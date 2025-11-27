Mỹ nhân nhà Sen Vàng nhắn gửi Thanh Thủy trước thời khắc kết thúc nhiệm kỳ quốc tế
GĐXH - Thanh Thủy sắp khép lại nhiệm kỳ Miss International đầy ấn tượng và chờ đón người kế nhiệm. Dàn mỹ nhân nhà Sen Vàng đồng loạt gửi những lời chúc tốt đẹp đến đàn em.
Chỉ vài giờ nữa, chung kết Miss International 2025 sẽ diễn ra tại Nhật Bản, quy tụ hơn 80 thí sinh đến từ khắp thế giới. Bên cạnh tâm điểm chú ý dành cho các thí sinh, fan sắc đẹp dành nhiều quan tâm cho đương kim Miss International là Huỳnh Thị Thanh Thủy. Chỉ ít giờ nữa, cô sẽ có màn final walk kết thúc nhiệm kỳ trước khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm.
Trước giờ G, Á hậu Phương Anh nhắn nhủ đàn em: "Hôm nay, Thanh Thủy sẽ khép lại nhiệm kỳ Miss International. Hành trình của em là minh chứng cho sự nỗ lực, kiên trì và nguồn năng lượng tích cực mà em luôn mang theo.
Mong rằng bước sang giai đoạn mới, Thủy sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa ấy, luôn tỏa sáng hơn nữa và lan tỏa thật nhiều điều đẹp đẽ đến mọi người. Tự hào về em!".
Hoa hậu Lê Hoàng Phương cũng bày tỏ: "Nhớ lại những ngày đầu hai chị em cùng nhau tập luyện, sửa từng dáng đi… Khi ấy chị mong em sẽ bước lên sân khấu với trọn vẹn sự tự tin. Và hôm nay, Thanh Thủy đã làm được nhiều điều hơn thế. Em trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và tỏa sáng theo cách của riêng mình.
Thanh Thủy đã luôn cố gắng, không bỏ cuộc và sống hết mình với chiếc vương miện mà em nhận được. Chị tự hào khi được chứng kiến hành trình đầy cảm hứng và sự quyết tâm của em, từ lúc đồng hành cùng nhau cho đến hôm nay khi nhìn em rực rỡ kết lại nhiệm kỳ của mình. Một hành trình vô cùng trọn vẹn, giàu cảm xúc và đầy ắp những kỷ niệm khó quên. Hành trình phía trước còn rất dài và chị chúc em gái yêu Thanh Thủy sẽ tiếp tục bay thật xa ở chương mới bằng sự mạnh mẽ và bản lĩnh của mình".
Trong khi đó, Thanh Thủy cũng bày tỏ niềm háo hức tìm người kế nhiệm, hoàn thành 2 năm Hoa hậu Quốc tế đầy dấu ấn.
Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002 tại Đà Nẵng. Thanh Thủy đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam năm 2022 và đại diện nhan sắc Việt dự thi Hoa hậu Quốc tế 2024 - Miss International 2024 giành được ngôi vị cao nhất.
Hơn một năm qua, Thanh Thuỷ làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành trọng trách với tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết. Trên cương vị Miss International 2024, cô đã tham gia nhiều hoạt động quốc tế tại Guatemala, Cambodia, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Singapore, Mỹ… góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, quảng bá hình ảnh Việt Nam và kết nối cộng đồng quốc tế. Hành trình vừa qua là chuỗi ngày Thanh Thuỷ cống hiến, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và truyền cảm hứng tới nhiều người.
Không chỉ để lại dấu ấn trong lĩnh vực sắc đẹp, Hoa hậu Thanh Thủy thường xuyên xuất hiện tại nhiều hoạt động, sự kiện cấp Nhà nước, đồng thời cũng là một trong những đại diện trẻ nổi bật trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật. Thanh Thủy cũng được vinh danh là "Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2024", góp mặt trong đội hình Diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và được vinh danh tại nhiều sự kiện trong nước lẫn quốc tế.
"Vài tiếng nữa thôi..." Huỳnh Thị Thanh Thủy chia sẻ.
