Vợ ngày nào cũng khen chồng, nói yêu tôi hết lời nhưng vẫn ngoại tình suốt một năm

Tôi 42 tuổi, vợ kém tôi 5 tuổi, chúng tôi kết hôn được 15 năm và có hai con. Vợ chồng cùng quê, biết nhau từ nhỏ nhưng mãi đến khi lên thành phố sinh sống mới liên lạc lại. Tôi học công nghệ thông tin, còn cô ấy thường nhờ tôi sửa máy tính, hỏi han chuyện học hành. Từ những lần trò chuyện, chúng tôi dần thân thiết, rồi thuê nhà sống cùng nhau suốt ba năm trước khi quyết định kết hôn. Nhìn lại quãng thời gian ấy, tôi vẫn thấy đó là một chuyện tình đẹp, bởi cả khi yêu lẫn khi cưới, chúng tôi đều có cảm giác đang cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt hơn.

Vợ tôi là người tình cảm, thường chủ động làm lành sau những lần bất hòa. Cô ấy hay nói yêu tôi, khen tôi giỏi giang, động viên mỗi khi công việc gặp khó khăn. Những lời ấy đôi khi chỉ là chuyện nhỏ trong cuộc sống vợ chồng, nhưng với tôi, chúng có ý nghĩa rất lớn. Tôi ít khi nói ra, song luôn cảm thấy vợ vừa là người bạn đời vừa là chỗ dựa tinh thần của mình. Tôi từng nghĩ dù ngoài kia có bao nhiêu áp lực, chỉ cần trở về nhà, chúng tôi vẫn sẽ đứng về phía nhau.

Ảnh minh họa.

Khoảng một năm trước, vợ bắt đầu thường xuyên kể về một đồng nghiệp nam mới chuyển từ nước ngoài về, ngồi cạnh cô ấy ở cơ quan. Cô ấy nói anh ta có ngoại hình đẹp, thân hình săn chắc vì chăm tập luyện, lại lịch thiệp và ga lăng. Mỗi lần nhắc đến người đàn ông ấy, vợ thường nhanh chóng thêm vào vài câu như “Nhưng không đẹp bằng anh” hay “Anh mà đi tập thì khéo còn hơn thế”. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ vợ đang kể chuyện công sở, thậm chí còn thấy những lời so sánh ấy khá dễ thương. Tôi không ngờ chính người đàn ông được cô ấy nhắc đến ngày càng nhiều lại trở thành nhân tình của vợ mình.

Những dấu hiệu bất thường xuất hiện dần dần. Vợ chăm chút ngoại hình hơn trước, mua mỹ phẩm đắt tiền và đi tiêm căng da mặt dù trong mắt tôi, cô ấy vốn đã rất xinh đẹp. Cô ấy cũng trở nên nhạy cảm khi tôi vô tình cầm điện thoại. Có đêm, điện thoại đang cắm sạc nhưng vừa nghe tiếng báo tin nhắn, vợ lập tức bật dậy kiểm tra rồi nhanh tay gạt màn hình sang một bên. Động tác vội vàng ấy khiến tôi chú ý. Hôm sau, vì tò mò, tôi thử xem lịch sử cuộc gọi và tin nhắn nhưng gần như không còn gì để kiểm tra.

Từ đó, tôi bắt đầu nghi ngờ. Tôi bóng gió chuyện ngoại tình khi xem những câu chuyện trên mạng, rồi có lần hỏi thẳng vợ liệu cô ấy có điều gì giấu mình không. Cô ấy đều phủ nhận, cho rằng tôi suy diễn và hoang tưởng. Những cuộc trò chuyện vốn bình thường dần biến thành tranh cãi, còn chuyện chăn gối cũng nguội lạnh vì tôi không thể ngừng nghĩ về những biểu hiện đáng ngờ. Tôi vừa muốn tin vợ, vừa sợ nếu tiếp tục tin tưởng thì mình sẽ trở thành người cuối cùng biết sự thật về chính cuộc hôn nhân của mình.

Cuối cùng, tôi quyết định tìm đến một công ty thám tử. Kết quả đến nhanh hơn tôi tưởng và cũng là điều tôi sợ nhất: vợ có quan hệ ngoài luồng với người đồng nghiệp kia. Theo thông tin tôi nhận được, nhiều buổi trưa họ cùng đến căn hộ của người đàn ông ấy và ở đó khoảng 2-3 tiếng. Tôi không biết chính xác những gì diễn ra sau cánh cửa đóng kín, nhưng những gì được cung cấp đã đủ khiến tôi không thể tiếp tục tự trấn an rằng mình chỉ ghen tuông vô cớ.

Khi tôi đưa những thông tin ấy ra đối chất, vợ thừa nhận ngoại tình và cầu xin tha thứ. Tuy nhiên, cô ấy nói rằng hai người chỉ sang căn hộ nấu cơm, ăn uống cùng nhau, còn tôi không có bằng chứng trực tiếp về việc họ đã quan hệ xác thịt. Tôi không biết nên tin lời giải thích ấy đến đâu. Điều khiến tôi bối rối hơn là vợ không cố tranh cãi đến cùng, mà nói sẽ chuyển việc, cắt đứt liên lạc với người đàn ông kia nếu tôi đồng ý cho cô ấy cơ hội. Cô ấy nhắc về chuyện tình từ thời trẻ, về hai đứa con và cả bố mẹ hai bên đã lớn tuổi, như muốn tôi hiểu rằng nếu hôn nhân tan vỡ, những người chịu ảnh hưởng sẽ không chỉ có hai vợ chồng.

Tôi vẫn còn tình cảm với vợ, nếu không có lẽ đã chẳng đau đớn và giằng xé đến vậy. Nhưng mỗi lần nhớ đến những lời yêu thương, những câu khen ngợi cô ấy dành cho mình trong suốt thời gian ngoại tình, tôi lại tự hỏi đâu là thật, đâu chỉ là cách che giấu điều đang xảy ra. Tôi cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, như thể 15 năm tin tưởng và vun đắp của mình bỗng trở nên vô nghĩa. Tôi sợ nếu tha thứ, mình sẽ luôn sống trong nghi ngờ; nhưng nếu ly hôn, tôi cũng không biết liệu bản thân có thể dễ dàng bước qua cuộc hôn nhân đã gắn bó từ thời trẻ hay không.

Bây giờ, vợ nói quyền quyết định hoàn toàn nằm ở tôi. Tôi không muốn giữ một cuộc hôn nhân chỉ vì con cái hay ánh nhìn của người ngoài, nhưng cũng không muốn vội vàng phá vỡ gia đình trong lúc cảm xúc đang hỗn loạn. Tôi nên tha thứ cho vợ, đặt ra những điều kiện rõ ràng để cả hai thử xây dựng lại niềm tin, hay chấm dứt cuộc hôn nhân này vì không thể chấp nhận sự phản bội? Nếu đã chọn tha thứ, làm thế nào để tôi không phải sống mãi với cảm giác bị lừa dối?

Bảo Trung (Hưng Yên)

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