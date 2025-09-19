Vụ mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải ở Hà Nội: Hàng 'không cánh mà bay'?

Vụ mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải ở Hà Nội: Cơ quan chức năng vào cuộc GĐXH - Ngày 18/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội liên quan tới vụ mỹ phẩm vứt hàng loạt trên đường Vũ Quỳnh kéo dài sau phản ánh của Gia đình và Xã hội.

Chỉ ít ngày sau khi PV phản ánh cảnh hàng loạt mỹ phẩm mang nhãn nước ngoài bị vứt bừa bãi tại bãi rác tự phát trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (phường Từ Liêm, Hà Nội), toàn bộ số hàng hóa này đã "bốc hơi" một cách khó hiểu. Thế nhưng, thay vì cảnh quan sạch sẽ hơn, nơi đây vẫn tiếp tục ngập trong rác sinh hoạt, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Sáng ngày 19/9, ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, khu vực bãi rác tự phát trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài, nơi từng xuất hiện hàng chục thùng mỹ phẩm ngoại không rõ nguồn gốc nay không còn dấu vết của các sản phẩm này. Những kiện hàng từng được đóng thùng, dán nhãn "hàng dễ vỡ" và nhiều lọ, chai mỹ phẩm vứt tung tóe đã "biến mất" chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Người dân sống gần khu vực cho biết, họ không rõ ai đã thu dọn số mỹ phẩm này và được xử lý bằng cách nào.

Qua ghi nhận thêm của PV, dù mỹ phẩm ngoại không còn, nhưng thực trạng rác thải sinh hoạt đổ bừa bãi tại đây vẫn tiếp diễn. Túi nilon, hộp xốp, rác gia đình, phế thải… ngập ngụa, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống và sức khỏe của người dân. Không ít người đi qua phải bịt mũi, né tránh đoạn đường.

Theo quan sát, bãi rác tự phát này đã tồn tại nhiều tháng qua, song chưa có biện pháp xử lý triệt để. Số lượng rác vẫn ngày ngày được người dân và một số đối tượng đổ trộm. Hệ quả là bãi rác ngày càng phình to, gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.

Việc lô mỹ phẩm ngoại bất ngờ "biến mất" khiến dư luận không khỏi thắc mắc, nhưng điều đáng lo ngại hơn là tình trạng rác thải sinh hoạt tràn lan tại bãi rác tự phát vẫn chưa được khắc phục. Người dân kỳ vọng chính quyền địa phương cùng các đơn vị chức năng sớm có biện pháp mạnh tay để xử lý dứt điểm, trả lại môi trường sống trong lành, an toàn cho cộng đồng.

Theo đó, Cục Quản lý Dược nhận được thông tin phản ánh trên báo chí về việc trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (nối đường Lê Đức Thọ – Phạm Hùng), phường Từ Liêm, Hà Nội xuất hiện hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm có tên nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ, bị vứt bỏ tràn lan ở bãi rác tự phát.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng địa phương (Công an, Ban chỉ đạo 389 địa phương, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, UBND phường Từ Liêm...) xác minh, tổng hợp thông tin liên quan vụ việc, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

Cụ thể, xác minh danh sách các sản phẩm; hình ảnh, mẫu nhãn của sản phẩm, nhận dạng bao bì; thành phần công thức, thông tin về số tiếp nhận phiếu công bố ghi trên mẫu nhãn sản phẩm (nếu có); thông tin về tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, phân phối các sản phẩm này (nếu có).

Bộ Y tế yêu cầu Hà Nội báo cáo thông tin chi tiết về bộ trước ngày 22/9, để cơ quan này thông báo cảnh báo tới Sở Y tế các tỉnh, thành phố; giúp chủ động giám sát, ngăn chặn việc lưu thông và sử dụng các sản phẩm vi phạm.

Trước đó, Gia đình và Xã hội đã có bài phản ánh về việc, hàng loạt hộp mỹ phẩm mang tên nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vẫn còn nguyên hộp vận chuyển hoặc bị bóc vỏ, nằm ngổn ngang tại một bãi rác tự phát trên tuyến đường dang dở ở phường Từ Liêm, Hà Nội. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, đồng thời đặt ra nghi vấn về hành trình của những lô hàng "bí ẩn" này.

Video mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải tại dự án đường dang dở nhiều năm ở Hà Nội:



