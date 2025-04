Muốn "yêu" hết mình nhưng vẫn tránh thai an toàn, nàng đã biết đến biện pháp này chưa?

Nhiều bạn nữ vẫn còn đang mơ hồ khi lựa chọn biện pháp tránh thai

Một thực tế đáng lo ngại đang diễn ra là vẫn còn rất nhiều bạn trẻ tin tưởng vào các phương pháp tránh thai thiếu cơ sở khoa học, với mức độ hiệu quả chưa được xác thực. Phổ biến nhất là biện pháp xuất tinh ngoài hoặc tính ngày rụng trứng, thậm chí có những cô nàng còn tin vào việc ăn rau răm hay uống nước dừa cũng sẽ giúp ngừa thai.

Nhưng sự thật là những biện pháp kể trên không mang lại độ an toàn cao, khả năng mang thai ngoài ý muốn vẫn có thể xảy ra, nhất là khi các bạn không nắm rõ chu kỳ sinh lý của cơ thể. (Ảnh minh họa)

Ngược lại, cũng sẽ có một số bạn nữ tìm đến thuốc tránh thai khẩn cấp như một giải pháp lâu dài sau khi quan hệ - vì nghĩ rằng nó dễ mua, giá thành rẻ mà chỉ cần dùng mỗi lần sau khi quan hệ.

Đây là một suy nghĩ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Vì thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ có hiệu quả từ 69 - 85%, cần dùng tốt nhất trong 72h đầu tiên và không quá 120h sau khi quan hệ. Nếu thời gian uống thuốc càng xa thời gian quan hệ thì hiệu quả tránh thai càng thấp, các bạn vẫn có thể mang thai ngoài ý muốn sau đó.

(Ảnh minh họa)

"Yêu" hết mình không sai, nhưng không tránh thai an toàn là quá sai!

Để "yêu" hết mình mà vẫn tránh thai an toàn, sao các nàng không lựa chọn những biện pháp tránh thai hiện đại và hiệu quả như: cấy que tránh thai, miếng dán tránh thai, dụng cụ tử cung,… Hoặc có thể một biện pháp tiện lợi và dễ thực hiện đó là sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày - với hiệu quả tránh thai cao lên đến 99,7% nếu được sử dụng đúng theo hướng dẫn.

Chưa kể, thuốc tránh thai hàng ngày còn có thể mang lại nhiều lợi ích khác cho nữ giới như:

- Giảm lượng máu kinh, chống thiếu máu, giảm đau bụng kinh, tạo chu kỳ kinh đều.

- Giảm nguy cơ mang thai ngoài tử cung.

- Giảm các tổn thương lành tính của vú, bướu niêm mạc tử cung.

- Không cản trở cảm giác khi quan hệ5.

Và những thông tin hữu ích trên không chỉ là kết quả từ những nghiên cứu khoa học, mà còn là những gì đã được các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo "Ngày không vội vã, thong thả mà yêu" - được phối hợp thực hiện bởi Cục Dân số và Organon tại trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng ngày 25/10 vừa qua. Mục đích của hội thảo này là giúp mọi người, đặc biệt là các bạn nữ trẻ, hiểu rõ hơn về sức khỏe sinh sản và nâng cao kiến thức tránh thai an toàn.

Buổi hội thảo "Ngày không vội vã - Thong thả mà yêu" được dẫn dắt và chia sẻ bởi TS. BS Ngô Thị Yên - Nguyên Trưởng khoa Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Từ Dũ.

Nhìn chung, "yêu" hết mình không sai, nhưng đừng để sự thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản trở thành lý do khiến bạn phải trả giá. Việc tìm hiểu và áp dụng các biện pháp tránh thai an toàn là vô cùng quan trọng - mong rằng bài viết này đã giúp các bạn nữ chọn được một an toàn và phù hợp với bản thân.

Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về các biện pháp tránh thai, hãy tìm hiểu ngay tại các kênh bên dưới:

- Website Kiến Thức Tránh Thai - Hành Trình Tôi Chọn (hanhtrinhtoichon.com)

- Trang fanpage Hành Trình Tôi Chọn

- Zalo OA Chương Trình Hành Trình Tôi Chọn

- Hoặc gọi ngay tổng đài 1900.63.33.00 để được tư vấn từ các chuyên gia y tế.

Nội dung này được phối hợp thực hiện bởi Cục Dân số và Organon cho mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng. Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia y tế để lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp.

VN-XHD-110373

Organon là một tập đoàn dược phẩm toàn cầu, với sứ mệnh cung cấp các loại thuốc, giải pháp y khoa hiệu quả giúp cuộc sống mạnh khỏe hơn vào mỗi ngày. Chúng tôi có mặt tại hơn 140 quốc gia với hơn 60 loại thuốc và chế phẩm thuộc nhiều lĩnh vực điều trị: sức khỏe sinh sản, tim mạch, da liễu, dị ứng, hen suyễn và các lĩnh vực khác. Chăm sóc sức khỏe phụ nữ là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn, chúng tôi luôn lắng nghe nhu cầu sức khỏe của phụ nữ nhằm phát triển các sản phẩm điều trị tốt hơn. Đến năm 2023, các thuốc tránh thai và các biện pháp chăm sóc sức khỏe phụ nữ của Organon đã đồng hành cùng hàng triệu phụ nữ trong hơn 40 năm qua, và chúng tôi tự hào là công ty tiên phong về lĩnh vực thuốc tránh thai nội tiết tại Việt Nam.5 Với ưu tiên phát triển của Tập đoàn, chúng tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới, các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của phụ nữ sẽ được đáp ứng nhiều hơn nữa, giúp cho những người phụ nữ trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam có một sức khỏe tốt hơn vào mỗi ngày.

Thu Nguyễn