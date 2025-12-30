Mua vé nhưng show 'Về đây bốn cánh chim trời' bị hủy, khán giả cần làm gì để đòi lại quyền lợi?

Ba nguyên nhân khiến show có Hồng Nhung, Hà Trần không thể diễn ra GĐXH - Theo Giám đốc âm nhạc chương trình "Về đây bốn cánh chim trời", lý do show không thể diễn ra là do vi phạm tác quyền, NSX vi phạm hợp đồng, thời gian chuẩn bị không đủ. Dù BTC biết điều này từ sớm nhưng vẫn bán vé đến phút chót.

Vụ việc show diễn "Về đây bốn cánh chim trời" có sự tham gia của Hồng Nhung, Hà Trần và nhiều nghệ sĩ đình đám khác tại Hà Nội vào tối 28/12 đột ngột bị hoãn vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận.

Đối diện với dư luận, đại diện BTC đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" cho biết, trong 10 ngày tới sẽ có thông báo chính thức về chương trình sẽ diễn ra. Trong trường hợp khán giả yêu cầu trả vé không chờ show mới, BTC sẽ thực hiện hoàn tiền.

Thông tin mới nhất, ngày 30/12, lãnh đạo Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận phản ánh, trình báo của một số người dân cho rằng BTC chương trình có dấu hiệu lừa đảo.

Trao đổi với Gia đình & Xã hội về sự việc liên quan đến show diễn "Về đây bốn cánh chim trời", TS. LS. Đặng Văn Cường cho biết, trường hợp có đơn tố cáo, tố giác, kiến nghị cơ quan chức năng xem xét xử lý thì cơ quan chức năng sẽ vào cuộc làm rõ nguyên nhân sự việc, xác định việc hủy show diễn là do nguyên nhân chủ quan hay do khách quan, có thuộc trường hợp bất khả kháng hay không? Có yếu tố lạm dụng, gian dối để chiếm đoạt tiền hay không ?

Trong trường hợp có tranh chấp khiếu kiện thì cơ quan chức năng sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. Sự việc bắt đầu từ quan hệ dân sự, nếu một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng, không thực hiện nghĩa vụ gây thiệt hại cho bên kia thì bên gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật. Trường hợp trong quan hệ dân sự mà phát sinh yếu tố chiếm đoạt, thì còn có thể xem xét xử lý hình sự.

Thông tin show 'Về đây bốn cánh chim trời'

Hồng Nhung và nhiều nghệ sĩ tập luyện chuẩn bị cho chương trình "Về đâu bốn cánh chim trời" dù chưa nhận cát-sê từ BTC.

Ở sự việc lần này, BTC bán vé nhưng lại không tổ chức là có dấu hiệu về vi phạm thoả thuận dân sự, vi phạm một bên khiến cho giao dịch không được thực hiện. Trong tình huống này, ban tổ chức không chỉ có trách nhiệm hoàn tiền mua vé của khách hàng mà phải bồi thường tổn hại về vật chất, tinh thần xảy ra theo quy định pháp luật, cụ thể là theo Nghị định số 144 của Chính phủ.

"Cơ quan chức năng sẽ làm rõ đây là quan hệ dân sự gây thiệt hại hay là có dấu hiệu chiếm đoạt để xem xét xử lý bằng các chế tài pháp luật. Dưới góc độ quản lý nhà nước, hoạt động biểu diễn nghệ thuật phải theo các văn bản pháp luật có liên quan đến các Nghị định của Chính phủ, các luật quản lý văn hoá, quảng cáo.

Nếu trong trường hợp liên quan an ninh trật tự có thể bị xử lý theo Nghị định 144 năm 2021 của Chính phủ và được sửa đổi Nghị định năm 2025. Nếu vi phạm về văn hoá và quảng cáo, có thể bị xử lý theo Nghị định 38. Trường hợp tổ chức các chương trình không được cấp phép, hoặc sai phép ảnh hưởng an ninh trật tự an toàn xã hội thì tuỳ vào tính chất mức độ từng vụ việc cụ thể đơn vị tổ chức có thể bị phạt hành chính, các cá nhân vi phạm ở mức độ nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự", luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

Luật sư Đặng Văn Cường khẳng định khán giả có quyền yêu cầu đơn vị tổ chức hoàn tiền bồi thường thiệt hại.

Khi được hỏi về thực tế không chỉ khán giả mà nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình cũng tố BTC không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng, không thanh toán hoặc chậm thanh toán cát-sê nghệ sĩ thì mức xử lý cao nhất đối với đơn vị tổ chức sẽ thế nào? - Luật sư Cường cho biết: Theo quy định của pháp luật thì lừa đảo là thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác. Bởi vậy trong trường hợp có khán giả mất tiền và người nhận tiền đã bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền từ 2.000.000 đồng trở lên thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự. Còn trường hợp chương trình được cấp phép tổ chức, ban tổ chức có thực hiện các hoạt động để tổ chức chương trình nhưng sau đó chương trình bị hủy do có mâu thuẫn tranh chấp nội bộ hoặc vì một lý do khách quan nào đó thì đây vẫn là quan hệ dân sự.

Về mức phạt cụ thể nào với đơn vị sản xuất - Ngọc Việt Education sẽ được các cơ quan chức năng trả lời trong thời gian tới, tuy nhiên, một điều có thể thấy rõ ngay rằng, đơn vị tổ chức này đang và sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn bởi bị mất uy tín nghiêm trọng với khán giả. Với một đơn vị làm nghệ thuật thì không có án phạt nào nặng nề hơn là sự thất vọng và quay lưng của khán giả và công chúng.



