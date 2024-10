Nam Định: Chấn chỉnh 7 doanh nghiệp liên quan đến hoạt động khai thác cát

Theo đại diện Sở TN&MT tỉnh Nam Định cho biết, thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản cát. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Nam Định vẫn còn xảy ra một số vi phạm liên quan đến hoạt động khoáng sản cát như: Khai thác cát trái phép; khai thác cát có dấu hiệu nằm ngoài phạm vi ranh giới được cấp phép; sử dụng phương tiện, thiết bị không được đăng ký để đưa vào khai thác cát;... một số vụ việc vi phạm đã bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý theo quy định.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định tại Văn bản số 1012/UBND-VP3 ngày 09/10/2024 về việc quản lý, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát trên địa bàn tỉnh. Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý hoạt động khoáng sản, ngăn ngừa các hoạt động khai thác cát trái phép, các vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản cát, Sở TN&MT tỉnh Nam Định yêu cầu các đơn vị đã được cấp phép khai thác như: Công ty CP Sông Đà Hà Nội; Công ty CP thủy3 sản Xuân Thủy; Công ty TNHH Hoàng Tuấn; Công ty CP vật liệu xây dựng Hùng Cường; Công ty CP xây dựng thương mại Thanh Tâm; Công ty CP đầu tư xây dựng Nam Đại Thành; Công ty CP thương mại và dịch vụ Hưng Thịnh Nam Định thực hiện nghiêm một số quy định pháp luật.

Cụ thể, thực hiện nghiêm quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản được quy định tại Điều 55, Điều 63 Luật Khoáng sản năm 2010. Không được khai thác ngoài phạm vi khu vực mỏ đã được cấp phép, không được khai thác vượt quá công suất, vượt quá độ sâu cho phép, kiểm soát chặt chẽ sản lượng khai thác thực tế hàng năm. Thực hiện khai thác, sử dụng khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường đúng mục đích, yêu cầu theo Quy hoạch đã được phê duyệt đảm bảo đáp ứng nguyên liệu phục vụ cho san lấp dự án, công trình trọng điểm và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Ngày 04/5/2024, trên tuyến sông Ninh Cơ thuộc địa phận các xã Trực Thanh, thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh và xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ 04 phương tiện thủy vỏ sắt, không treo biển kiểm soát đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép, thu giữ 33m3 cát đen, đang hoàn thiện hồ sơ xử lý.

Trong quá trình khai thác khoáng sản, tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản phải lập chứng từ, sổ sách, tài liệu, thông tin, số liệu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản khai thác; lưu trữ bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng; thông tin, tài liệu liên quan và sổ sách, chứng từ, thông tin, số liệu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế theo quy định tại các điều 4, 6 và 7 Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT ngày 24/12/2020 qui định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và quy trình, phương pháp, biểu mẫu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế.

Nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan; đăng ký phương tiện ra, vào mỏ phục vụ khai thác, vận chuyển cát; đăng ký kế hoạch khai thác với Sở TN&MT. Giám sát các phương tiện ra, vào khu vực mỏ cấp phép đảm bảo chỉ những phương tiện đã được đăng ký và có sự chấp thuận bằng văn bản của Sở TN&MT mới được phép ra, vào khu vực mỏ phục vụ khai thác, vận chuyển cát. Mọi sự thay đổi về quy trình công nghệ khai thác, phương thức khai thác, phương tiện khai thác, số lượng tàu khai thác phải được đăng ký bổ sung bằng văn bản và được Sở TN&MT chấp thuận mới được tổ chức thực hiện.

"Chịu trách nhiệm hoàn toàn về trật tự an ninh, an toàn đối với người và phương tiện của đơn vị, đảm bảo an toàn đê điều, môi trường trong quá trình khai thác, vận chuyển liên quan đến khu vực mỏ cấp phép. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu ảnh hưởng hoặc qua phản ánh của người dân về sự cố môi trường, đê điều, hiện tượng sụt lún đường bờ phải dừng ngay mọi hoạt động khai thác và tổ chức khắc phục sự cố.

Đồng thời, thông báo ngay với các cơ quan chức năng. Khi phát hiện hoạt động khai thác cát trái phép trong hoặc ngoài khu vực mỏ phải có trách nhiệm thông tin kịp thời đến chính quyền địa phương, lực lượng Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh, Sở TN&MT để phối hợp xử lý theo quy định" - Văn bản Sở TN&MT Nam Định gửi các công ty trên nhấn mạnh.

