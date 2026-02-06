Nam diễn viên quê Phú Thọ đang gây tranh cãi trong phim 'Đồng hồ đếm ngược' là ai?
GĐXH - Diễn viên Bình An với vai Chiến đang gây tranh cãi trong bộ phim "Đồng hồ đếm ngược", được phát sóng trên VTV3 .
Nhã Phương khoe vòng eo săn chắc 'như chưa từng mang bầu' sau 14 ngày sinh con thứ 3Thế giới showbiz - 2 giờ trước
GĐXH - Sau khi sinh con thứ ba được 14 ngày, diễn viên Nhã Phương khoe vòng eo săn chắc 'như chưa từng mang bầu'.
Ba 'mẹ bỉm' Ngọc Hân, Mai Ngọc, Ngô Mai Phương hội ngộ gây chú ýGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Ba mẹ bỉm sữa Ngọc Hân, Mai Ngọc và Ngô Mai Phương hội ngộ chia sẻ khoảnh khắc ấm áp. Những câu chuyện về chăm sóc con cái và tình bạn thân thiết của họ thu hút sự quan tâm.
Âm nhạc đỉnh cao và vẻ đẹp thiên nhiên Ninh Bình trong MV 'Song From A Secret Garden'Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - MV "Song From A Secret Garden - Secret Garden in Vietnam" đưa người xem khám phá Ninh Bình - vùng đất di sản của Việt Nam.
Nữ diễn viên đóng Thiếu tá, 'người tình màn ảnh' của Steven Nguyễn trên phim VTVGiải trí - 5 giờ trước
Diễn viên Minh Trang sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp như hoa hậu, đóng vai Thiếu tá Lam Anh, đơn phương yêu Trung tá Kiên (Steven Nguyễn) trên phim giờ vàng VTV.
Hồng Diễm gây sốt với hình ảnh táo bạo, điều khiến fan chú ý là bình luận của Mạnh TrườngGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Hồng Diễm hiếm hoi diện áo xẻ ngực, khoe trọn vẻ ngoài quyến rũ khiến khán giả và đồng nghiệp không khỏi trầm trồ.
Trước khi làm đạo diễn phim của Mỹ Tâm, Mai Tài Phến là ai, tài năng ra sao?Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Mai Tài Phến mới đây đã trở thành đạo diễn của phim do Mỹ Tâm làm nhà sản xuất. Trước khi có vai trò mới, nam diễn viên làm gì và tài năng ra sao?
Bị từ chối phũ phàng, con gái Thượng tướng tỏ ra lạnh lùng với Trung tá Minh KiênXem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Dù cố gắng chào hỏi một cách niềm nở nhưng Trung tá Minh Kiên lại nhận về thái độ lạnh lùng của Lam Anh.
Đỗ Duy Nam tiết lộ điều đặc biệt về chương trình thay thế 'Táo Quân' đêm Giao thừa 2026Giải trí - 14 giờ trước
GĐXH - Chương trình "Quảng trường mùa xuân" được phát sóng vào 20h tối 29 Tết (ngày 16/2) trên sóng VTV với nhiều tiết mục đặc sắc.
Con trai Đàm Vĩnh Hưng đóng MV TếtGiải trí - 15 giờ trước
GĐXH - Bé Polo - con trai Đàm Vĩnh Hưng mới đây đã được bố cho tham gia MV Tết. Cậu bé càng lớn càng đáng yêu như thiên thần.
Thành (Thanh Sơn) trong lúc bế tắc nhất lại có được năng lực siêu nhiênXem - nghe - đọc - 16 giờ trước
GĐXH - Bị lừa hết sạch tiền, bạn gái bỏ theo bạn thân, Thành tìm cách giải thoát bế tắc nhưng không ngờ lại có được năng lực siêu nhiên.
Thí sinh cao nhất cuộc thi 'Giọng hát Việt nhí' giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa
Tiểu Bình là thí sinh từng ghi dấu ấn tại "Giọng hát Việt nhí" năm 2021 với chất giọng ấn tượng cùng chiều cao nổi bật 1m73 khi mới 13 tuổi.