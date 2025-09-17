Mới nhất
Mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải tại dự án đường dang dở ở Hà Nội

Thứ tư, 17:02 17/09/2025 | Đời sống
GĐXH - Hàng loạt hộp mỹ phẩm mang tên nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vẫn còn nguyên hộp vận chuyển hoặc bị bóc vỏ, nằm ngổn ngang tại một bãi rác tự phát trên tuyến đường dang dở ở phường Từ Liêm, Hà Nội. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, đồng thời đặt ra nghi vấn về hành trình của những lô hàng "bí ẩn" này.

Mỹ phẩm nước ngòai bị vứt bỏ tại bãi rác tự phát ở Hà Nội gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 1.

Ngày 17/9, theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (nối Lê Đức Thọ – Phạm Hùng), trước là quận Nam Từ Liêm, nay phường Từ Liêm, Hà Nội, hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm có tên nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ, bị vứt bỏ tràn lan.

Mỹ phẩm nước ngòai bị vứt bỏ tại bãi rác tự phát ở Hà Nội gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 2.

Có loại đã bị bóc vỏ vứt tung tóe.

Mỹ phẩm nước ngòai bị vứt bỏ tại bãi rác tự phát ở Hà Nội gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 3.

Tuy nhiên, cũng có kiện hàng vẫn đóng hộp, dán nhãn “hàng dễ vỡ” như vừa mới rời kho.

Mỹ phẩm nước ngòai bị vứt bỏ tại bãi rác tự phát ở Hà Nội gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 4.

Xen lẫn giữa rác thải sinh hoạt là hàng chục kiện mỹ phẩm bị vứt bỏ nằm ngày bãi rác tự phát ở tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài nối Lê Đức Thọ – Phạm Hùng (dự án đường đang dang dở).

Mỹ phẩm nước ngòai bị vứt bỏ tại bãi rác tự phát ở Hà Nội gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 5.

Nhiều kiện hàng chưa hề được mở nhưng bị bỏ mặc như vô chủ.

Mỹ phẩm nước ngòai bị vứt bỏ tại bãi rác tự phát ở Hà Nội gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 6.

Mỹ phẩm bị bỏ đi như phế thải, khiến bãi rác thêm nhếch nhác, ô nhiễm.

Mỹ phẩm nước ngòai bị vứt bỏ tại bãi rác tự phát ở Hà Nội gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 7.

Đa số các sản phẩm vứt bỏ này toàn chữ nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt theo quy định.

Mỹ phẩm nước ngòai bị vứt bỏ tại bãi rác tự phát ở Hà Nội gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 8.

Một số hộp mỹ phẩm vẫn còn nguyên tem dán vận chuyển, còn nguyên seal, chưa hề có dấu hiệu sử dụng. Lô hàng như mới nhưng lại bị vứt bỏ, gây hoài nghi về nguồn gốc.

Mỹ phẩm nước ngòai bị vứt bỏ tại bãi rác tự phát ở Hà Nội gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 9.

Hàng hóa từng được vận chuyển cẩn thận nhưng kết cục lại nằm giữa bãi rác tự phát.

Mỹ phẩm nước ngòai bị vứt bỏ tại bãi rác tự phát ở Hà Nội gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 10.
Mỹ phẩm nước ngòai bị vứt bỏ tại bãi rác tự phát ở Hà Nội gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 11.
Mỹ phẩm nước ngòai bị vứt bỏ tại bãi rác tự phát ở Hà Nội gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 12.

Theo một số người dân sinh sống cạnh đó cho biết, khu vực này nhiều tháng qua đã là nơi vứt rác tự phát. Các kiện hàng mỹ phẩm mới xuất hiện thời gian gần đây.

Mỹ phẩm nước ngòai bị vứt bỏ tại bãi rác tự phát ở Hà Nội gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 13.

Người dân đi qua không khỏi tò mò trước đống mỹ phẩm bị bỏ rơi, nhiều người lo ngại nguy cơ trẻ em, người nhặt rác nhặt lại sử dụng.

Mỹ phẩm nước ngòai bị vứt bỏ tại bãi rác tự phát ở Hà Nội gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 14.

Những hình ảnh nhức nhối này không chỉ là câu chuyện ô nhiễm môi trường từ bãi rác tự phát, mà còn là dấu hiệu bất thường về các lô hàng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.

Video mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải tại dự án đường dang dở nhiều năm ở Hà Nội:


Nhật Tân
