Con dâu bỏ tiền triệu mua áo biếu mẹ chồng, vài ngày sau chết lặng khi thấy chiếc áo được mặc trên người bác hàng xóm

| Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Tôi nghe mà vừa ngỡ ngàng vừa buồn cười.

Bố mẹ chồng tôi sống ở quê, tính tình hiền lành, không cờ bạc, rượu chè hay tiêu xài hoang phí. Có điều, ông bà tiết kiệm đến mức thành hà tiện. Quần áo mặc quanh năm chẳng mấy khi thay, đôi dép đi đến lúc đế mòn vẹt mới chịu bỏ. Có lần về quê, tôi nhìn thấy đôi tất của mẹ chồng thủng mấy lỗ ở đầu ngón chân, định mua cho bà đôi tất mới thì bà còn bảo vẫn đi được, bỏ đi phí của.

Vợ chồng tôi sống trên thành phố, thu nhập không quá dư dả nhưng cũng đủ để thỉnh thoảng mua biếu bố mẹ vài món đồ. Khi thì chiếc nồi cơm điện mới, lúc là bộ chăn ga, cái quạt máy hay vài bộ quần áo. Tôi nghĩ bố mẹ già rồi, con cái có điều kiện thì nên chăm lo cho ông bà một chút. Món quà không chỉ có giá trị sử dụng mà còn là tấm lòng của con cháu.

Thế nhưng sau vài lần về quê, tôi bắt đầu phát hiện những món đồ mình mua đều biến mất một cách kỳ lạ. Chiếc quạt máy mới mua chưa đầy tháng đã không thấy đâu. Bộ chăn ga tôi chọn rất kỹ cũng chẳng còn trên giường. Hỏi ra, mẹ chồng chỉ cười bảo đồ cũ còn dùng được nên bà cất đồ mới đi. Sau này, qua lời kể của hàng xóm, tôi mới biết ông bà đem bán gần hết, món nào cũng chỉ lấy vài trăm nghìn.

Tôi nghe mà vừa ngỡ ngàng vừa buồn cười. Có món đồ tôi mua tiền triệu, vậy mà bố mẹ chồng bán đi với giá rẻ như cho. Chồng tôi biết chuyện cũng chỉ thở dài, bảo bố mẹ quen sống kham khổ từ ngày xưa, có tiền trong tay mới thấy yên tâm.

Tôi hiểu chứ. Người già từng trải qua những năm tháng thiếu thốn thường có cách nghĩ khác chúng tôi. Nhưng hiểu là một chuyện, còn nhìn những món quà mình dành dụm mua cho bố mẹ lần lượt bị bán đi lại là chuyện khác.

Con dâu bỏ tiền triệu mua áo biếu mẹ chồng, vài ngày sau chết lặng khi thấy chiếc áo được mặc trên người bác hàng xóm- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau vài lần như vậy, tôi quyết định thay đổi cách biếu quà. Tôi mua cho mẹ chồng một chiếc áo bông khá dày, giá gần một triệu đồng, rồi biếu thêm một khoản tiền để bà muốn mua gì thì mua. Tôi nghĩ lần này chắc không có chuyện gì nữa. Áo ấm là thứ cần thiết, nhất là những hôm mùa đông ở quê rét buốt, còn tiền mặt thì ông bà cứ giữ lấy phòng khi cần.

Mẹ chồng vui vẻ nhận cả hai, còn bảo tôi khéo chọn áo, mặc chắc chắn sẽ ấm. Vậy mà chỉ mấy hôm sau, tôi về quê chơi, vừa đi qua đầu ngõ đã nhìn thấy một bác hàng xóm mặc chiếc áo bông ấy. Tôi nhận ra ngay vì chính tay mình đã chọn màu áo, kiểu dáng và cả chiếc khuy cài hơi khác thường. Tôi tò mò hỏi bác mua ở đâu? Bác thật thà kể mẹ chồng tôi bán lại với giá 300 nghìn, bác thấy rẻ nên mua luôn. Nghe xong, tôi đứng ngẩn người, không biết nên phản ứng thế nào.

Điều khiến tôi khó xử nhất là nếu không mua gì, tôi nhìn ông bà ăn mặc nhếch nhác lại không đành lòng. Nhưng mua về rồi ông bà đem bán, tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Tiền bán được có thể nằm yên trong tủ, trong khi những thứ thực sự cần thiết cho cuộc sống hằng ngày vẫn thiếu thốn.

Bây giờ, mỗi lần định mua quà cho bố mẹ chồng, tôi đều phải cân nhắc rất lâu. Làm thế nào để bố mẹ chồng chịu sống thoải mái hơn một chút đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Giao thẻ lương cho mẹ chồng giữ hộ mua nhà, câu nói ngoài ban công khiến tôi nghẹn lòng

Giao thẻ lương cho mẹ chồng giữ hộ mua nhà, câu nói ngoài ban công khiến tôi nghẹn lòng

Tâm sự -

GĐXH - Thương các con chật vật tích lũy mua nhà, mẹ chồng tôi đưa ra quy định: Hằng tháng hai vợ chồng bàn giao toàn bộ thu nhập để bà gom góp. Tôi hiểu tấm lòng chắt chiu của mẹ, nhưng sự kiểm soát chi li đến từng đồng đã đẩy cuộc hôn nhân mới cưới vào sự ngột ngạt, làm tổn thương lòng tự trọng của chúng tôi.

Vợ ngày nào cũng khen chồng, nói yêu tôi hết lời nhưng vẫn ngoại tình suốt một năm

Vợ ngày nào cũng khen chồng, nói yêu tôi hết lời nhưng vẫn ngoại tình suốt một năm

Tâm sự -

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ người vợ suốt ngày nói yêu, luôn miệng khen ngợi và khiến tôi cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất lại có thể ngoại tình sau lưng chồng. Điều khiến tôi đau đớn không chỉ là chuyện cô ấy có người khác, mà còn là việc suốt một năm qua, tôi vẫn tin những lời yêu thương ấy là thật, vẫn xem vợ như chỗ dựa tinh thần và chưa từng nghĩ cuộc hôn nhân 15 năm của mình lại có một bí mật lớn đến vậy.

Mẹ giúp mua nhà, lên ở cùng chăm cháu rồi quản mọi khoản chi tiêu: Tôi nên biết ơn hay tìm cách thoát ra?

Mẹ giúp mua nhà, lên ở cùng chăm cháu rồi quản mọi khoản chi tiêu: Tôi nên biết ơn hay tìm cách thoát ra?

Tâm sự -

GĐXH - Có mẹ hỗ trợ tài chính, chăm cháu và quán xuyến việc nhà, cuộc sống của vợ chồng tôi nhẹ gánh hơn nhiều. Nhưng sự giúp đỡ ấy cũng khiến tôi áp lực khi mẹ muốn can thiệp vào hầu hết việc chi tiêu trong gia đình. Tôi hiểu bà lo lắng và thương con nhưng không khỏi băn khoăn: Nhận sự giúp đỡ của cha mẹ có đồng nghĩa với việc phải chấp nhận mọi sự kiểm soát, ngay cả khi đã trưởng thành?

Phát hiện bố ngoại tình, tôi định vạch trần sự thật nhưng mẹ cầu xin: "Coi như con chưa biết"

Phát hiện bố ngoại tình, tôi định vạch trần sự thật nhưng mẹ cầu xin: "Coi như con chưa biết"

Tâm sự -

GĐXH - Tôi 27 tuổi, là con một trong một gia đình không giàu có nhưng từ trước đến nay vẫn được tôi xem là êm ấm. Bố mẹ không thường xuyên cãi vã, bố vẫn đi làm, mẹ chăm lo nhà cửa, còn tôi lớn lên trong cảm giác mình may mắn vì có một mái nhà bình yên. Cho đến tuần trước, khi trở về quê đột xuất sau chuyến công tác dài ngày, tôi vô tình nghe được cuộc gọi khiến hình ảnh gia đình mà mình luôn tin tưởng gần như sụp đổ.

"Mẹ ơi, con đi làm đã quá mệt rồi!": Câu nói lúc nửa đêm của con trai khiến tôi lặng người nhìn lại sai lầm năm xưa

"Mẹ ơi, con đi làm đã quá mệt rồi!": Câu nói lúc nửa đêm của con trai khiến tôi lặng người nhìn lại sai lầm năm xưa

Tâm sự -

GĐXH - Tôi từng tin chỉ cần mình hết lòng chăm sóc thì giữa cha mẹ và con cái sẽ không bao giờ có khoảng cách. Cho đến khi con trai trưởng thành đi làm và bắt đầu chọn cách im lặng, tôi mới nhận ra những lời khuyên áp đặt ngày xưa đã vô tình khép lại cánh cửa lòng của con.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.