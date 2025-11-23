Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Hoa hậu quê Đà Nẵng gây chú ý trên đường phố Nhật Bản

Chủ nhật, 19:00 23/11/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hoa hậu quê Đà Nẵng - Huỳnh Thị Thanh Thủy gây chú ý khi khoe bộ ảnh giản dị khi đồng hành cùng Miss International 2025 tại Nhật Bản.

Hoa hậu thanh thủy tỏa sáng trên đường phố Nhật Bản với bí quyết làm đẹp đặc biệt - Ảnh 1.Hoa hậu quê Đà Nẵng ra sao sau 1 năm đăng quang Miss International?

GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy xúc động nhìn lại 1 năm đăng quang Miss International 2024. Cô tiết lộ sắp sang Nhật Bản để đồng hành cùng Miss International 2025.

Hoa hậu thanh thủy tỏa sáng trên đường phố Nhật Bản với bí quyết làm đẹp đặc biệt - Ảnh 2.

Hoa hậu Việt Nam 2022/ đương kim Miss International Huỳnh Thị Thanh Thủy đang có mặt tại Nhật Bản, đồng hành với cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025. Mới đây, nàng hậu quê Đà Nẵng gây chú ý khi tung bộ ảnh nàng thơ nhẹ nhàng "chụp vội" trên đường phố Nhật Bản.

Hoa hậu thanh thủy tỏa sáng trên đường phố Nhật Bản với bí quyết làm đẹp đặc biệt - Ảnh 3.

Hoa hậu Thanh Thủy hiện đang đồng hành cùng BTC và các thí sinh của cuộc thi Miss International 2025. Cô sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm vào đêm Chung kết cuộc thi, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27/11.

Hoa hậu thanh thủy tỏa sáng trên đường phố Nhật Bản với bí quyết làm đẹp đặc biệt - Ảnh 4.

Set đồ mùa thu tông nude đơn giản giúp Thanh Thủy toát lên vẻ đẹp Á đông.

Hoa hậu thanh thủy tỏa sáng trên đường phố Nhật Bản với bí quyết làm đẹp đặc biệt - Ảnh 5.

Đằng sau vẻ ngoài rạng rỡ ấy là những bí quyết làm đẹp rất khoa học nhưng lại vô cùng đơn giản và dễ áp dụng. Thanh Thủy không chỉ quan tâm đến việc chăm sóc từ bên ngoài mà còn chú trọng nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong, kết hợp với luyện tập đều đặn để duy trì sức khỏe và nhan sắc.

Hoa hậu thanh thủy tỏa sáng trên đường phố Nhật Bản với bí quyết làm đẹp đặc biệt - Ảnh 6.

Một trong những bí quyết quan trọng nhất của người đẹp là đắp mặt nạ dưỡng da. Theo Thanh Thủy, việc lựa chọn những loại mặt nạ giàu dưỡng chất, cung cấp độ ẩm và làm dịu da là điều không thể thiếu.

Hoa hậu thanh thủy tỏa sáng trên đường phố Nhật Bản với bí quyết làm đẹp đặc biệt - Ảnh 7.

Cô thường đắp mặt nạ từ 2-3 lần mỗi tuần, giúp da luôn mềm mịn, sáng khỏe và tạo cảm giác thư giãn sau những ngày bận rộn. Bước chăm sóc da này không chỉ giúp cải thiện bề mặt da mà còn tăng cường độ đàn hồi và duy trì vẻ rạng rỡ tự nhiên.

Hoa hậu thanh thủy tỏa sáng trên đường phố Nhật Bản với bí quyết làm đẹp đặc biệt - Ảnh 8.
Hoa hậu thanh thủy tỏa sáng trên đường phố Nhật Bản với bí quyết làm đẹp đặc biệt - Ảnh 9.

Bên cạnh chăm sóc từ bên ngoài, Hoa hậu Thanh Thủy còn chú trọng bổ sung collagen từ thức uống để nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Việc uống collagen đều đặn giúp duy trì độ đàn hồi của da, ngăn ngừa nếp nhăn và hỗ trợ cơ thể khỏe mạnh, đặc biệt là các khớp xương khi tập luyện.

Huỳnh Thị Thanh Thủy và các thí sinh Miss International 2025


An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng gây chú ý với diện mạo khác lạ sau khi hết nhiệm kỳ

Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng gây chú ý với diện mạo khác lạ sau khi hết nhiệm kỳ

Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng được khen đẹp như kiểu thập niên 80-90

Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng được khen đẹp như kiểu thập niên 80-90

Nhan sắc đời thực của nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng: 43 tuổi chưa chồng, eo thon, có làn da bóng mịn

Nhan sắc đời thực của nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng: 43 tuổi chưa chồng, eo thon, có làn da bóng mịn

Cùng chuyên mục

7 lý do nha đam trở thành “thần dược” trong làm đẹp

7 lý do nha đam trở thành “thần dược” trong làm đẹp

Đẹp - 9 giờ trước

Nha đam (lô hội) là loại cây quen thuộc, dễ trồng nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho da và cơ thể. Nhờ đặc tính dịu nhẹ, giàu vitamin và enzyme, nha đam từ lâu đã được phụ nữ sử dụng như một nguyên liệu làm đẹp tự nhiên.

Bài tập tốt nhất giúp giảm 5 kg trong 3 tuần

Bài tập tốt nhất giúp giảm 5 kg trong 3 tuần

Giảm cân - 1 ngày trước

Khi thời tiết lạnh hoặc không thể chạy bộ ngoài trời, bài tập Jumping jacks là lựa chọn thay thế cực kỳ hiệu quả, dễ thực hiện tại nhà và không cần thiết bị. Chỉ với 10 phút tập luyện mỗi ngày, bài tập đơn giản này có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường sức mạnh toàn thân và giảm cân.

Trần Tiểu Vy gây chú ý khi hóa 'cô bé mùa đông'

Trần Tiểu Vy gây chú ý khi hóa 'cô bé mùa đông'

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Trần Tiểu Vy gây ấn tượng mạnh khi hóa thân thành "cô bé mùa đông". Khám phá phong cách độc đáo và sự thu hút của cô trong bộ ảnh thời trang mới này.

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Khánh Linh - con gái Nguyễn Thị Huyền ở tuổi 18 đã có sắc vóc xinh đẹp chuẩn con gái của hoa hậu. Ngoài gương mặt xinh đẹp, Khánh Linh còn có vóc dáng cân đối tựa nàng thơ.

Mất răng số 7 và hậu quả khó lường! Trồng răng Implant số 7 giá bao nhiêu?

Mất răng số 7 và hậu quả khó lường! Trồng răng Implant số 7 giá bao nhiêu?

Đẹp - 3 ngày trước

Chịu lực nhai mạnh nhất cung hàm, đồng nghĩa với việc răng số 7 có nguy cơ bị sâu, gãy, vỡ hoặc viêm nhiễm cao hơn các răng khác.

4 cách phối áo len sành điệu như sao Hàn

4 cách phối áo len sành điệu như sao Hàn

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Áo len luôn là món đồ không thể thiếu trong tủ của sao Hàn khi Đông đến. Item này luôn được các sao nữ lăng xê nhờ khả năng giữ ấm và dễ dàng phối cùng nhiều phụ kiện. Cùng khám phá và bỏ túi 4 cách phối áo len sành điệu của các mỹ nhân xứ sở Kim Chi dưới đây.

'Nữ hoàng ảnh lịch' thập niên 90 - Diễm Hương về Việt Nam hội ngộ cùng bạn bè

'Nữ hoàng ảnh lịch' thập niên 90 - Diễm Hương về Việt Nam hội ngộ cùng bạn bè

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Trên trang cá nhân của nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn đã bất ngờ xuất hiện hình ảnh của 'Nữ hoàng ảnh lịch' thập niên 90 - Diễm Hương. Nhan sắc của chị lại gây chú ý.

Cách chăm sóc da mùa đông phòng nứt nẻ

Cách chăm sóc da mùa đông phòng nứt nẻ

Chăm sóc da - 4 ngày trước

Thời tiết mùa đông thường khô và lạnh khiến da bong tróc, nứt nẻ. Làm sao để khắc phục tình trạng này?

'Cặp chị em' Vbiz Văn Mai Hương - Chi Pu có chiêu siết cân giữ dáng đáng tham khảo ra sao?

'Cặp chị em' Vbiz Văn Mai Hương - Chi Pu có chiêu siết cân giữ dáng đáng tham khảo ra sao?

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Văn Mai Hương - Chi Pu mới đây đã hợp tác trong một dự án âm nhạc, ngoài tài năng cặp đôi ca sĩ còn có nhan sắc xinh đẹp.

4 hoa hậu của Việt Nam gây mê lòng người nhờ ‘khuôn trăng đầy đặn’ là ai?

4 hoa hậu của Việt Nam gây mê lòng người nhờ ‘khuôn trăng đầy đặn’ là ai?

Đẹp - 5 ngày trước

Trần Tiểu Vy, Jennifer Phạm, Nguyễn Thị Huyền và Ngô Phương Lan chứng minh chuẩn V-line không phải thước đo duy nhất, khi vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa vẫn cuốn hút và giàu sức sống.

Xem nhiều

4 cách phối áo len sành điệu như sao Hàn

4 cách phối áo len sành điệu như sao Hàn

Đẹp

GĐXH - Áo len luôn là món đồ không thể thiếu trong tủ của sao Hàn khi Đông đến. Item này luôn được các sao nữ lăng xê nhờ khả năng giữ ấm và dễ dàng phối cùng nhiều phụ kiện. Cùng khám phá và bỏ túi 4 cách phối áo len sành điệu của các mỹ nhân xứ sở Kim Chi dưới đây.

Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'

Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'

Giảm cân
Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Chi tiết đôi giày bệt tinh tế trong đám cưới của 2 nàng hoa hậu họ Đỗ

Thời trang
Hồng Diễm - mỹ nhân phim 'Lằn ranh', nhan sắc đời thực khác trên phim ra sao?

Hồng Diễm - mỹ nhân phim 'Lằn ranh', nhan sắc đời thực khác trên phim ra sao?

Thời trang
Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia

Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia

Giảm cân

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top