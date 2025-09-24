Mới nhất
Mỹ phẩm ngoại vừa biến mất, nghìn ống thực phẩm bổ sung lại 'phủ đỏ' bãi rác tự phát ở Từ Liêm

Thứ tư, 12:58 24/09/2025 | Đời sống
GĐXH - Sau khi mỹ phẩm ngoại bị vứt bừa tại bãi rác tự phát phường Từ Liêm, Hà Nội bất ngờ “bốc hơi”, phóng viên tiếp tục phát hiện hàng nghìn ống thực phẩm bổ sung sức khỏe màu đỏ rực nằm la liệt ở đây.

Vụ mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải ở Hà Nội: Hàng "không cánh mà bay"?Vụ mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải ở Hà Nội: Hàng 'không cánh mà bay'?

GĐXH - Hàng loạt mỹ phẩm mang nhãn nước ngoài bị vứt bừa bãi tại bãi rác tự phát trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (phường Từ Liêm, Hà Nội) đã "bốc hơi", thế nhưng rác thải vẫn còn tồn tại.

Hàng nghìn ống thực phẩm bổ sung sức khỏe bị vứt bỏ tại bãi rác phường Từ Liêm - Ảnh 1.

Sau khi hàng loạt mỹ phẩm mang nhãn nước ngoài bị phát hiện vứt bừa bãi tại bãi rác tự phát đã bất ngờ “bốc hơi” chỉ trong thời gian ngắn, ngày 23/9, PV Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục ghi nhận tại khu vực này, cảnh tượng mới hàng nghìn ống thực phẩm bổ sung sức khỏe màu đỏ rực nằm chồng chất, tràn lan - (ảnh Nhật Tân).

Hàng nghìn ống thực phẩm bổ sung sức khỏe bị vứt bỏ tại bãi rác phường Từ Liêm - Ảnh 2.

Tại bãi rác tự phát trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (phường Từ Liêm, Hà Nội) - nơi từng xuất hiện hàng loạt mỹ phẩm ngoại, nay tiếp tục ngổn ngang hàng nghìn ống sản phẩm mới - (ảnh Nhật Tân).

Hàng nghìn ống thực phẩm bổ sung sức khỏe bị vứt bỏ tại bãi rác phường Từ Liêm - Ảnh 3.

Xen lấn với rác thải, lộ ra vô số ống nhựa màu đỏ tươi, nhiều ống vẫn nguyên nhãn mác, nằm vương vãi trên nền đất - (ảnh Nhật Tân).

Hàng nghìn ống thực phẩm bổ sung sức khỏe bị vứt bỏ tại bãi rác phường Từ Liêm - Ảnh 4.

Các ống sản phẩm phủ kín cả một góc bãi rác, màu đỏ nổi bật giữa nền rác thải sinh hoạt và phế liệu xây dựng - (ảnh Nhật Tân).

Hàng nghìn ống thực phẩm bổ sung sức khỏe bị vứt bỏ tại bãi rác phường Từ Liêm - Ảnh 5.

Cận cảnh ống thực phẩm bổ sung sức khỏe dạng dung dịch, dài chừng một ngón tay, có nhãn giấy in chữ "thực phẩm bổ sung Curcumin TH 365, nống uống 10ml" - (ảnh Nhật Tân).

Hàng nghìn ống thực phẩm bổ sung sức khỏe bị vứt bỏ tại bãi rác phường Từ Liêm - Ảnh 6.

Nhiều ống còn nguyên, chưa từng sử dụng, xếp chồng lên nhau như vừa được đổ xuống - (ảnh Nhật Tân).

Hàng nghìn ống thực phẩm bổ sung sức khỏe bị vứt bỏ tại bãi rác phường Từ Liêm - Ảnh 7.

Một số ống bị dập nát, rỉ dung dịch ra ngoài, thấm xuống đất, bốc mùi hăng khó chịu, thu hút ruồi nhặng - (ảnh Nhật Tân).

Hàng nghìn ống thực phẩm bổ sung sức khỏe bị vứt bỏ tại bãi rác phường Từ Liêm - Ảnh 8.

Các ống sản phẩm nằm sát mép đường, bãi rác, những nơi cần đổ thì họ đổ tràn lan - (ảnh Nhật Tân).

Hàng nghìn ống thực phẩm bổ sung sức khỏe bị vứt bỏ tại bãi rác phường Từ Liêm - Ảnh 9.

Nhiều người dân lo ngại về thành phần hóa chất chưa được xác định trong những ống sản phẩm bị vứt bỏ, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng - (ảnh Nhật Tân).

Hàng nghìn ống thực phẩm bổ sung sức khỏe bị vứt bỏ tại bãi rác phường Từ Liêm - Ảnh 10.

Ông Tuấn - người dân sinh sống cạnh khu vực cho biết: "Những sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm, rác thải đa số được đổ vào ban đêm. Hằng ngày có xe ba gác chở rác đến đây để đổ, vừa qua báo chí phản ánh cơ quan chức năng có xuống kiểm tra, xử lý rác. Hôm nay (ngày 23/9) họ bắt đầu rào chặn lại và lắp camera giám sát. Rác hằng ngày được đưa về đổ từng đống, bốc mùi hôi thối cuộc sống bị đảo lộn trầm trọng" - (ảnh Nhật Tân).

Hàng nghìn ống thực phẩm bổ sung sức khỏe bị vứt bỏ tại bãi rác phường Từ Liêm - Ảnh 11.

Tương tự, bà Hương - người dân sinh sống cạnh đó cho hay: "Các thực phẩm này vừa mới được người ta đem đến đổ 2 hôm nay, trước đó số mỹ phẩm đã được dọn đi" - (ảnh Nhật Tân).

Hàng nghìn ống thực phẩm bổ sung sức khỏe bị vứt bỏ tại bãi rác phường Từ Liêm - Ảnh 12.

Theo người dân, lực lượng chức năng từng xử lý vụ mỹ phẩm ngoại trước đó, khu vực này vẫn chưa được dọn dẹp triệt để, rác mới tiếp tục xuất hiện. Người dân mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, truy nguồn gốc, dọn dẹp triệt để để đảm bảo an toàn môi trường và sức khỏe cộng đồng - (ảnh Nhật Tân).

Hàng nghìn ống thực phẩm bổ sung sức khỏe bị vứt bỏ tại bãi rác phường Từ Liêm - Ảnh 13.

Những ngày qua bãi rác vẫn rực lên màu đỏ của hàng nghìn ống thực phẩm bổ sung sức khỏe, tạo nên hình ảnh nhức nhối về vấn nạn xả thải bừa bãi giữa lòng đô thị - (ảnh Nhật Tân).

Hàng nghìn ống thực phẩm bổ sung sức khỏe bị vứt bỏ tại bãi rác phường Từ Liêm - Ảnh 14.

Việc liên tiếp xuất hiện những lô hàng mỹ phẩm và thực phẩm chức năng bị vứt bỏ với số lượng lớn cần được cơ quan chức năng xử lý triệt để - (ảnh Nhật Tân).

Trước đó, PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã thông tin, tại khu vực bãi rác tự phát trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài, nơi từng xuất hiện hàng chục thùng mỹ phẩm ngoại không rõ nguồn gốc nay không còn dấu vết của các sản phẩm này. Những kiện hàng từng được đóng thùng, dán nhãn "hàng dễ vỡ" và nhiều lọ, chai mỹ phẩm vứt tung tóe đã "biến mất" chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Tuy nhiên, ngày 23/9, theo ghi nhận ủa PV, nơi đây tiếp tục phát hiện hàng loạt lọ thực phẩm bảo vệ sức khỏe vứt tràn lan.

Video nghìn ống thực phẩm bổ sung lại phủ đỏ bãi rác tự phát ở phường Từ Liêm, Hà Nội:



Nhật Tân
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

