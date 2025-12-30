Mua vé nhưng show 'Về đây bốn cánh chim trời' bị hủy, khán giả cần làm gì để đòi lại quyền lợi?
GĐXH - Theo luật sư, khán giả mua vé "Về đây bốn cánh chim trời" nhưng không được cung cấp dịch vụ có quyền yêu cầu đơn vị tổ chức hoàn tiền và bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần do show diễn đã bị hoãn/hủy mà không báo trước.
Vụ việc show diễn "Về đây bốn cánh chim trời" có sự tham gia của Hồng Nhung, Hà Trần và nhiều nghệ sĩ đình đám khác tại Hà Nội vào tối 28/12 đột ngột bị hoãn vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận.
Đối diện với dư luận, đại diện BTC đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" cho biết, trong 10 ngày tới sẽ có thông báo chính thức về chương trình sẽ diễn ra. Trong trường hợp khán giả yêu cầu trả vé không chờ show mới, BTC sẽ thực hiện hoàn tiền.
Thông tin mới nhất, ngày 30/12, lãnh đạo Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận phản ánh, trình báo của một số người dân cho rằng BTC chương trình có dấu hiệu lừa đảo.
Trao đổi với Gia đình & Xã hội về sự việc liên quan đến show diễn "Về đây bốn cánh chim trời", TS. LS. Đặng Văn Cường cho biết, trường hợp có đơn tố cáo, tố giác, kiến nghị cơ quan chức năng xem xét xử lý thì cơ quan chức năng sẽ vào cuộc làm rõ nguyên nhân sự việc, xác định việc hủy show diễn là do nguyên nhân chủ quan hay do khách quan, có thuộc trường hợp bất khả kháng hay không? Có yếu tố lạm dụng, gian dối để chiếm đoạt tiền hay không ?
Trong trường hợp có tranh chấp khiếu kiện thì cơ quan chức năng sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. Sự việc bắt đầu từ quan hệ dân sự, nếu một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng, không thực hiện nghĩa vụ gây thiệt hại cho bên kia thì bên gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật. Trường hợp trong quan hệ dân sự mà phát sinh yếu tố chiếm đoạt, thì còn có thể xem xét xử lý hình sự.
Ở sự việc lần này, BTC bán vé nhưng lại không tổ chức là có dấu hiệu về vi phạm thoả thuận dân sự, vi phạm một bên khiến cho giao dịch không được thực hiện. Trong tình huống này, ban tổ chức không chỉ có trách nhiệm hoàn tiền mua vé của khách hàng mà phải bồi thường tổn hại về vật chất, tinh thần xảy ra theo quy định pháp luật, cụ thể là theo Nghị định số 144 của Chính phủ.
"Cơ quan chức năng sẽ làm rõ đây là quan hệ dân sự gây thiệt hại hay là có dấu hiệu chiếm đoạt để xem xét xử lý bằng các chế tài pháp luật. Dưới góc độ quản lý nhà nước, hoạt động biểu diễn nghệ thuật phải theo các văn bản pháp luật có liên quan đến các Nghị định của Chính phủ, các luật quản lý văn hoá, quảng cáo.
Nếu trong trường hợp liên quan an ninh trật tự có thể bị xử lý theo Nghị định 144 năm 2021 của Chính phủ và được sửa đổi Nghị định năm 2025. Nếu vi phạm về văn hoá và quảng cáo, có thể bị xử lý theo Nghị định 38. Trường hợp tổ chức các chương trình không được cấp phép, hoặc sai phép ảnh hưởng an ninh trật tự an toàn xã hội thì tuỳ vào tính chất mức độ từng vụ việc cụ thể đơn vị tổ chức có thể bị phạt hành chính, các cá nhân vi phạm ở mức độ nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự", luật sư Đặng Văn Cường cho biết.
Khi được hỏi về thực tế không chỉ khán giả mà nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình cũng tố BTC không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng, không thanh toán hoặc chậm thanh toán cát-sê nghệ sĩ thì mức xử lý cao nhất đối với đơn vị tổ chức sẽ thế nào? - Luật sư Cường cho biết: Theo quy định của pháp luật thì lừa đảo là thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác. Bởi vậy trong trường hợp có khán giả mất tiền và người nhận tiền đã bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền từ 2.000.000 đồng trở lên thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự. Còn trường hợp chương trình được cấp phép tổ chức, ban tổ chức có thực hiện các hoạt động để tổ chức chương trình nhưng sau đó chương trình bị hủy do có mâu thuẫn tranh chấp nội bộ hoặc vì một lý do khách quan nào đó thì đây vẫn là quan hệ dân sự.
Về mức phạt cụ thể nào với đơn vị sản xuất - Ngọc Việt Education sẽ được các cơ quan chức năng trả lời trong thời gian tới, tuy nhiên, một điều có thể thấy rõ ngay rằng, đơn vị tổ chức này đang và sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn bởi bị mất uy tín nghiêm trọng với khán giả. Với một đơn vị làm nghệ thuật thì không có án phạt nào nặng nề hơn là sự thất vọng và quay lưng của khán giả và công chúng.
Con trai MC Mai Ngọc gây chú ý trong ngày đặc biệt của mẹGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - "Con chính là điều đẹp đẽ nhất mà tuổi 35 mang đến cho mẹ", MC Mai Ngọc nhắn gửi con trai khi đón sinh nhật tuổi 36.
Ông Phi gây sốc khi đồng ý cho con trai cưới vợ nhưng không thừa nhận con dâuXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Trong tập 15 "Gia đình trái dấu", ông Phi đã chấp nhận cho hai con cưới nhau nhưng với điều kiện ông không coi Vân là con dâu.
Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ, Khắc bị triệu tậpXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Trong tập 43 phim "Lằn ranh", Khắc được mời lên Viện kiểm sát trao đổi, làm việc về những thông tin có liên quan đến Nguyệt nhận hối lộ.
Chiều cuối năm, Ý Nhi gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc nhìn lại một năm đã quaGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi ghi dấu ấn với bộ ảnh lộng lẫy và dòng tâm sự về năm 2025. Cô nhìn lại hành trình phát triển bản thân, trân trọng tình yêu thương và những trải nghiệm quý giá.
Con trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội, sống trong biệt thự hàng trăm tỷ, ngồi xe siêu sangGiải trí - 11 giờ trước
GĐXH - Bé Bo - con trai Lệ Quyên mới đây lại xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ với hình ảnh điển trai cùng chiều cao vượt trội. Mới 14 tuổi nhưng cuộc sống của Bo đã được nhiều người mơ ước.
Ông Thăng rơi nước mắt thương con gái 'sống thử' mà chưa được hỏi cướiXem - nghe - đọc - 12 giờ trước
GĐXH - Ông Thăng yêu thương, chiều chuộng con gái nên từ khi phát hiện ra con "sống thử" với bạn trai lại lo con bị phụ tình.
'Bản giao hưởng Việt Nam' mang đến bữa tiệc âm nhạc đặc sắc đón chào năm mớiGiải trí - 12 giờ trước
GĐXH - Chương trình "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam" sẽ mang đến cho khán giả những tiết mục nghệ thuật độc đáo và ấn tượng.
Tết Dương lịch đến khám phá 'Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026' ở Hà NộiCâu chuyện văn hóa - 12 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1 - 4/1/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động dịp Tết Dương lịch với chủ đề "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026" nhằm giới thiệu những nét văn hóa đầu xuân với các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán giúp du khách hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc.
Triển nghi ngờ thanh tra Nguyệt bị Thiệu 'thủ tiêu'Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước
GĐXH - Trong tập 42 phim "Lằn ranh", Nguyệt hoàn toàn biến mất khiến Triển không còn giữ được bình tĩnh, nhất là khi anh nghi ngờ cô đã bị thủ tiêu.
'Bống' Hồng Nhung nhìn lại 'một năm có nhiều điều kỳ lạ, nhiều thử thách'Giải trí - 13 giờ trước
GĐXH - 'Bống' Hồng Nhung đã kết năm 2025 bằng những dòng tâm sự nhiều ý nghĩa. Chị coi năm 2025 là một năm "có nhiều điều kỳ lạ, nhiều thử thách và cả những ngạc nhiên mà tưởng rằng tới độ tuổi này chắc khó có gì làm mình phải ngỡ ngàng hay là kinh ngạc".
Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ rồi biến mất, Khắc sắp bị đưa ra gánh tộiXem - nghe - đọc
GĐXH - Vụ nhận tiền của Tập đoàn Trinh Tam bại lộ khiến thanh tra Nguyệt biến mất, Phó bí thư tỉnh Sách chỉ đạo cấp dưới tìm ngay người chịu trách nhiệm.