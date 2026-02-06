Mới nhất
Nam diễn viên quê Phú Thọ đang gây tranh cãi trong phim 'Đồng hồ đếm ngược' là ai?

Thứ sáu, 16:04 06/02/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
GĐXH - Diễn viên Bình An với vai Chiến đang gây tranh cãi trong bộ phim "Đồng hồ đếm ngược", được phát sóng trên VTV3 .

Diễn viên Bình An nổi bật trong vai diễn gây tranh cãi phim Đồng hồ đếm ngược - Ảnh 1.

Diễn viên Bình An tên đầy đủ là Nguyễn Bình An, sinh năm 1993, quê Phú Thọ. Từng tốt nghiệp ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Bình An được biết đến với những bộ ảnh xu hướng Hàn Quốc từ năm 2012, 2013. Sau đó, chuyển sang nghiệp diễn với những video ngắn, sitcom trên mạng xã hội.

Diễn viên Bình An nổi bật trong vai diễn gây tranh cãi phim Đồng hồ đếm ngược - Ảnh 2.

Năm 2014, Bình An nhận vai điện ảnh đầu tay trong phim "Lạc giới". Với lối diễn xuất tự nhiên, sở hữu gương mặt điển trai cùng với chiều cao lý tưởng, diễn viên Bình An đã nhanh chóng để lại dấu ấn trong lòng khán giả Việt.

Diễn viên Bình An nổi bật trong vai diễn gây tranh cãi phim Đồng hồ đếm ngược - Ảnh 3.

Sau hơn 10 năm bén duyên với nghệ thuật, Bình An có trên 20 vai diễn các thể loại, trong đó phải kể đến như: Vai Linh trong "Tình khúc Bạch Dương", Hải - "Yêu hơn cả bầu trời", Tùng - "Những cô gái trong thành phố", Vũ Khải - "Mặt nạ gương", Quân - "Ga-ra hạnh phúc", Khôi - "Đừng làm mẹ cáu", Long "Biệt dược đen"...

Diễn viên Bình An nổi bật trong vai diễn gây tranh cãi phim Đồng hồ đếm ngược - Ảnh 4.

Với chiều cao 1,82m, Bình An là gương mặt nổi bật của làng mẫu Việt. Cùng với khả năng diễn xuất của mình, anh ngày càng khẳng định được vị thế trong làng phim ảnh.

Diễn viên Bình An nổi bật trong vai diễn gây tranh cãi phim Đồng hồ đếm ngược - Ảnh 5.

Về đời tư, Bình An và Phương Nga, cặp đôi đẹp của showbiz Việt, kết hôn tháng 10/2022 sau 4 năm hẹn hò. Sau hơn 3 năm chung sống, họ vẫn luôn thể hiện tình cảm ngọt ngào, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Phương Nga sinh năm 1998, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018 và vào Top 10.

Diễn viên Bình An nổi bật trong vai diễn gây tranh cãi phim Đồng hồ đếm ngược - Ảnh 6.

Mới đây, trong bộ phim "Dịu dàng màu nắng", Bình An vào vai nhân vật "Khách vip" của Lan Anh (Lương Thu Trang). Ban đầu là trai lạ, bí ẩn khi có những mờ ám với Lan Anh, nhưng về sau "Khách vip" lộ diện là nhân tình của Lan Anh, người vợ của Bắc (Duy Hưng).

Diễn viên Bình An nổi bật trong vai diễn gây tranh cãi phim Đồng hồ đếm ngược - Ảnh 7.

Lan Anh nhận ra lỗi lầm, muốn chia tay "Khách Vip" để về với gia đình. Nhân vật do Bình An thủ vai có hành động nài nỉ, níu kéo dẫn đến tan nát gia đình người khác. Anh ta còn khuyên Lan Anh bỏ chồng, đến với anh ta.

Diễn viên Bình An nổi bật trong vai diễn gây tranh cãi phim Đồng hồ đếm ngược - Ảnh 8.

Sau "Dịu dàng màu nắng", Bình An tiếp tục có vai diễn trong bộ phim "Đồng hồ đếm ngược" - Phim đang phát sóng trên VTV3. Trong phim, Bình An vào vai Chiến, một thanh niên có ngoại hình điển trai, ăn mặc chải chuốt và luôn tỏ ra mình là người có quan hệ rộng, nhanh nhạy trong làm ăn, bước đầu có được thành công. Chiến là bạn thân của Thành (Thanh Sơn) và Minh Anh (Yến My).

Diễn viên Bình An nổi bật trong vai diễn gây tranh cãi phim Đồng hồ đếm ngược - Ảnh 9.

Thấy Thành và bạn gái là Minh Anh sống cảnh thuê trọ, công việc bấp bênh nên Chiến tìm cách giúp đỡ. Chiến giới thiệu cho Minh Anh có chân trong Nhà hát thành phố nhưng mọi việc đều không thuận lợi. Thấy Thành chật vật kiếm sống nên Chiến đã ngỏ ý muốn cho Thành đầu tư vào dự án đang có triển vọng.

Diễn viên Bình An nổi bật trong vai diễn gây tranh cãi phim Đồng hồ đếm ngược - Ảnh 10.

Nhiều lần Chiến tỏ ra quan tâm, động viên nên Thành đã dốc toàn bộ số tiền tiết kiệm được cộng thêm về nhà xin tiền mẹ để đưa cho Chiến với hi vọng sẽ đổi đời. Nhưng Thành không ngờ rằng anh đã tin sai người, đã đặt niềm tin nhầm chỗ. Công ty của Chiến là một công ty ma. Khi Thành cần tiền gấp nên đã liên hệ cho Chiến nhưng không thể được vì người bạn thân đã cắt đứt mọi liên lạc.

Diễn viên Bình An nổi bật trong vai diễn gây tranh cãi phim Đồng hồ đếm ngược - Ảnh 11.

Minh Anh quyết định rời bỏ Thành, cô đã không vững lòng trước những lời tán tỉnh của Chiến - hứa hẹn cho cô một tương lai tốt đẹp hơn, không phải lo nghĩ và một ngôi nhà sang trọng cô có thể ở. Chiến nói với Minh Anh rằng hắn yêu cô và hắn chấp nhận trở thành một thằng phản bạn vì cô. Minh Anh đã thu dọn đồ đạc để ra đi cùng Chiến.

Diễn viên Bình An nổi bật trong vai diễn gây tranh cãi phim Đồng hồ đếm ngược - Ảnh 12.

Cảnh thân mật của Chiến và Minh Anh đang thu hút sự chú ý sau khi đăng tải với lượt tương tác lớn. Trên một số diễn đàn phim Việt, ở phần bình luận, không ít ý kiến chỉ trích Chiến và Minh Anh. Số khác bày tỏ Thành đáng thương. Khán giả tranh cãi cả về chuyện Bình An là trai đẹp nhưng lại hay vào vai đểu, xen vào chuyện tình yêu, gia đình người khác. Không ít khán giả tỏ ra ngán ngẩm vì phim mới phát sóng được vài tập đầu nhưng đã có vô số hình ảnh, tình tiết gây tranh cãi.

Nam diễn viên quê Phú Thọ đang gây tranh cãi trong phim 'Đồng hồ đếm ngược' là ai? - Ảnh 13.

Bộ phim "Đồng hồ đếm ngược" đang được phát sóng trong khung 20h thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên thực lực như: NSND Trung Anh, NSƯT Linh Huệ, Quách Thu Phương, Lan Phương, Thanh Sơn, Hoàng Hà, Bình An, Yến My...

(Ảnh: VTV, Tư liệu, FB nhân vật)

Đỗ Duy Nam tiết lộ điều đặc biệt về chương trình thay thế "Táo Quân" đêm Giao thừa 2026Đỗ Duy Nam tiết lộ điều đặc biệt về chương trình thay thế 'Táo Quân' đêm Giao thừa 2026

GĐXH - Chương trình "Quảng trường mùa xuân" được phát sóng vào 20h tối 29 Tết (ngày 16/2) trên sóng VTV với nhiều tiết mục đặc sắc.

Thành (Thanh Sơn) trong lúc bế tắc nhất lại có được năng lực siêu nhiênThành (Thanh Sơn) trong lúc bế tắc nhất lại có được năng lực siêu nhiên

GĐXH - Bị lừa hết sạch tiền, bạn gái bỏ theo bạn thân, Thành tìm cách giải thoát bế tắc nhưng không ngờ lại có được năng lực siêu nhiên.




Top