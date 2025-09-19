Vụ mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải ở Hà Nội: Hàng 'không cánh mà bay'?
GĐXH - Hàng loạt mỹ phẩm mang nhãn nước ngoài bị vứt bừa bãi tại bãi rác tự phát trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (phường Từ Liêm, Hà Nội) đã "bốc hơi", thế nhưng rác thải vẫn còn tồn tại.
Chỉ ít ngày sau khi PV phản ánh cảnh hàng loạt mỹ phẩm mang nhãn nước ngoài bị vứt bừa bãi tại bãi rác tự phát trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (phường Từ Liêm, Hà Nội), toàn bộ số hàng hóa này đã "bốc hơi" một cách khó hiểu. Thế nhưng, thay vì cảnh quan sạch sẽ hơn, nơi đây vẫn tiếp tục ngập trong rác sinh hoạt, gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Sáng ngày 19/9, ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, khu vực bãi rác tự phát trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài, nơi từng xuất hiện hàng chục thùng mỹ phẩm ngoại không rõ nguồn gốc nay không còn dấu vết của các sản phẩm này. Những kiện hàng từng được đóng thùng, dán nhãn "hàng dễ vỡ" và nhiều lọ, chai mỹ phẩm vứt tung tóe đã "biến mất" chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Người dân sống gần khu vực cho biết, họ không rõ ai đã thu dọn số mỹ phẩm này và được xử lý bằng cách nào.
Qua ghi nhận thêm của PV, dù mỹ phẩm ngoại không còn, nhưng thực trạng rác thải sinh hoạt đổ bừa bãi tại đây vẫn tiếp diễn. Túi nilon, hộp xốp, rác gia đình, phế thải… ngập ngụa, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống và sức khỏe của người dân. Không ít người đi qua phải bịt mũi, né tránh đoạn đường.
Theo quan sát, bãi rác tự phát này đã tồn tại nhiều tháng qua, song chưa có biện pháp xử lý triệt để. Số lượng rác vẫn ngày ngày được người dân và một số đối tượng đổ trộm. Hệ quả là bãi rác ngày càng phình to, gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.
Những kiện hàng từng được đóng thùng, dán nhãn "hàng dễ vỡ" và nhiều lọ, chai mỹ phẩm vứt tung tóe đã "biến mất" chỉ trong một thời gian ngắn.
Việc lô mỹ phẩm ngoại bất ngờ "biến mất" khiến dư luận không khỏi thắc mắc, nhưng điều đáng lo ngại hơn là tình trạng rác thải sinh hoạt tràn lan tại bãi rác tự phát vẫn chưa được khắc phục. Người dân kỳ vọng chính quyền địa phương cùng các đơn vị chức năng sớm có biện pháp mạnh tay để xử lý dứt điểm, trả lại môi trường sống trong lành, an toàn cho cộng đồng.
Liên quan đến vấn đề trên, ngày 18/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội liên quan tới vụ mỹ phẩm vứt hàng loạt trên đường Vũ Quỳnh kéo dài.
Theo đó, Cục Quản lý Dược nhận được thông tin phản ánh trên báo chí về việc trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (nối đường Lê Đức Thọ – Phạm Hùng), phường Từ Liêm, Hà Nội xuất hiện hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm có tên nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ, bị vứt bỏ tràn lan ở bãi rác tự phát.
Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng địa phương (Công an, Ban chỉ đạo 389 địa phương, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, UBND phường Từ Liêm...) xác minh, tổng hợp thông tin liên quan vụ việc, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.
Cụ thể, xác minh danh sách các sản phẩm; hình ảnh, mẫu nhãn của sản phẩm, nhận dạng bao bì; thành phần công thức, thông tin về số tiếp nhận phiếu công bố ghi trên mẫu nhãn sản phẩm (nếu có); thông tin về tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, phân phối các sản phẩm này (nếu có).
Bộ Y tế yêu cầu Hà Nội báo cáo thông tin chi tiết về bộ trước ngày 22/9, để cơ quan này thông báo cảnh báo tới Sở Y tế các tỉnh, thành phố; giúp chủ động giám sát, ngăn chặn việc lưu thông và sử dụng các sản phẩm vi phạm.
Trước đó, ngày 17/9, theo ghi nhận của PV, trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (nối Lê Đức Thọ – Phạm Hùng), trước là quận Nam Từ Liêm, nay phường Từ Liêm, Hà Nội, hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm có tên nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ, bị vứt bỏ tràn lan.
Trước đó, Gia đình và Xã hội đã có bài phản ánh về việc, hàng loạt hộp mỹ phẩm mang tên nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vẫn còn nguyên hộp vận chuyển hoặc bị bóc vỏ, nằm ngổn ngang tại một bãi rác tự phát trên tuyến đường dang dở ở phường Từ Liêm, Hà Nội. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, đồng thời đặt ra nghi vấn về hành trình của những lô hàng "bí ẩn" này.
Ngày 17/9, theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (nối Lê Đức Thọ – Phạm Hùng), trước là quận Nam Từ Liêm, nay phường Từ Liêm, Hà Nội, hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm có tên nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ, bị vứt bỏ tràn lan.
Video mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải tại dự án đường dang dở nhiều năm ở Hà Nội:
Hà Nội: Trạm trộn bê tông khủng 'mọc' trên đất dự án cụm công nghiệp 'sạch'Đời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Cụm công nghiệp làng nghề Thụy Lâm (xã Thư Lâm, TP Hà Nội) được thành lập với kỳ vọng trở thành điểm sáng trong phát triển công nghiệp sạch. Vậy nhưng, tại dự án lại đang xuất hiện hai trạm trộn bê tông quy mô lớn, gây ô nhiễm nghiêm trọng...
Ngày sinh Âm lịch hé lộ người giàu ý chí vươn lên, càng khó khăn càng tỏa sángĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây càng đối mặt thử thách càng mạnh mẽ và dễ đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.
Thời tiết hôm nay 20/9: Cảnh báo mưa rào ở nhiều vùng trên cả nướcĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 20/9, bão số 8 Mitag suy yếu trên khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp có sự thay đổi từ 1/1/2026?Đời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là các thông tin liên quan đến mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2026 theo Luật Việc làm 2025.
Top con giáp bướng bỉnh: Một khi đã quyết thì khó ai lay chuyểnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp nổi tiếng với tính cách kiên định, bướng bỉnh và khó bị tác động. Họ không dễ thay đổi quyết định một khi đã đặt ra mục tiêu.
Trục vớt hai quả bom hơn 1,3 tấn gần cầu Long BiênĐời sống - 1 ngày trước
Hai quả bom phá M-118, có trọng lượng hơn 1.300kg, được phát hiện cách cầu Long Biên khoảng 30m vừa được di dời về vị trí an toàn.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người hay gặp may mắn bất ngờĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch không chỉ phản ánh phần nào tính cách, vận mệnh mà còn ẩn chứa những con số mang năng lượng đặc biệt.
Thay đổi mới về bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2026, mang lại tin vui lớn cho hàng triệu người lao độngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là các quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Việc làm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Hà Nội: Người dân phát hiện thi thể đang phân hủy dưới đường Vành Đai 3Đời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Chiều 18/9, một thi thể đang trong quá trình phân hủy vừa được người dân phát hiện dưới chân đường Vành đai 3 trên cao, TP Hà Nội.
Con giáp càng gian nan càng bản lĩnh, khó khăn không thể quật ngãĐời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi càng đối diện gian nan thử thách lại càng thể hiện được bản lĩnh phi thường. Họ không ngại khó khăn, luôn giữ vững ý chí và nghị lực, khiến ai cũng phải khâm phục.
Tháng sinh Âm lịch của người cuốn hút, đi đâu cũng có bạnĐời sống
GĐXH - Những người sinh vào các tháng Âm lịch này có các mối quan hệ tốt và nhận được sự giúp đỡ kịp thời giúp họ đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống.