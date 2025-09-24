Mỹ phẩm ngoại vừa biến mất, nghìn ống thực phẩm bổ sung lại 'phủ đỏ' bãi rác tự phát ở Từ Liêm
GĐXH - Sau khi mỹ phẩm ngoại bị vứt bừa tại bãi rác tự phát phường Từ Liêm, Hà Nội bất ngờ “bốc hơi”, phóng viên tiếp tục phát hiện hàng nghìn ống thực phẩm bổ sung sức khỏe màu đỏ rực nằm la liệt ở đây.
Trước đó, PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã thông tin, tại khu vực bãi rác tự phát trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài, nơi từng xuất hiện hàng chục thùng mỹ phẩm ngoại không rõ nguồn gốc nay không còn dấu vết của các sản phẩm này. Những kiện hàng từng được đóng thùng, dán nhãn "hàng dễ vỡ" và nhiều lọ, chai mỹ phẩm vứt tung tóe đã "biến mất" chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Tuy nhiên, ngày 23/9, theo ghi nhận ủa PV, nơi đây tiếp tục phát hiện hàng loạt lọ thực phẩm bảo vệ sức khỏe vứt tràn lan.
Video nghìn ống thực phẩm bổ sung lại phủ đỏ bãi rác tự phát ở phường Từ Liêm, Hà Nội:
