Mặt mộc gây sốc của Hoa hậu quê Đà Nẵng

Thứ năm, 10:16 27/11/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thanh Thủy có lẽ là một trong những nàng hậu hiếm hoi không ngại khoe mặt mộc trước công chúng.

Mặt mộc gây sốc của Hoa hậu Thanh Thủy: Vẻ đẹp tự nhiên không cần trang điểm - Ảnh 1.Top 5 diễn viên mặt mộc đẹp nhất màn ảnh Việt là ai?

Midu, Ngọc Trinh, Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân, Phương Anh Đào ai là diễn viên có mặt mộc đẹp nhất màn ảnh Việt?

Hoa hậu Thanh Thuỷ đang có mặt tại Nhật Bản để đồng hành cùng các thí sinh Miss International 2025 (Hoa hậu Quốc tế 2025) trong vai trò của đương kim hoa hậu. Với phong thái cởi mở và thân thiện, cô không ngừng lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần tạo nên không khí sôi động và đầy cảm hứng cho các thí sinh năm nay.

Mặc dù lịch trình dày đặc nhưng mới đây, người đẹp gốc Đà Nẵng tự tin khoe mặt mộc và để lộ làn da trắng sáng, căng bóng và đầy khỏe mạnh. Không trang điểm cầu kỳ, nàng hậu vẫn gây ấn tượng với vẻ đẹp trẻ trung, mái tóc dài đen mượt nổi bật. Nhiều khán giả cho rằng cô ngày càng nổi bật, xinh đẹp khi sắp kết thúc nhiệm kỳ của đương kim Miss International.

Mặt mộc gây sốc của Hoa hậu Thanh Thủy: Vẻ đẹp tự nhiên không cần trang điểm - Ảnh 2.

Chỉ còn vài giờ nữa, đương kim Miss International - Huỳnh Thị Thanh Thủy sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Trong khoảnh khắc selfie nghịch ngợm, dù không trang điểm lồng lộn, người đẹp tự tin khoe nhan sắc trẻ trung với mặt mộc.

Mặt mộc gây sốc của Hoa hậu Thanh Thủy: Vẻ đẹp tự nhiên không cần trang điểm - Ảnh 3.

Sở hữu làn da mịn màng nhưng không khó để nhận thấy một khuyết điểm nhẹ trên gương mặt Thanh Thủy, đó chính là quầng thâm mắt. Nhiều người cho rằng, có lẽ do lịch trình bận rộn tại Nhật Bản nên nàng hậu trông có chút nhợt nhạt, mệt mỏi song nhìn tổng thể vẫn rất xinh đẹp.

Mặt mộc gây sốc của Hoa hậu Thanh Thủy: Vẻ đẹp tự nhiên không cần trang điểm - Ảnh 4.

Là mỹ nhân đình đám Vbiz kiêm hoa hậu quốc tế, song Thanh Thủy có lẽ là một trong những nàng hậu hiếm hoi không ngại trưng trổ mặt mộc trước công chúng.

Mặt mộc gây sốc của Hoa hậu Thanh Thủy: Vẻ đẹp tự nhiên không cần trang điểm - Ảnh 5.

Trước đó, hồi 7/2025, trong chuyến sang Mỹ để thực hiện sứ mệnh Hoa hậu, Thanh Thủy gây chú ý khi lộ hình ảnh ăn mặc đơn giản và để mặt mộc hoàn toàn tại sân bay. Một số người cho rằng hình ảnh kém chỉn chu của người đẹp là không phù hợp vì cô là một hoa hậu đang đương nhiệm. Phần lớn netizen lại cho rằng việc lên đồ, make-up khi đi máy bay là điều không cần thiết, miễn thoải mái là được.

Mặt mộc gây sốc của Hoa hậu Thanh Thủy: Vẻ đẹp tự nhiên không cần trang điểm - Ảnh 6.
Mặt mộc gây sốc của Hoa hậu Thanh Thủy: Vẻ đẹp tự nhiên không cần trang điểm - Ảnh 7.

Tính đến nay, Thanh Thủy là đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang Miss International. Trước khi tạo nên lịch sử khi đăng quang Miss International, Thanh Thủy từng đoạt vương miện Hoa hậu Việt Nam 2022. Thành tích này giúp cô được đánh giá là đại diện sáng giá, có đầy đủ sự chuẩn bị để bước ra đấu trường nhan sắc quốc tế.

An Khánh
