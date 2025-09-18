Mới nhất
Vụ mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải ở Hà Nội: Cơ quan chức năng vào cuộc

Thứ năm, 18:02 18/09/2025 | Đời sống
GĐXH - Ngày 18/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội liên quan tới vụ mỹ phẩm vứt hàng loạt trên đường Vũ Quỳnh kéo dài sau phản ánh của Gia đình và Xã hội.

Theo đó, Cục Quản lý Dược nhận được thông tin phản ánh trên báo chí về việc trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (nối đường Lê Đức Thọ – Phạm Hùng), phường Từ Liêm, Hà Nội xuất hiện hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm có tên nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ, bị vứt bỏ tràn lan ở bãi rác tự phát.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng địa phương (Công an, Ban chỉ đạo 389 địa phương, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, UBND phường Từ Liêm...) xác minh, tổng hợp thông tin liên quan vụ việc, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

Vụ mỹ phẩm tên nước ngòai vứt bỏ ở Hà Nội: Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra - Ảnh 1.

Loạt mỹ phẩm vứt bỏ tràn lan ở đường Vũ Quỳnh kéo dài (ảnh Nhật Tân).

Cụ thể, xác minh danh sách các sản phẩm; hình ảnh, mẫu nhãn của sản phẩm, nhận dạng bao bì; thành phần công thức, thông tin về số tiếp nhận phiếu công bố ghi trên mẫu nhãn sản phẩm (nếu có); thông tin về tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, phân phối các sản phẩm này (nếu có).

Bộ Y tế yêu cầu Hà Nội báo cáo thông tin chi tiết về bộ trước ngày 22/9, để cơ quan này thông báo cảnh báo tới Sở Y tế các tỉnh, thành phố; giúp chủ động giám sát, ngăn chặn việc lưu thông và sử dụng các sản phẩm vi phạm.

Vụ mỹ phẩm tên nước ngòai vứt bỏ ở Hà Nội: Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra - Ảnh 2.

Mỹ phẩm bị bỏ đi như phế thải, khiến bãi rác thêm nhếch nhác, ô nhiễm.

Trước đó, Gia đình và Xã hội đã có bài phản ánh về việc, hàng loạt hộp mỹ phẩm mang tên nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vẫn còn nguyên hộp vận chuyển hoặc bị bóc vỏ, nằm ngổn ngang tại một bãi rác tự phát trên tuyến đường dang dở ở phường Từ Liêm, Hà Nội. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, đồng thời đặt ra nghi vấn về hành trình của những lô hàng "bí ẩn" này.

Ngày 17/9, theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (nối Lê Đức Thọ – Phạm Hùng), trước là quận Nam Từ Liêm, nay phường Từ Liêm, Hà Nội, hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm có tên nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ, bị vứt bỏ tràn lan.

Những mỹ phẩm này xen lẫn giữa rác thải sinh hoạt tại bãi rác tự phát ở tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài nối Lê Đức Thọ – Phạm Hùng (dự án đường đang dang dở).

Video mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải tại dự án đường dang dở nhiều năm ở Hà Nội:

Nhật Tân
