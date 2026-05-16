Ông 78 tuổi đặt máy đo huyết áp bên cạnh, kiên trì kèm cháu ôn thi vào lớp 10
Ở tuổi 78, cụ ông tại Thanh Hóa vẫn miệt mài kèm cháu ôn thi vào lớp 10, đặt sẵn máy đo huyết áp bên cạnh mỗi khi giải Toán khiến nhiều người xúc động.
Hình ảnh người ông ngồi bên cạnh máy đo huyết áp, chăm chú giải bài tập cho cháu thu hút nhận sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước sự đồng hành của gia đình với học sinh trong giai đoạn ôn thi căng thẳng.
Chị Hoàng Thị Hằng (SN 1983, trú tại Thanh Hóa) - người đưa hình ảnh mạng chia sẻ, đó là bố ruột chị, ông Hoàng Xuân Mính (SN 1948). Dù 78 tuổi, ông Mính vẫn giữ niềm đam mê đặc biệt với môn Toán. Trước đây, ông từng là cựu sinh viên khoa Toán của Đại học Vinh, sau đó có nhiều năm giảng dạy bộ môn này và từng là thành viên tổ ra đề các kỳ thi cuối kỳ, thi chuyển cấp tại địa phương.
Sau khi chuyển sang công tác quản lý, ông Mính nghỉ hưu vào năm 2010. Tuy nhiên, ông duy trì niềm yêu thích với môn Toán và hiện vẫn có thể giải nhiều dạng đề ở các cấp học khác nhau.
Con trai chị Hằng chuẩn bị lên cấp 3 và đặt mục tiêu thi vào trường THPT Đông Sơn 1 (Thanh Hóa). Trong giai đoạn ôn thi nước rút, em thường gặp nhiều bài tập khó. Thấy cháu loay hoay chưa tìm ra lời giải, ông Mính liền ngồi vào bàn học để hướng dẫn, gợi mở cách làm bài.
Học sinh hiện nay học theo Chương trình GDPT 2018 với nhiều nội dung thay đổi so với trước đây, nhưng ông Mính vẫn thường xuyên nghiên cứu, đọc sách nên có thể giải và hướng dẫn các cháu học.
Việc kèm con cháu học tập trở thành thói quen của ông Mính từ nhiều năm trước. Khi chị còn đi học xa nhà, cuối tuần ông vẫn thường ghé qua để kiểm tra bài vở và phụ đạo cho con.
Về hình ảnh chiếc máy đo huyết áp đặt cạnh bàn học, chị Hằng nói bố chị bị huyết áp cao nên thường kiểm tra sức khỏe trước khi ngồi dạy các cháu học. “Mỗi lần tập trung suy nghĩ giải Toán, tôi sợ huyết áp của ông dễ tăng nên phải để máy bên cạnh để tiện theo dõi”, chị Hằng kể.
Được bố truyền cảm hứng theo nghề giáo, hiện chị Hằng là giáo viên Tiếng Anh. Chia sẻ kinh nghiệm đồng hành cùng con trong giai đoạn ôn thi nước rút, chị cho biết gia đình luôn động viên con chăm chỉ, làm đầy đủ các dạng bài thầy cô giao, đồng thời phân bổ thời gian học tập hợp lý để tránh tạo áp lực.
Danh sách 222 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà NộiGiáo dục - 20 giờ trước
GĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố danh sách 222 địa điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn Thành phố.
TPHCM: Giảm áp lực thi tuyển vào lớp 10 công lậpGiáo dục - 1 ngày trước
Năm học này, toàn TPHCM có 169.602 học sinh đủ điều kiện công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, đạt 99,81% trong tổng số học sinh đang học lớp 9.
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra nhiều vi phạm trong quản lý tài chính và dạy thêm tại Trường THPT Triệu Sơn 4Giáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Thanh tra tỉnh chỉ ra nhiều khuyết điểm, vi phạm trong quản lý tài chính và dạy thêm tại Trường THPT Triệu Sơn 4, đồng thời kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân.
Trường Quốc tế Him Lam đẩy mạnh trải nghiệm, phát triển học sinh toàn diệnGiáo dục - 2 ngày trước
Trong bối cảnh phụ huynh ngày càng quan tâm tới môi trường giáo dục hiện đại, chú trọng phát triển toàn diện năng lực và kỹ năng cho học sinh, Trường Quốc tế Him Lam đang trở thành lựa chọn được nhiều gia đình quan tâm nhờ chương trình đào tạo tích hợp cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng xuyên suốt năm học.
Nữ sinh Ngoại thương tốt nghiệp xuất sắc ngành tài chính, có nghiên cứu quốc tếGiáo dục - 2 ngày trước
Tăng Phạm Hoài Phương, sinh viên tiêu biểu Đại học Ngoại thương, gây chú ý với thành tích học thuật nổi bật và bài nghiên cứu quốc tế.
Chỉ còn 2 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý tiện ích nàyGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Từ 15/5/2026, dữ liệu hồ sơ học tập của người học được quản lý trên ứng dụng định danh quốc gia VnelD theo Nghị định 88/2026/NĐ-CP.
Hà Nội cấm dạy thêm, học trước chương trình trong hè 2026Giáo dục - 3 ngày trước
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2026 dành cho học sinh các cấp. Điểm nhấn của kế hoạch năm nay là tinh thần tự nguyện và siết chặt kỉ cương đối với hoạt động dạy thêm, học thêm.
Hà Nội cấm dạy thêm, học trước chương trình trong dịp hè năm 2026Giáo dục - 3 ngày trước
Thành phố yêu cầu các trường không dạy thêm, học trước chương trình trong hè năm 2026, đồng thời triển khai hoạt động ôn tập, sinh hoạt hè trên tinh thần tự nguyện, phù hợp nhu cầu của học sinh và phụ huynh.
Tuyển sinh đại học 2026: Chọn ngành học này, thí sinh được miễn 100% học phíGiáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Miễn học phí cho sinh viên đại học là một chính sách an sinh xã hội và giáo dục của Nhà nước. Theo quy định, nhiều ngành học thí sinh được miễn 100% học phí.
Quy định mới nhất về dạy thêm, học thêm 2026Giáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 15/5, Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có hiệu lực, với nhiều yêu cầu mới nhằm siết chặt quản lý và tăng tính minh bạch trong hoạt động dạy thêm.
Tuyển sinh đại học 2026: Chọn ngành học này, thí sinh được miễn 100% học phíGiáo dục
GĐXH - Miễn học phí cho sinh viên đại học là một chính sách an sinh xã hội và giáo dục của Nhà nước. Theo quy định, nhiều ngành học thí sinh được miễn 100% học phí.