Ngoài 60 tuổi, tôi mới thấm thía: Có những thứ tiền kiếm cả đời cũng không thể mua lại

Năm nay tôi ngoài 60 tuổi, đã nghỉ hưu. Đi qua hơn nửa đời người, tôi vẫn nghĩ tiền bạc rất quan trọng. Không có tiền, lấy gì nuôi con, chăm sóc cha mẹ, lo lúc ốm đau hay chuẩn bị cho những năm tháng nghỉ hưu? Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng hiểu một điều: kiếm tiền là việc cần làm cả đời, còn sống vui với những gì mình đang có cũng là việc không thể cứ hẹn lần hẹn lữa.

Ngày trẻ, tôi từng nghĩ chỉ cần cố gắng thêm vài năm, tích lũy thêm một khoản, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Vậy mà đến khi đã ngoài 60, nhìn lại, tôi mới thấy có những thứ mình cứ tưởng có thể để dành đến ngày mai, nhưng ngày mai ấy không phải lúc nào cũng chờ mình.

Ảnh minh họa.

Trước khi nghỉ hưu, tôi mải miết kiếm tiền, nghĩ sau này sẽ bù đắp

Những năm ngoài 30, tôi gần như không biết thế nào là nghỉ ngơi đúng nghĩa. Sáng đi làm, tối về lo chuyện gia đình, cuối tuần vẫn tranh thủ kiếm thêm hoặc tính toán những khoản chi tiêu sắp tới. Tôi muốn mua nhà tốt hơn, cho con học hành đầy đủ, để dành một khoản phòng thân và không phải ngửa tay nhờ cậy ai khi về già.

Mỗi lần vợ rủ đưa con đi chơi vài ngày, tôi thường bảo để dịp khác. Khi ấy, tôi nghĩ chuyến đi có thể hoãn, nhưng cơ hội kiếm tiền thì chưa chắc còn mãi. Mỗi lần bố mẹ gọi về ăn cơm, nếu đang bận việc, tôi cũng hẹn hôm khác. Tôi tự nhủ chỉ cần làm việc thêm vài năm, khi kinh tế vững vàng hơn, tôi sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình.

Nhưng rồi vài năm nối tiếp vài năm. Con cái lớn lên, có gia đình riêng. Tôi cũng dần có thêm tài sản, khoản tích lũy và một cuộc sống tương đối ổn định. Chỉ có điều, những chuyến đi từng hứa với vợ con vẫn chưa thực hiện được bao nhiêu, còn bố mẹ thì không thể đợi tôi mãi.

Đến khi muốn bù đắp, có những điều đã không còn cơ hội

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là những năm cuối đời của bố. Khi ông yếu đi, tôi mới cố gắng sắp xếp công việc để về thăm thường xuyên hơn. Có lần, tôi đang chuẩn bị một cuộc hẹn quan trọng thì nhận được điện thoại báo bố mệt, phải vào viện. Tôi vội vàng đến, trong đầu vẫn nghĩ xử lý xong việc rồi sẽ ở bên bố lâu hơn.

Nhưng sức khỏe của người già không chờ theo lịch trình của con cái. Sau lần ấy, bố yếu đi nhanh chóng. Những cuộc trò chuyện cũng ngắn dần, có lúc ông chỉ nằm nghỉ, nghe tôi kể vài câu rồi ngủ thiếp đi. Tôi từng nghĩ mình còn nhiều thời gian để đưa bố đi đây đó, để ngồi nghe ông kể chuyện ngày xưa. Đến khi muốn làm, tôi mới hiểu không phải điều gì cũng có thể bù đắp bằng tiền bạc hay sự sắp xếp muộn màng.

Sau khi bố mất, tôi vẫn tiếp tục làm việc, vẫn tích lũy và lo cho gia đình. Nhưng mỗi lần nhớ lại, tôi thường tự hỏi nếu ngày trước mình bớt một vài buổi làm thêm, bớt một lần trì hoãn, liệu những năm tháng bên bố có khác đi không? Tôi không trách bản thân vì đã cố gắng kiếm tiền. Tôi chỉ tiếc mình từng mặc định rằng những người thân yêu sẽ luôn ở đó, còn thời gian dành cho họ thì lúc nào cũng có thể tìm lại.

Ảnh minh họa.

Ngoài 60 tuổi, tôi không còn muốn kiếm tiền bằng mọi giá

Bây giờ, tôi vẫn hiểu rõ giá trị của tiền. Ở tuổi nghỉ hưu, có khoản tích lũy riêng giúp mình chủ động hơn khi đau ốm, không phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cái và có thể làm những điều mình thích. Tôi không khuyên ai từ bỏ công việc hay tiêu hết tiền để tận hưởng hiện tại. Cuộc sống vẫn có những trách nhiệm phải lo, những khoản chi không thể tránh và những biến cố cần chuẩn bị.

Nhưng tôi đã thay đổi cách nhìn về việc kiếm tiền. Trước đây, cứ có cơ hội tăng thu nhập là tôi muốn nắm lấy, dù phải đánh đổi thời gian nghỉ ngơi hay những buổi sum họp gia đình. Bây giờ, tôi cân nhắc nhiều hơn: khoản tiền kiếm thêm ấy có thực sự cần thiết không, sức khỏe mình có chịu nổi không, và điều gì sẽ bị bỏ lỡ nếu tiếp tục bận rộn?

Sau nghỉ hưu tôi đã hiểu, không phải thật nhiều tiền mới hạnh phúc

Nếu được quay lại 10 năm trước, tôi vẫn sẽ khuyên mình chăm chỉ làm việc, tích lũy và chuẩn bị tài chính cho tuổi già. Nhưng tôi sẽ nhắc thêm rằng đừng biến mọi ngày tháng thành cuộc chạy đua chỉ để chờ đến lúc đủ giàu mới cho phép bản thân sống vui.

Hãy đi khám sức khỏe khi còn có thể, dành một chuyến đi cho gia đình khi mọi người vẫn còn khỏe, gọi điện cho cha mẹ khi chợt nhớ và đừng bỏ qua những bữa cơm bình thường chỉ vì một công việc có thể giải quyết vào ngày mai. Những điều ấy không khiến chúng ta giàu lên ngay lập tức, nhưng có thể tạo nên những ký ức mà sau này tiền bạc cũng không mua lại được.

Ngoài 60 tuổi, tôi mới hiểu kiếm tiền là để cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải để đánh đổi toàn bộ cuộc sống cho việc kiếm tiền. Tôi vẫn muốn có thêm tài sản, vẫn muốn gia đình được đủ đầy, nhưng cũng muốn mình còn sức khỏe để tận hưởng thành quả, còn thời gian bên những người thân yêu và còn những niềm vui không phụ thuộc vào số tiền trong tài khoản.

Bởi đến cuối cùng, điều khiến một người tiếc nuối có khi không phải là mình chưa kiếm được nhiều tiền bằng người khác, mà là đã dành quá nhiều thời gian để tích lũy cho tương lai, đến mức bỏ quên những điều quý giá vốn đang hiện hữu trong cuộc đời mình.

Ngọc Minh