nhằm cắt lọc, khâu vá và dẫn lưu mủ. Gia đình cho biết bệnh nhân nhiều lần hoảng loạn tâm lý, mất kiểm soát hành vi, trở nên khép kín vì mặc cảm với các vết sẹo chằng chịt trên cơ thể.

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung - Tổng giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc cho biết, bệnh nhân bị hoại tử toàn bộ mô mềm vùng đùi, da bị xé toạc, filler ăn sâu như tổ ong, dính chặt vào từng lớp cơ.

Bắt khẩn cấp 2 người hành hung học sinh ở tiệm Internet, TP Hồ Chí Minh

Thông tin trên VTV, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Vũ Hảo (SN 1995, chủ tiệm game) và Ngô Quốc Tú (SN 1996) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, khoảng 14h chiều 5/7, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip phản ánh nội dung chủ một tiệm game tại phường Tân Thới Hiệp (TP Hồ Chí Minh) đã có hành vi cố ý gây thương tích cho 2 khách hàng là học sinh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh, Công an phường Tân Thới Hiệp khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, điều tra, Công an phường Tân Thới Hiệp xác định sự việc xảy ra tiệm game trên địa bàn vào rạng sáng 23/3.

Hai học sinh bị đánh dã man ở tiệm nét tại TP Hồ Chí Minh (ảnh cắt từ clip).

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 22/3/2025, sau khi nhận được thông tin từ nhân viên tiệm game về việc có khách sử dụng tài khoản "net" của người khác, Nguyễn Vũ Hảo và Ngô Quốc Tú đã đến gặp 2 thiếu niên trên. Sau đó, cả 2 đã có hành vi hành hung các em.

Đáng chú ý, Nguyễn Vũ Hảo được xác định là người đã sử dụng tay, chân cùng các vật dụng như mũ bảo hiểm, dụng cụ hốt rác… để đánh vào nhiều vị trí trên cơ thể của 2 em V.M.H và H.T.L.

Sau khi đoạn clip bị phát tán trên mạng xã hội, Hảo đã rời khỏi địa phương. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng xác định vị trí và đưa 2 bị can về làm việc.

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục giám định thương tích đối với 2 nạn nhân, đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.