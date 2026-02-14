Muốn được 'nồng nàn' trong những ngày Tết, phụ nữ cần làm gì?

Tết càng căng thẳng, cảm xúc càng dễ “tắt”

Với nhiều phụ nữ, Tết không hẳn là kỳ nghỉ đúng nghĩa. Đó là chuỗi ngày lo toan liên tục: dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mâm cỗ, đối nội đối ngoại, chăm sóc con cái, giữ hình ảnh “người phụ nữ chu toàn” trước gia đình hai bên. Khi cơ thể mệt mỏi và đầu óc luôn căng như dây đàn, ham muốn gần gũi gần như không còn chỗ để xuất hiện.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, ham muốn tình dục không thể tồn tại song song với áp lực kéo dài. Khi não bộ ở trạng thái căng thẳng, cơ thể sẽ ưu tiên cơ chế “tự vệ” thay vì “kết nối”. Vì vậy, việc phụ nữ mất hứng trong những ngày Tết quá tải là phản ứng sinh lý hoàn toàn bình thường, không phải dấu hiệu của sự lạnh nhạt hay hết yêu.

Ảnh minh họa.

Vì sao phụ nữ được nghỉ thì ham muốn mới quay về?

Khác với đàn ông, ham muốn của phụ nữ gắn rất chặt với cảm xúc an toàn và trạng thái tinh thần. Khi được nghỉ ngơi thực sự, hệ thần kinh mới có cơ hội thả lỏng, hormone stress giảm xuống, hormone gắn kết và khoái cảm mới có điều kiện hoạt động.

Tết, nếu được “nghỉ đúng nghĩa”, trở thành thời điểm rất đặc biệt. Nhịp sống chậm lại, công việc tạm gác sang bên, áp lực cơm áo giảm bớt. Khi người phụ nữ không còn phải gồng mình làm tròn vai, cơ thể họ mới bắt đầu nhớ lại cảm giác được yêu thương, được chạm, được gần gũi.

Nhiều cặp đôi chia sẻ rằng, chỉ cần người vợ bớt mệt, bớt căng, bớt tự ép mình phải hoàn hảo, thì không khí giữa hai người tự nhiên dịu lại, và sự thân mật quay về rất tự nhiên, không cần cố gắng.

Phụ nữ thường vô thức tự tước đi “quyền được nghỉ” của mình

Một thực tế ít được nói đến là nhiều phụ nữ tự tạo áp lực cho chính mình trong dịp Tết. Họ ngại nghỉ vì sợ bị đánh giá, sợ mang tiếng “không khéo”, sợ chồng và gia đình chồng không hài lòng. Chính sự hy sinh âm thầm ấy lại khiến họ kiệt sức và xa rời cảm xúc của chính mình.

Khi phụ nữ luôn ở trạng thái “phải làm”, “phải lo”, “phải chịu”, cơ thể sẽ học cách đóng lại cảm xúc. Và khi cảm xúc đóng lại, ham muốn cũng dần biến mất. Đây không phải là vấn đề phòng the, mà là vấn đề kiệt sức tinh thần.

Khi phụ nữ cho mình nghỉ, đàn ông cũng được hưởng lợi

Điều thú vị là, khi người vợ bớt áp lực, người chồng cũng cảm thấy dễ thở hơn. Một người phụ nữ thư giãn thường mềm mại hơn trong giao tiếp, ít cáu gắt hơn, dễ mỉm cười hơn và dễ kết nối hơn. Những tín hiệu này vô cùng quan trọng với cảm xúc của đàn ông.

Theo các chuyên gia hôn nhân, đàn ông thường hứng thú hơn khi cảm nhận được sự nhẹ nhàng và an toàn từ người bạn đời. Họ không cần vợ phải “chiều” hay cố gắng tạo không khí, mà chỉ cần vợ không quá căng thẳng. Khi đó, sự gần gũi diễn ra một cách tự nhiên, không gượng ép.

Nghỉ ngơi không phải ích kỷ, mà là đầu tư cho hôn nhân

Nhiều phụ nữ cảm thấy có lỗi khi cho mình nghỉ trong dịp Tết. Nhưng thực tế, nghỉ ngơi là cách giữ gìn năng lượng cho mối quan hệ lâu dài. Một người vợ mệt mỏi triền miên khó có thể duy trì sự ấm áp trong hôn nhân, dù có yêu đến đâu.

Tết là dịp hiếm hoi trong năm để phụ nữ cho phép mình sống chậm lại, bớt gồng, bớt cố. Khi cơ thể được nghỉ, cảm xúc sẽ tự mở. Và khi cảm xúc mở, ham muốn không cần gọi cũng tự quay về.

Ham muốn không cần kích thích, chỉ cần bớt áp lực

Rất nhiều cặp đôi lầm tưởng rằng muốn cải thiện đời sống chăn gối phải thay đổi kỹ thuật hay tạo điều mới mẻ. Nhưng với phụ nữ, điều quan trọng nhất lại là được nghỉ ngơi cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tết, nếu bớt áp lực, chính là “chất xúc tác” tự nhiên nhất cho sự gần gũi. Không cần cố gắng, không cần kế hoạch cầu kỳ, chỉ cần cho phép bản thân được nghỉ. Phần còn lại, cảm xúc sẽ tự tìm đường quay về.