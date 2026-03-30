Nam sinh lớp 9 của Việt Nam được Tổng thống Timor-Leste mời thăm và diễn thuyết

Vinh dự thăm thủ đô Dili của Timor-Leste với tư cách diễn giả

Theo thư mời của Phủ Tổng thống Timor-Leste (được gửi vào cuối tháng 2/2026), Thái Duy Anh sẽ thăm quốc gia này từ ngày 30/3 đến ngày 2/4. Trong chương trình, ngày 31/3, em sẽ trình bày một bài diễn thuyết chính tại Đại học Quốc gia Timor Lorosa'e (UNTL) về chủ đề “Tiếng nói của thế hệ trẻ châu Á trong các cuộc đối thoại toàn cầu - lược sử Việt Nam, quá trình phát triển và nền kinh tế hiện đại”.

Bên cạnh đó, em cũng sẽ trao đổi và thảo luận với sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu tại trường đại học này. Thái Duy Anh cũng có buổi giao lưu, trao đổi với sinh viên trường đại học UCT về các nội dung như báo chí trẻ, quan hệ quốc tế và hợp tác khu vực.

Cậu bé Thái Duy Anh (trái) và Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam, João Pereira (ảnh do nhân vật cung cấp).

Ngày kế tiếp, em sẽ dự tọa đàm và trao đổi bàn tròn tại Phủ Tổng thống Timor-Leste, với thành phần dự kiến bao gồm các cựu thành viên Nghị viện Thanh niên Timor-Leste, sinh viên và khách mời, đại diện các cơ quan nhà nước… bàn thảo các chủ đề như ngoại giao thanh niên, xây dựng hòa bình, kinh nghiệm từ Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam João Pereira nhận định, Thái Duy Anh (sinh tháng 11/2011, học sinh lớp 9 tại Trường Quốc tế Á Châu, TP.HCM) là một thiếu niên “thông minh, tài năng”, có kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí và kết nối ngoại giao. Ông cho biết rất ấn tượng về Thái Duy Anh, đồng thời nhắc tới việc em được xem là một "người bạn" của Tổng thống Timor-Leste, Jose Ramos-Horta.

Đại sứ Pereira cho biết, Đại sứ quán Timor-Leste nỗ lực tạo điều kiện cho những người trẻ như Thái Duy Anh thăm Timor-Leste để chia sẻ, truyền cảm hứng cho thanh niên nước này.Theo ông, đây cũng là một phần trong hoạt động ngoại giao nhân dân.

Đáng chú ý, Phủ Tổng thống Timor-Leste đài thọ toàn bộ chi phí chuyến đi của Thái Duy Anh và một phụ huynh đi kèm, bao gồm tiền vé máy bay khứ hồi, tiền khách sạn, và tiền đi lại tại Timor-Leste.

Trước đó, năm 2025, Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta bày tỏ sự bất ngờ về trường hợp của Thái Duy Anh. Trong email gửi cho Thái Duy Anh, ông viết: “Ồ, bạn thật tuyệt vời! Bạn chỉ mới có 13 tuổi? Thật không thể tin được. Tôi rất ấn tượng! Chỉ cần thông qua các tiêu đề chương của dự án cuốn sách của bạn, tôi và mọi người có thể thấy bạn tài năng như thế nào”.

Nhà lãnh đạo Timor-Leste khi đó đã đề cập dự án của Thái Duy Anh viết một cuốn sách dày về xung đột giữa Palestine và Israel , đồng thời đề xuất giải pháp giúp các bên xích lại gần nhau hơn nhằm kiến tạo hòa bình.

Thái Duy Anh chia sẻ, ngoài các nội dung chính nêu trên, cậu còn được mời dự cơm tối tại tư gia của Tổng thống Timor-Leste.

Thái Duy Anh và Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tại một sự kiện ở Hà Nội (ảnh do nhân vật cung cấp).

Cảm xúc tự hào và trách nhiệm

Thái Duy Anh và gia đình bày tỏ niêm vui, hạnh phúc, tự hào khi nhận được lời mời thăm Timor-Leste. Tuy nhiên, em cũng ý thức rõ trách nhiệm gắn với vinh dự này và cho biết sẽ nỗ lực để thể hiện khát vọng vươn tầm quốc tế của thế hệ trẻ Việt Nam, đồng thời góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

“Ở tuổi 14, em không sang đây với tư cách một du khách hay học sinh tham quan, mà là một diễn giả trẻ trực tiếp trình bày các tham luận và mạnh dạn đề xuất các sáng kiến như việc thành lập ‘Hội đồng Cố vấn Thanh niên ASEAN’ hay hội hữu nghị giữa 2 nước”, Duy Anh chia sẻ.

Theo Duy Anh, áp lực lớn nhất không phải là việc đứng trước các quan chức, mà là làm sao truyền tải trọn vẹn khát vọng của thế hệ mình đến bạn bè quốc tế một cách thuyết phục nhất. Chuyến đi này không chỉ là một cuộc giao lưu cá nhân, mà còn hướng tới tinh thần 'thế hệ không biên giới', nơi tuổi tác không còn là rào cản để đóng góp vào hòa bình và sự thấu cảm khu vực. Qua đó, em muốn khẳng định thanh niên ASEAN chính là những kiến trúc sư đang trực tiếp kiến tạo tương lai, đồng thời góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và Timor-Leste.

Thái Duy Anh và youtuber người Palestine nổi tiếng tại Việt Nam, Saleem Hammad (trái) (ảnh do nhân vật cung cấp).

Nam sinh lớp 9 nhìn nhận lịch trình dày đặc trong chuyến thăm là một thử thách “thú vị”. Em nói: “Thay vì chỉ là một chuyến thăm xã giao, em được tạo điều kiện để thực hiện những bài phát biểu chuyên sâu về lịch sử, kinh tế Việt Nam và đối thoại trực tiếp về ngoại giao trẻ… Với em, đây là cơ hội quý giá để thực hành “ngoại giao nhân dân” và chứng minh rằng người trẻ hoàn toàn có thể đóng góp vào các chương trình nghị sự quan trọng của khu vực”.

Bạn bè và thầy cô của Thái Duy Anh tại Trường Quốc tế Á Châu bày tỏ niềm tự hào khi biết tin em sắp sang Timor-Leste. Cô Hoàng Phượng, giáo viên chủ nhiệm, động viên Thái Duy Anh hãy tự tin là chính mình, giữ vững bản lĩnh “khi mang chuông đi đánh xứ người” và hãy xem đây là cơ hội quý giá để học hỏi và trưởng thành.

Quá trình chuẩn bị công phu

Trước một sự kiện trọng đại khi tuổi đời còn rất trẻ, Thái Duy Anh đã tận dụng thời gian để chuẩn bị cho chuyến thăm, cả về mặt kiến thức lẫn khâu hậu cần.

“Em đã dành nhiều thời gian để soạn thảo bản diễn văn dài hơn 130 đoạn - là hàng chục trang A4, đúc kết từ những nghiên cứu sâu về lịch sử, hợp tác khu vực và quan hệ quốc tế”, Thái Duy Anh nói.

“Nội dung xoay quanh vai trò của người trẻ châu Á trong việc kiến tạo hòa bình, cùng các bài học phát triển kinh tế hiện đại của Việt Nam. Thông điệp cốt lõi em muốn gửi đi là tinh thần 'Thế hệ không biên giới': Người trẻ không chỉ quan sát lịch sử, mà còn là những kiến trúc sư trực tiếp xây dựng tương lai chung cho ASEAN bằng tri thức và sự thấu cảm… Khó khăn lớn nhất có lẽ là việc làm sao để gói gọn những vấn đề vĩ mô vào ngôn ngữ của người trẻ, vừa trang trọng nhưng vẫn truyền cảm hứng”.

Diễn giả trẻ Duy Anh cho biết, em sẽ giới thiệu về một Việt Nam kiên cường trong đấu tranh giành độc lập và hành trình đất nước vượt gian khó để trở thành một nền kinh tế năng động, dẫn đầu về chuyển đổi số trong khu vực. Em cũng muốn kể về “những con người Việt Nam yêu hòa bình, hiếu khách và đầy khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới”.

“Em đã sẵn sàng tâm thế cho những câu hỏi hóc búa nhất từ sinh viên, học giả và quan chức Timor-Leste”, Duy anh chia sẻc.

Về khâu hậu cần, Thái Duy Anh chia sẻ rằng em cùng ê-kíp và các trợ lý chuẩn bị kỹ lưỡng, từ trang phục ngoại giao, nghi thức đi đứng, phép tắc, thảm đỏ đến phương án trình chiếu, nhằm giúp khán giả quốc tế dễ dàng theo dõi.

Đam mê cháy bỏng từ bé

Hồi còn bé xíu, Thái Duy Anh thường xuyên ốm yếu do sinh non, mắc nhiều bệnh, phải nằm viện triền miên, cha mẹ chăm sóc vô cùng vất vả. Sau này, khi lớn hơn một chút nữa, cậu bé luôn nỗ lực học tập để tri ân cha mẹ mình.

Điểm đáng chú ý ở nam sinh lớp 9 này là niềm đam mê đối với môn ngữ văn và lĩnh vực lịch sử, chính trị và ngoại giao. “Từ nhỏ, em đam mê lịch sử dân tộc ta và lịch sử thế giới. Lúc tiểu học, em bắt đầu tình cờ phát hiện những cuốn sách lịch sử rất hay từ hiệu sách, càng đọc càng thêm say sưa, càng tự hào về truyền thống đấu tranh trường kỳ của thế hệ cha ông. Em cũng tìm hiểu thêm được nhiều điều trong dòng chảy lịch sử nhân loại, càng tìm hiểu em lại càng ngưỡng mộ những bậc thánh hiền, vĩ nhân mà lịch sử thế giới đã sản sinh ra”.

Về định hướng tương lai, Thái Duy Anh chia sẻ rằng mình muốn “kết hợp bản lĩnh của một nhà ngoại giao với tầm nhìn của một chính trị gia để tạo ra những thay đổi tích cực”. Cậu cũng không giấu hoài bão “một ngày nào đó có thể đóng góp đủ lớn cho nền hòa bình thế giới để xứng đáng với giải Nobel Hòa bình”.

Trong chuyến thăm Timor-Leste sắp tới, Thái Duy Anh sẽ không chỉ phát biểu mà còn “lắng nghe những câu chuyện về sự vươn lên của một quốc gia trẻ tuổi nhất Đông Nam Á”. Theo Thái Duy Anh, chuyến đi là cơ hội để rèn luyện kỹ năng đối thoại quốc tế và khả năng kết nối thanh niên trong khu vực ASEAN. Cậu kỳ vọng “sẽ xây dựng được một mạng lưới kết nối thanh niên bền vững, nơi chúng ta có thể cùng nhau thảo luận về các giải pháp cho tương lai khu vực”.

Thái Duy Anh tự tin chia sẻ: “Chuyến đi Timor-Leste không phải là điểm đích, mà là bệ phóng để em tiếp tục hành trình cống hiến phi lợi nhuận, không ngừng học hỏi để chuẩn bị cho sứ mệnh của một nhà ngoại giao trong tương lai”.