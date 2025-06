Nam diễn viên quê Phú Thọ - gã trai 'đẹp nhưng đểu' trong 'Dịu dàng màu nắng', sở hữu chiều cao 1m82, có vợ là á hậu

Diễn viên Bình An tên đầy đủ là Nguyễn Bình An, sinh năm 1993, quê Phú Thọ. Từng tốt nghiệp ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Bình An được biết đến với những bộ ảnh xu hướng Hàn Quốc từ năm 2012, 2013. Sau đó, chuyển sang nghiệp diễn với những video ngắn, sitcom trên mạng xã hội.