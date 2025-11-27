Mặt mộc gây sốc của Hoa hậu quê Đà Nẵng

Top 5 diễn viên mặt mộc đẹp nhất màn ảnh Việt là ai? Midu, Ngọc Trinh, Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân, Phương Anh Đào ai là diễn viên có mặt mộc đẹp nhất màn ảnh Việt?

Hoa hậu Thanh Thuỷ đang có mặt tại Nhật Bản để đồng hành cùng các thí sinh Miss International 2025 (Hoa hậu Quốc tế 2025) trong vai trò của đương kim hoa hậu. Với phong thái cởi mở và thân thiện, cô không ngừng lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần tạo nên không khí sôi động và đầy cảm hứng cho các thí sinh năm nay.

Mặc dù lịch trình dày đặc nhưng mới đây, người đẹp gốc Đà Nẵng tự tin khoe mặt mộc và để lộ làn da trắng sáng, căng bóng và đầy khỏe mạnh. Không trang điểm cầu kỳ, nàng hậu vẫn gây ấn tượng với vẻ đẹp trẻ trung, mái tóc dài đen mượt nổi bật. Nhiều khán giả cho rằng cô ngày càng nổi bật, xinh đẹp khi sắp kết thúc nhiệm kỳ của đương kim Miss International.

Chỉ còn vài giờ nữa, đương kim Miss International - Huỳnh Thị Thanh Thủy sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Trong khoảnh khắc selfie nghịch ngợm, dù không trang điểm lồng lộn, người đẹp tự tin khoe nhan sắc trẻ trung với mặt mộc.

Sở hữu làn da mịn màng nhưng không khó để nhận thấy một khuyết điểm nhẹ trên gương mặt Thanh Thủy, đó chính là quầng thâm mắt. Nhiều người cho rằng, có lẽ do lịch trình bận rộn tại Nhật Bản nên nàng hậu trông có chút nhợt nhạt, mệt mỏi song nhìn tổng thể vẫn rất xinh đẹp.

Là mỹ nhân đình đám Vbiz kiêm hoa hậu quốc tế, song Thanh Thủy có lẽ là một trong những nàng hậu hiếm hoi không ngại trưng trổ mặt mộc trước công chúng.

Trước đó, hồi 7/2025, trong chuyến sang Mỹ để thực hiện sứ mệnh Hoa hậu, Thanh Thủy gây chú ý khi lộ hình ảnh ăn mặc đơn giản và để mặt mộc hoàn toàn tại sân bay. Một số người cho rằng hình ảnh kém chỉn chu của người đẹp là không phù hợp vì cô là một hoa hậu đang đương nhiệm. Phần lớn netizen lại cho rằng việc lên đồ, make-up khi đi máy bay là điều không cần thiết, miễn thoải mái là được.