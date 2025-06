Nam MC được phong 'ông trùm phim Tết' vừa thay thế Trường Giang trong 'Running Man' là ai, giàu có ra sao?

Trường Giang bị Trấn Thành thay thế ở Running Man phiên bản Việt vì lý do gì? GĐXH - Trường Giang mới đây đã không còn ở vị trí MC chính của chương trình "Running Man", thay vào đó là MC Trấn Thành. Nhiều người tò mò nguyên nhân MC quê Quảng Nam bị đồng nghiệp thay thế.

MC Trấn Thành có tài năng như thế nào?

MC Trấn Thành là một ngôi sao "đa zi năng". Những ngày chập chững vào nghề, nhờ có khả năng nhái giọng của các ca sĩ Lam Trường, Ngọc Sơn, Duy Mạnh, Thanh Lam, Hồng Ngọc, các nghệ sĩ Việt Anh, Thành Lộc, Việt Hương, Phi Thanh Vân, Minh Nhí, Trung Dân và Lệ Thủy nên Trấn Thành được rất nhiều khán giả yêu mến. Cũng nhờ có tài nhái giọng nên Trấn Thành trở thành diễn viên lồng tiếng. Anh đã lồng tiếng cho phim hoạt hình: Sóc chuột siêu quậy 3, Madagascar 3: Thần tượng châu Âu, Kẻ trộm mặt trăng 2 và Turbo: Tay đua siêu tốc.

MC Trấn Thành là ngôi sao đa năng trong làng giải trí.

Ngoài lồng tiếng, nhái giọng, Trấn Thành còn là MC tài năng. Anh từng đoạt giải 3 cuộc thi "Người dẫn chương trình truyền hình" năm 2006. Anh thể hiện sự linh hoạt, hài hước trong cách dẫn những chương trình như: Cứ nói đi (chương trình dành cho những người nước ngoài học tiếng Việt), Cầu vồng nghệ thuật, Thử thách cùng bước nhảy, Gala Cười 2011 hay Liveshow Quang Lê: Hát trên quê hương hay nổi bật nhất là chương trình So you think you can dance, Giọng hát Việt nhí, Thách thức danh hài, Anh trai say Hi, Em xinh say hi...

Không chỉ dẫn chương trình chuyên nghiệp, Trấn Thành được đánh giá là một nghệ sĩ đa tài trong nhiều lĩnh vực (hài kịch, diễn viên, đạo diễn, MC, biên kịch...). Anh thành công với "Cua lại vợ bầu, "Bố già".

Anh có thể dẫn chương trình ....

Sau đó, anh tấn công thị trường phim hài Tết với những "bom tấn như": Nhà bà Nữ 475 tỷ đồng và Mai 480 tỷ đồng, Bộ tứ báo thủ.

Điểm nhấn đáng chú ý giúp MC Trấn Thành được nhiều nhãn hàng tin tưởng đó là anh thành thạo ngoại ngữ. Với thế mạnh nói trôi chảy cả tiếng Anh, Hoa, Hàn, nam MC sinh năm 1987 đã vượt xa nhiều đồng nghiệp khác về năng lực cạnh tranh.

Dẫn chứng lớn nhất là trong lần giao lưu với Ngô Trác Hy hay với mỹ nhân TVB cách đây nhiều năm, Trấn Thành đã giao lưu cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung một cách thoải mái. Hoặc trong chương trình "Siêu trí tuệ", Trấn Thành đã giao tiếp với người chơi bằng cách đặt câu hỏi, trò chuyện bằng tiếng Anh, vừa dứt lời, anh đã chuyển sang tiếng Trung như người bản địa để trò chuyện với một vị giám khảo.

.... Có thể làm phim.

Trước đó, tại Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, MC Trấn Thành gây choáng váng khi dùng đến 3 thứ tiếng với Hoa hậu Hàn Quốc: phỏng vấn bằng tiếng Anh, nghe trả lời bằng tiếng Hàn và giới thiệu lại bằng tiếng Việt. Điều này làm không ít người cảm thấy ngạc nhiên và không ngừng để lại những lời tán thưởng về sự đa tài của MC Trấn Thành.

MC Trấn Thành giàu cỡ nào?

Nhờ những thế mạnh đó nên nam MC trở thành ngôi sao giàu có trong làng giải trí.

Theo 1 nguồn tin, Trấn Thành dẫn một tập Rap Việt khoảng 450 triệu đồng. Rap Việt mùa 3 có 16 tập, tổng cát-xê Trấn Thành nhận được khoảng 7,2 tỉ đồng. Bên cạnh Rap Việt, Trấn Thành còn dẫn chương trình: Người ấy là ai, Sóng Xuân, Ca sĩ mặt nạ...

MC Trấn Thành là đại gia của làng giải trí phía Nam.

Trấn Thành còn được các nhãn hàng booking trên mạng xã hội để quảng bá sản phẩm. Trang fanpage của Trấn Thành có 18 triệu người theo dõi, Instagram có 5,7 triệu người theo dõi và Tiktok có 6,7 triệu người theo dõi, YouTube có 5,7 triệu người theo dõi. Việc sở hữu nhiều lượng người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội giúp Trấn Thành liên kết với các nhãn hàng, tạo ra nguồn thu nhập ổn định.

Rất hiếm khi chia sẻ về chuyện tiền bạc nhưng trong một lần họp báo, MC Trấn Thành từng chia sẻ: "Mức thu nhập mà tôi có được đủ để lo cho ba mẹ và gia đình. Tôi cũng đã mua nhà và xe hơi tiền tỉ cho ba mẹ".

Một góc căn nhà triệu đô của MC Trấn Thành.

Còn về tài sản được khán giả "định lượng" bằng mắt thường thì MC Trấn Thành hiện tại đang sống cùng vợ tại căn nhà chung của bố mẹ anh. Nhưng cách đây ít năm, MC Trường Giang bất ngờ tiết lộ Trấn Thành đã có 3 căn nhà ở Mỹ. Con số này được nhiều người ngạc nhiên vì chi phí mua và giấy tờ nhận nhà ở đất nước cờ hoa không hề rẻ. Chưa hết thời điểm tới, Trấn Thành đã mua một nhà riêng ở Quận 1 với giá lên đến 20 tỷ. Vì hay phải lưu diễn và quay tại Hà Nội nên MC Trấn Thành cũng mua một căn hộ tại Thủ đô. Căn hộ cao cấp này có diện tích rộng hơn 100m2 với giá 7,5 tỷ, tầm nhìn hướng ra Hồ Tây.

Ngoài ra để phục vụ cho công việc đi lại, MC Trấn Thành chi 4 tỷ đồng để sở hữu chiếc xe hơi màu trắng - phương tiện hiện nay anh thường xuyên sử dụng khi đi làm, đi sự kiện. Về chất lượng cuộc sống, Trấn Thành cũng chi đậm cho những món hàng hiệu giá trị đắt đỏ để tặng bà xã Hari Won.

Trấn Thành đưa vợ đi du lịch khắp nơi trên thế giới.

Bạn bè thân thiết còn đồn đoán khối tài sản của MC tuổi Mão lên đến hàng nghìn tỷ. Tuy nhiên, Trấn Thành vẫn kín tiếng về chuyện này. Anh hiện tại chỉ tập trung vào công việc của mình.