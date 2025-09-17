Mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải tại dự án đường dang dở ở Hà Nội
GĐXH - Hàng loạt hộp mỹ phẩm mang tên nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vẫn còn nguyên hộp vận chuyển hoặc bị bóc vỏ, nằm ngổn ngang tại một bãi rác tự phát trên tuyến đường dang dở ở phường Từ Liêm, Hà Nội. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, đồng thời đặt ra nghi vấn về hành trình của những lô hàng "bí ẩn" này.
Theo một số người dân sinh sống cạnh đó cho biết, khu vực này nhiều tháng qua đã là nơi vứt rác tự phát. Các kiện hàng mỹ phẩm mới xuất hiện thời gian gần đây.
Video mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải tại dự án đường dang dở nhiều năm ở Hà Nội:
