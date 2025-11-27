Mặt mộc gây sốc của Hoa hậu quê Đà Nẵng
GĐXH - Thanh Thủy có lẽ là một trong những nàng hậu hiếm hoi không ngại khoe mặt mộc trước công chúng.
Hoa hậu Thanh Thuỷ đang có mặt tại Nhật Bản để đồng hành cùng các thí sinh Miss International 2025 (Hoa hậu Quốc tế 2025) trong vai trò của đương kim hoa hậu. Với phong thái cởi mở và thân thiện, cô không ngừng lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần tạo nên không khí sôi động và đầy cảm hứng cho các thí sinh năm nay.
Mặc dù lịch trình dày đặc nhưng mới đây, người đẹp gốc Đà Nẵng tự tin khoe mặt mộc và để lộ làn da trắng sáng, căng bóng và đầy khỏe mạnh. Không trang điểm cầu kỳ, nàng hậu vẫn gây ấn tượng với vẻ đẹp trẻ trung, mái tóc dài đen mượt nổi bật. Nhiều khán giả cho rằng cô ngày càng nổi bật, xinh đẹp khi sắp kết thúc nhiệm kỳ của đương kim Miss International.
Tính đến nay, Thanh Thủy là đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang Miss International. Trước khi tạo nên lịch sử khi đăng quang Miss International, Thanh Thủy từng đoạt vương miện Hoa hậu Việt Nam 2022. Thành tích này giúp cô được đánh giá là đại diện sáng giá, có đầy đủ sự chuẩn bị để bước ra đấu trường nhan sắc quốc tế.
