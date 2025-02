Nam Định: Danh tính các đối tượng tấn công tài xế ô tô ở bến phà Cồn Nhất

Chiều 2/2, thông tin từ Công an huyện Giao Thủy cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng liên quan đến vụ tài xế ô tô bị hành hung ở bến phà Cồn Nhất ngày 1/2 (mùng 4 tết Nguyên đán 2025).

Theo đó, danh tính 2 người bị tạm giữ là Phạm Văn Tuyên (43 tuổi, trú xã Hòa Bình, huyện Giao Thủy) và Phạm Văn Tuân (em trai Tuyên).

Công an huyện Giao Thủy làm việc, lấy lời khai các đối tượng liên quan vụ tài xế ô tô bị hành hung.

Tại cơ quan công an, các đối tượng cho biết, do bức xúc trước thái độ của tài xế Thuận trong lúc xếp hàng qua phà Cồn Nhất nên Tuân đã sử dụng điện thoại di động gọi điện cho Tuyên với nội dung: "Em ra khu vực phà Cồn Nhất, có thằng nó chặn đầu xe anh, nó không cho anh đi".

Sau đó, Tuân điều khiển xe đi lên phía trước cách chỗ xe ô tô của anh Thuận khoảng 50 m rồi dừng xe đứng đợi Tuyên. Khoảng 5 phút sau, Tuyên cùng anh Phạm Văn Thùy (43 tuổi là bạn của Tuyên) đến chỗ Tuân.

Cả nhóm sau đó đi bộ lại khu vực xe ô tô của anh Thuận đang đứng xếp hàng, chờ phà. Tuân chỉ tay, gõ vào cửa kính gọi lái xe nhưng anh Thuận không mở cửa và có nhiều lời lẽ thách thức: "Xuống làm gì, các anh định ăn thịt à".

Các đối tượng tấn công tài xế Thuận. Ảnh cắt từ video

Sau đó, Tuyên và Thùy thò tay qua khe hở của cửa lái, lắc mạnh kính chắn gió bên lái và níu cửa kính lái xe xuống. Sau khi cửa kính được mở hoàn toàn, Tuyên lao người qua ô cửa kính, đấm nhiều phát vào người tài xế Thuận, tài xế xe tiếp tục thách thức: "Rồi, cứ để nó đánh, đánh tiếp đi".

Tiếp đó, cả 3 tiếp tục đánh anh Thuận và những người trên xe. Một lúc sau, một số người dân đến can ngăn, lôi Tuyên ra ngoài, anh Thuận kéo cửa kính lên. Mặc dù vậy, Tuyên tiếp tục đi lại phía ô tô của anh Thuận, anh Thuận lên tiếng thách thức, chửi bới Tuyên và mọi người nên Tuyên đã dùng tay tấn công anh Thuận và được mọi người can ngăn. Tuyên, Thùy lên xe đi về nhà, Tuân tiếp tục điều khiển xe ô tô lên Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Giao Thủy đã yêu cầu Tuân có mặt tại trụ sở công an để làm việc. Đồng thời, liên lạc qua điện thoại, nói chuyện trực tiếp với anh Thuận và mời anh Thuận đến trụ sở Công an huyện Giao Thủy để làm việc và trình báo sự việc. Tuy nhiên, anh Thuận trả lời do bận công việc nên chưa đến được và sẽ gửi đơn trình báo qua đường bưu điện và đăng tải các video clip liên quan đến sự việc lên các trang mạng xã hội.

Công an huyện Giao Thủy đang tiếp tục điều tra mở rộng, để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

