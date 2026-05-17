7 nhóm giáo viên được hưởng chính sách trọng dụng, hưởng phụ cấp 150%
GĐXH - Theo Nghị định số 93/2026/NĐ-CP, 7 nhóm giáo viên được hưởng chính sách thu hút, trọng dụng, hưởng phụ cấp 150%.
Những nhóm giáo viên nào được hưởng chính sách đặc biệt?
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo, có hiệu lực từ ngày 31/3/2026.
Theo Điều 15 Nghị định, 7 nhóm đối tượng nhà giáo được hưởng chính sách thu hút, trọng dụng. Cụ thể:
1. Người có tài năng theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 179/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội;
2. Giáo sư, phó giáo sư hoặc người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư;
3. Người đạt thành tích cao cấp quốc gia, quốc tế trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành, nghề truyền thống;
4. Là Nghệ nhân ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ nhân nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, Thầy thuốc nhân dân; người có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 trở lên hoặc có chứng nhận kỹ năng nghề xuất sắc, đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích tại các kỳ thi, cuộc thi kỹ năng nghề khu vực, quốc tế;
5. Người đến làm việc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
6. Nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong một số lĩnh vực trọng yếu, thiết yếu theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội;
7. Nhà giáo giảng dạy các ngành, nghề học khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu; các ngành, nghề đặc thù thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể thao, y tế, quốc phòng và an ninh.
Chính sách thu hút, trọng dụng đối với giáo viên
- Chính sách và tiêu chuẩn, điều kiện hưởng chính sách thu hút, trọng dụng đối với đối tượng 1, 2, 3, 4, 5 và 6 được áp dụng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP. Cụ thể:
+ Các ưu đãi được thực hiện theo quy định chung của Chính phủ, như hưởng 100% lương trong thời gian tập sự, đồng thời được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng. Phụ cấp tăng thêm không dùng để tính đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (đối với viên chức).
+ Được nâng lương vượt một bậc, nâng lương theo thỏa thuận nếu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền công nhận theo quy định của Chính phủ.
+ Được giữ nguyên chế độ, chính sách trong thời gian được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp địa điểm học tập không ở địa phương nơi công tác thì được hưởng các chế độ như đối với người được cử đi công tác.
+ Được ưu tiên thuê nhà công vụ hoặc vay mua nhà trả góp...
- Chính sách và tiêu chuẩn, điều kiện hưởng chính sách thu hút, trọng dụng đối với đối tượng 7:
+ Được tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận nhà giáo và không yêu cầu đáp ứng điều kiện về thời gian công tác theo quy định của pháp luật về tiếp nhận viên chức;
+ Được hưởng chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định.
- Ngoài các chính sách theo quy định nêu trên, đối tượng hưởng chính sách thu hút, trọng dụng đối với nhà giáo còn được hưởng các chế độ, chính sách khác theo quy định của địa phương, cơ sở giáo dục và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
