Nam giới có nguy cơ mắc rối loạn cương dương cao hơn 60% so với người bình thường khi có thói quen này

Bác sĩ Phạm Đức Mạnh (Khoa Nam học, Bệnh viện TWQĐ 108) cho biết, hút thuốc lá cũng ảnh hưởng đến chức năng sinh lý của nam giới, đặc biệt là khả năng cương dương.

Theo Hiệp hội Tiết niệu Hoa Kỳ (AUA), khoảng 17% nam giới hút thuốc gặp vấn đề nghiêm trọng về cương dương. Nam giới hút hơn 20 điếu thuốc mỗi ngày có nguy cơ mắc rối loạn cương dương cao hơn 60% so với người không hút.

Hiệp hội Tiết niệu Châu Âu (EAU) cũng đã thống kê, nguy cơ mắc rối loạn cương dương ở nam giới hút thuốc cao gấp 1,5 - 2 lần so với người không hút. Nghiên cứu công bố trên Journal of Sexual Medicine cho thấy tỷ lệ rối loạn cương dương ở người hút thuốc là 25%, trong khi chỉ có 14% ở người không hút.

Ảnh minh họa

Thuốc lá làm tổn thương 'chìa khóa của khả năng cương dương

Khả năng cương dương phụ thuộc rất lớn vào lưu lượng máu đến dương vật. Đây được coi là 'chìa khóa của khả năng cương dương'. Thói quen hút thuốc lá sẽ gây tổn thương lớp nội mạc của mạch máu, khiến dòng chảy máu không còn ổn định. Nicotin trong thuốc lá còn gây co thắt mạch máu, làm giảm lượng máu đến dương vật, khiến nam giới gặp khó khăn trong việc duy trì sự cương cứng.

Giảm chất quan trọng giúp tăng lưu lượng máu tới dương vật

Thuốc lá ức chế sản xuất Oxit nitric (NO) là chất quan trọng giúp giãn mạch và tăng lưu lượng máu đến dương vật, gây ra tình trạng thiếu hụt và dẫn đến cương dương kém hiệu quả. Nghiên cứu cho thấy nam giới hút thuốc lá có mức NO thấp hơn 30% so với người không hút, làm ảnh hưởng đến khả năng duy trì cương dương.

Hệ thần kinh cũng không tránh khỏi tổn thương

Thuốc lá chứa hàng nghìn chất độc hại như carbon monoxide có thể làm tổn thương hệ thần kinh, giảm khả năng truyền tín hiệu từ não đến dương vật. Ngay cả khi ham muốn tình dục vẫn còn, nam giới hút thuốc thường gặp khó khăn trong việc đạt và duy trì trạng thái cương cứng.

Hút thuốc làm suy giảm hormone nam giới

Testosterone – hormone đóng vai trò quan trọng trong duy trì ham muốn và khả năng cương dương – cũng bị ảnh hưởng bởi thuốc lá. Việc suy giảm testosterone ở nam giới hút thuốc là một nguyên nhân góp phần gia tăng tình trạng rối loạn cương dương, đặc biệt ở nhóm tuổi trung niên.

Không chỉ dừng lại ở những tổn thương sinh lý, thuốc lá còn gây ra các vấn đề tâm lý như căng thẳng, lo âu và mất tự tin. Những khó khăn trong chuyện chăn gối càng khiến nam giới áp lực hơn, tạo thành vòng luẩn quẩn khó thoát.

Theo Bác sĩ Phạm Đức Mạnh, để có cuộc sống khỏe mạnh hơn và không ảnh hưởng đời sống tình dục, bước đầu tiên nhưng quyết định là cần ngừng hút thuốc. Nhiều trường hợp cho thấy khả năng cương dương cải thiện đáng kể chỉ sau 3-6 tháng kể từ khi bỏ thuốc.

Ngoài ra, để duy trì sức khỏe sinh lý và tổng thể, nam giới cần có lối sống lành mạnh với việc tập thể dục thường xuyên, ăn uống cân đối và giảm rượu bia. Nếu gặp khó khăn trong việc bỏ thuốc hoặc các vấn đề về cương dương, hãy tìm đến bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và điều trị.