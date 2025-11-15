Bố mẹ Hoa hậu quê Đà Nẵng tạo bất ngờ cho con gái trước ngày khép lại nhiệm kỳ Miss International

Hoa hậu quê Đà Nẵng ra sao sau 1 năm đăng quang Miss International? GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy xúc động nhìn lại 1 năm đăng quang Miss International 2024. Cô tiết lộ sắp sang Nhật Bản để đồng hành cùng Miss International 2025.

Miss International 2025 (lần thứ 63) đã chính thức diễn ra tại Nhật Bản. Đêm Chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 27/11, đồng nghĩa chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, Hoa hậu Thanh Thủy sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm, khép lại nhiệm kỳ thành công của mình.

Cách đây vài giờ, Hoa hậu quê Đà Nẵng đã có mặt tại Nhật Bản để đồng hành cùng các thí sinh Miss International 2025.

"Tôi trở lại Nhật Bản với một trái tim đầy biết ơn. Hơn một năm qua là hành trình thật sự đáng nhớ đối với tôi. Tôi hy vọng final walk sẽ trở thành một dấu chấm đẹp cho nhiệm kỳ, một lời chào trọn vẹn gửi đến mọi người và cũng là lời cảm ơn chân thành của tôi dành cho gia đình, khán giả và quê hương đã luôn ở phía sau ủng hộ", Hoa hậu Thanh Thuỷ chia sẻ.

Huỳnh Thị Thanh Thủy đã có mặt tại Nhật đồng hành cùng Miss International 2025.

Trước đó, đạo diễn Hoàng Nhật Nam và CEO Phạm Kim Dung đã có mặt tại sân bay để tiễn Thanh Thuỷ lên đường hoàn thành sứ mệnh cuối nhiệm kỳ. Đặc biệt, ba mẹ của Hoa hậu Thanh Thuỷ đã bí mật từ Đà Nẵng vào TP. HCM để tiễn con gái, khiến hoa hậu bất ngờ và nghẹn ngào.

"Bà trùm" Phạm Kim Dung tiết lộ rằng Thanh Thuỷ đã không có cơ hội gặp ba mẹ suốt nhiều tháng qua vì lịch trình làm việc quá dày đặc nên khoảnh khắc đoàn tụ tại sân bay càng khiến cô xúc động hơn.

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002 tại Đà Nẵng. Thanh Thủy đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam năm 2022 và đại diện nhan sắc Việt dự thi Hoa hậu Quốc tế 2024 - Miss International 2024 giành được ngôi vị cao nhất.

Hoa hậu Thanh Thủy.

Ba mẹ của Hoa hậu Thanh Thuỷ đã bí mật từ Đà Nẵng vào TP. HCM để tiễn con gái.

Hơn một năm qua, Thanh Thuỷ làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành trọng trách với tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết. Trên cương vị Miss International 2024, cô đã tham gia nhiều hoạt động quốc tế tại Guatemala, Cambodia, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Singapore, Mỹ… góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, quảng bá hình ảnh Việt Nam và kết nối cộng đồng quốc tế. Hành trình vừa qua là chuỗi ngày Thanh Thuỷ cống hiến, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và truyền cảm hứng tới nhiều người.

Không chỉ để lại dấu ấn trong lĩnh vực sắc đẹp, Hoa hậu Thanh Thủy thường xuyên xuất hiện tại nhiều hoạt động, sự kiện cấp Nhà nước, đồng thời cũng là một trong những đại diện trẻ nổi bật trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật. Thanh Thủy cũng được vinh danh là "Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2024", góp mặt trong đội hình Diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và được vinh danh tại nhiều sự kiện trong nước lẫn quốc tế.