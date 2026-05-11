Giáo viên vỡ òa khi thoát cảnh hợp đồng, lương tăng gấp nhiều lần

Vào biên chế, nhận lương tăng gấp 10 lần

Tháng 4/2026, sau đúng 20 năm dạy hợp đồng, thầy Cao Xuân Tiến, nguyên giáo viên Trường THCS Phúc Sơn (xã Anh Sơn), có quyết định tuyển dụng chính thức vào làm giáo viên môn Giáo dục chính trị tại Trường PT DTNT THCS Con Cuông. Ngày nhận quyết định, nhiều đồng nghiệp bày tỏ sự khâm phục trước quyết tâm và bền bỉ với nghề.

Về ngôi trường mới cách nhà hơn 50km, sống tạm trong khu tập thể và mỗi tuần chỉ về thăm nhà một lần, nhưng thầy Tiến nói và cho biết, thầy thực sự hạnh phúc. Điều thay đổi lớn nhất là mức lương từ 1,8 triệu đồng/tháng nay tăng lên khoảng 18 triệu đồng/tháng nhờ công tác tại một ngôi trường đặc thù ở vùng miền núi khó khăn.

Nhắc lại hành trình sau hơn 20 năm, thầy Tiến nói mình chưa từng hối hận với quyết định ấy, điều thầy mong mỏi nhất chỉ là có được một công việc ổn định để gắn bó lâu dài với nghề.

"Khi thấy huyện Anh Sơn không có chỉ tiêu môn Giáo dục công dân, tôi quyết định đăng ký lên Con Cuông dù chỉ có duy nhất một suất. Lúc làm bài thi, tôi chỉ nghĩ phải cố gắng hết sức mình và cuối cùng đạt 80 điểm, là thí sinh có điểm cao nhất. Việc đi xa với tôi không phải trở ngại. Khi ấy tôi nghĩ rằng, dù phải lên vùng cao hay biên giới, mình cũng sẵn sàng", thầy Tiến nói.

Cô Nguyễn Thị Hậu cùng các em học sinh tại trường.

Trường hợp khác, cô Nguyễn Thị Hậu, vừa trúng tuyển viên chức vào Trường THCS Nghi Kiều (xã Nghi Kiều), được hưởng mức lương theo hệ số 3,66 với thu nhập hơn 11 triệu đồng/tháng. Ít ai biết rằng trước đó, suốt 17 năm làm giáo viên hợp đồng tại các trường THCS Lê Hồng Phong và THCS Đại Sơn (huyện Đô Lương cũ), cô Hậu chỉ nhận mức lương khoảng hơn 3 triệu đồng/tháng sau khi trừ bảo hiểm.

Để trang trải cuộc sống, cô phải dạy thêm tại trung tâm và buôn bán nhỏ tại nhà. "Điều duy nhất khiến tôi trụ lại với ngôi trường và các học trò, đó là tình yêu nghề. Điều đó cũng thôi thúc chị không ngừng cố gắng, trau dồi chuyên môn, học nâng cao", cô Hậu chia sẻ.

Năm học 2025 - 2026, khi Nghệ An tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, dù huyện Đô Lương không có chỉ tiêu môn Toán THCS, cô Hậu vẫn mạnh dạn đăng ký dự thi tại huyện Nghi Lộc cũ. Với 84 điểm, cô xếp thứ 4/106 thí sinh và trúng tuyển vào danh sách 8 giáo viên môn Toán. Hiện cô công tác tại Trường THCS Nghi Kiều, cách nhà khoảng 20 km. Không chỉ cô Hậu, chồng cô, từng là giáo viên hợp đồng môn thể dục cũng đã trúng tuyển viên chức sau thời gian đi xuất khẩu lao động trở về.

Hàng trăm giáo viên hợp đồng chờ tháo gỡ

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nghệ An, trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh có 30/234 giáo viên, nhân viên hợp đồng trúng tuyển vào biên chế. Ngoài những giáo viên trúng tuyển vào biên chế sau kỳ tuyển dụng vừa qua, câu chuyện tiền lương của 204 giáo viên, nhân viên hợp đồng còn lại vẫn còn nhiều khó khăn.

Giờ học của cô Nguyễn Thị Hậu cùng học sinh Trường THCS Nghi Kiều.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, từ tháng 1/2026 đến nay, ngoài một số trường học chủ động tạm ứng, hỗ trợ giáo viên và nhân viên hợp đồng khoảng 3-4 triệu đồng/tháng, phần lớn lao động hợp đồng vẫn chưa được chi trả đầy đủ tiền lương. Theo tổng hợp của ngành giáo dục, nhu cầu kinh phí để thanh toán lương cho 57 giáo viên và 147 nhân viên hợp đồng đến hết tháng 6/2026 lên tới hơn 8,7 tỷ đồng.

Trước thực tế đó, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Sở GD-ĐT, Sở Nội vụ cùng Sở Tài chính khẩn trương báo cáo, tham mưu phương án tháo gỡ khó khăn cho số lao động này.

Về giải pháp lâu dài, Sở GD-ĐT đề nghị các địa phương và nhà trường trình cấp có thẩm quyền giao chỉ tiêu hợp đồng cho 204 giáo viên, nhân viên để tiếp tục ký hợp đồng trong năm 2026, dự kiến từ tháng 7 tới.

Đồng thời, các đơn vị cũng được yêu cầu chủ động cân đối nguồn kinh phí thực hiện. Nguồn kinh phí dự kiến sẽ được bố trí từ nguồn cấp bù học phí theo ngân sách tỉnh hằng năm.

Cùng với đó, để kịp thời hỗ trợ đội ngũ giáo viên, nhân viên hợp đồng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6/2026, thời điểm chưa có quyết định giao chỉ tiêu hợp đồng, Sở GD-ĐT cũng đề nghị Sở Tài chính phối hợp tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn kinh phí cho các địa phương chi trả tiền lương. Đây được xem là giải pháp cấp thiết để nhiều giáo viên, nhân viên hợp đồng sớm ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó với trường lớp.

Đại diện Sở GD-ĐT cho biết thêm, sau đợt tuyển dụng viên chức lần 1 năm học 2025-2026, nhiều đơn vị vẫn còn chỉ tiêu biên chế. Vì vậy, những giáo viên hợp đồng từng tham gia thi tuyển vẫn còn cơ hội trở thành viên chức nếu sẵn sàng thích nghi với môi trường mới, chấp nhận khó khăn và tiếp tục theo đuổi nghề giáo.