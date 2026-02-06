Nam diễn viên quê Phú Thọ đang gây tranh cãi trong phim 'Đồng hồ đếm ngược' là ai?

Cảnh thân mật của Chiến và Minh Anh đang thu hút sự chú ý sau khi đăng tải với lượt tương tác lớn. Trên một số diễn đàn phim Việt, ở phần bình luận, không ít ý kiến chỉ trích Chiến và Minh Anh. Số khác bày tỏ Thành đáng thương. Khán giả tranh cãi cả về chuyện Bình An là trai đẹp nhưng lại hay vào vai đểu, xen vào chuyện tình yêu, gia đình người khác. Không ít khán giả tỏ ra ngán ngẩm vì phim mới phát sóng được vài tập đầu nhưng đã có vô số hình ảnh, tình tiết gây tranh cãi.