Muốn ly hôn chỉ vì chồng quá bừa bộn

Năm nay tôi 30 tuổi, kết hôn gần 3 năm nhưng chưa có con. Chồng tôi hiền lành, đi làm đều đặn, không rượu chè bê tha, cũng chưa từng khiến tôi phải nghi ngờ chuyện chung thủy. Trước khi cưới, tôi từng nghĩ mình may mắn vì lấy được người đàn ông như vậy. Tôi tin rằng chỉ cần hai vợ chồng yêu thương nhau, những khác biệt trong sinh hoạt rồi sẽ dần được điều chỉnh.

Nhưng tôi đã nhầm. Sống chung càng lâu, tôi càng nhận ra thứ khiến mình mệt mỏi không phải một biến cố lớn, mà là những chuyện nhỏ nhặt lặp đi lặp lại đến mức tôi chẳng còn muốn mở miệng nhắc nhở.

Chồng tôi có thể ăn xong rồi để nguyên bát đĩa trên bàn, uống cà phê xong bỏ chiếc cốc ngay đầu giường, thay quần áo ở đâu thì vứt ở đó. Đôi tất có khi nằm chỏng chơ giữa phòng khách, quần áo bẩn chất đầy trong góc phòng tắm. Khó chịu nhất là nhà vệ sinh. Nhiều lần anh đi xong không xả nước hoặc để lại những vết bẩn mà tôi phải tự tay xử lý mới có thể sử dụng.

Tôi đã góp ý không biết bao nhiêu lần. Ban đầu, tôi nói nhẹ nhàng, nhắc anh rằng cả hai đều đi làm, không ai có nghĩa vụ phải phục vụ người còn lại. Anh cười xòa, ôm tôi rồi hứa sẽ sửa. Có vài ngày, anh thực sự chịu khó dọn dẹp hơn, khiến tôi tưởng mọi chuyện đã thay đổi. Nhưng chỉ cần tôi bận rộn hoặc không nhắc, căn nhà lại nhanh chóng trở về tình trạng cũ.

Điều khiến tôi tủi thân hơn cả là chiếc điện thoại dường như quan trọng với chồng hơn những gì đang diễn ra xung quanh. Anh vừa ăn vừa lướt màn hình, tôi kể chuyện ở cơ quan thì anh chỉ ậm ừ. Có những tối, tôi ngồi cạnh chồng gần một tiếng mà không nhận được một câu hỏi han tử tế. Khi tôi nhắc chuyện nhà cửa, anh thường đáp: “Có mấy việc thôi mà, em cứ làm quá lên”. Câu nói ấy khiến tôi cảm thấy những mệt mỏi của mình chẳng đáng để anh bận tâm.

Đỉnh điểm xảy ra vào một tối tôi phải tăng ca đến gần 10 giờ. Hôm ấy công việc dồn dập, tôi đau đầu, bụng đói cồn cào và chỉ mong được về nhà tắm rửa rồi nằm nghỉ. Nhưng vừa mở cửa, tôi đã đứng sững lại. Bát đĩa bẩn chất kín bồn rửa, vỏ đồ ăn vương trên bàn, quần áo nằm từ phòng khách đến phòng ngủ. Cánh cửa nhà vệ sinh vừa mở ra đã khiến tôi phải khựng lại vì mùi khó chịu.

Còn chồng tôi nằm dài trên ghế sofa, tai đeo tai nghe, mắt dán vào điện thoại. Thấy tôi về, anh chỉ liếc lên hỏi: “Hôm nay về muộn thế? Em có mua gì ăn không?”.

Tôi nhìn anh, rồi nhìn căn nhà mà hai vợ chồng vẫn gọi là tổ ấm. Bỗng nhiên, tôi không còn đủ sức nổi giận. Tôi hỏi tại sao anh ở nhà cả buổi tối mà không thể dọn nổi một chiếc bát, tại sao anh có thể sống thoải mái giữa đống bừa bộn trong khi biết tôi đã mệt mỏi suốt cả ngày. Anh tháo tai nghe, cau mày bảo tôi đừng vừa về đã kiếm chuyện, những việc ấy ngày mai làm cũng được.

Không hiểu sao, câu trả lời ấy khiến tôi bật khóc. Tôi không khóc vì đống bát đĩa hay mấy chiếc tất bẩn. Tôi khóc vì nhận ra mình đã nói cùng một điều quá nhiều lần, nhưng dường như chồng chưa bao giờ thực sự lắng nghe. Trong mắt anh, đó chỉ là những chuyện vụn vặt; còn với tôi, chúng là bằng chứng rằng mọi công sức giữ gìn căn nhà này đang mặc nhiên được xem là trách nhiệm của riêng mình.

Đêm ấy, tôi không dọn dẹp như mọi lần. Tôi đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa và nằm quay mặt vào tường. Chồng vào phòng sau đó, thấy tôi im lặng thì hỏi lại có chuyện gì. Tôi nói mình mệt, không muốn tranh cãi nữa. Anh thở dài, cho rằng tôi đang giận dỗi vì những chuyện không đáng, rồi tiếp tục cầm điện thoại.

Tôi nằm đó rất lâu, lần đầu nghiêm túc nghĩ đến hai chữ ly hôn. Ý nghĩ ấy khiến chính tôi hoảng sợ. Chúng tôi không có một cuộc hôn nhân đầy biến cố, cũng chẳng có lý do nào đủ lớn để người ngoài dễ dàng hiểu vì sao tôi muốn rời đi. Nếu kể với gia đình, có lẽ nhiều người sẽ khuyên tôi nhẫn nhịn, bởi chồng vẫn đi làm, vẫn đưa tiền sinh hoạt và không có thói hư tật xấu nghiêm trọng.

Nhưng có ai nhìn thấy những lần tôi vừa đi làm về đã phải cọ rửa nhà vệ sinh, những bữa cơm ăn trong im lặng, hay cảm giác phải nhắc một người trưởng thành làm những việc tối thiểu để cùng duy trì mái nhà? Tôi sợ nếu có con, mọi chuyện sẽ còn nặng nề hơn khi tôi vừa đi làm, vừa chăm con, vừa phải gánh thêm toàn bộ việc nhà. Tôi không muốn đến lúc ấy mới nhận ra mình đã kiệt sức từ rất lâu.

Sáng hôm sau, chồng vẫn sinh hoạt như bình thường. Anh hỏi tôi có giặt giúp mấy chiếc áo để tối mặc đi làm không. Tôi nhìn đống quần áo trong giỏ, không trả lời ngay. Lần đầu tiên, tôi nói anh hãy tự giặt đồ của mình và tự dọn những thứ anh bày ra. Anh tỏ vẻ khó chịu, cho rằng tôi đang cố chấp, nhưng tôi không giải thích thêm.

Tôi vẫn còn tình cảm với chồng, vẫn mong anh thay đổi và chúng tôi có thể trở lại những ngày đầu mới cưới. Nhưng tôi cũng hiểu rằng một lời xin lỗi hay vài ngày dọn dẹp chăm chỉ sẽ chẳng giải quyết được gì nếu sau đó mọi chuyện lại lặp lại như cũ. Điều tôi cần không phải một người chồng hoàn hảo, mà là người biết nhìn thấy sự mệt mỏi của vợ và chủ động chia sẻ trách nhiệm.

Bây giờ, tôi đang đứng giữa hai lựa chọn: tiếp tục kiên nhẫn, cùng chồng đặt ra những nguyên tắc sinh hoạt rõ ràng và chờ anh thực sự thay đổi, hay thừa nhận rằng sự vô tâm kéo dài đã làm tình cảm của mình cạn dần. Tôi không muốn ly hôn chỉ vì vài chiếc bát bẩn, nhưng càng không muốn ở lại trong một cuộc hôn nhân mà mình luôn cảm thấy cô độc.

Nếu là tôi, mọi người sẽ cho chồng thêm cơ hội hay cân nhắc kết thúc cuộc hôn nhân này trước khi có con và mọi chuyện trở nên phức tạp hơn?

Nguyễn Thụy (Hà Nội)

Vợ ngày nào cũng khen chồng, nói yêu tôi hết lời nhưng vẫn ngoại tình suốt một năm GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ người vợ suốt ngày nói yêu, luôn miệng khen ngợi và khiến tôi cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất lại có thể ngoại tình sau lưng chồng. Điều khiến tôi đau đớn không chỉ là chuyện cô ấy có người khác, mà còn là việc suốt một năm qua, tôi vẫn tin những lời yêu thương ấy là thật, vẫn xem vợ như chỗ dựa tinh thần và chưa từng nghĩ cuộc hôn nhân 15 năm của mình lại có một bí mật lớn đến vậy.