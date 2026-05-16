Ông 78 tuổi đặt máy đo huyết áp bên cạnh, kiên trì kèm cháu ôn thi vào lớp 10

Hình ảnh người ông ngồi bên cạnh máy đo huyết áp, chăm chú giải bài tập cho cháu thu hút nhận sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước sự đồng hành của gia đình với học sinh trong giai đoạn ôn thi căng thẳng.

Hình ảnh ông 78 tuổi vừa đo huyết áp vừa giải Toán cho cháu gây xúc động.

Chị Hoàng Thị Hằng (SN 1983, trú tại Thanh Hóa) - người đưa hình ảnh mạng chia sẻ, đó là bố ruột chị, ông Hoàng Xuân Mính (SN 1948). Dù 78 tuổi, ông Mính vẫn giữ niềm đam mê đặc biệt với môn Toán. Trước đây, ông từng là cựu sinh viên khoa Toán của Đại học Vinh, sau đó có nhiều năm giảng dạy bộ môn này và từng là thành viên tổ ra đề các kỳ thi cuối kỳ, thi chuyển cấp tại địa phương.

Sau khi chuyển sang công tác quản lý, ông Mính nghỉ hưu vào năm 2010. Tuy nhiên, ông duy trì niềm yêu thích với môn Toán và hiện vẫn có thể giải nhiều dạng đề ở các cấp học khác nhau.

Con trai chị Hằng chuẩn bị lên cấp 3 và đặt mục tiêu thi vào trường THPT Đông Sơn 1 (Thanh Hóa). Trong giai đoạn ôn thi nước rút, em thường gặp nhiều bài tập khó. Thấy cháu loay hoay chưa tìm ra lời giải, ông Mính liền ngồi vào bàn học để hướng dẫn, gợi mở cách làm bài.

Học sinh hiện nay học theo Chương trình GDPT 2018 với nhiều nội dung thay đổi so với trước đây, nhưng ông Mính vẫn thường xuyên nghiên cứu, đọc sách nên có thể giải và hướng dẫn các cháu học.

Việc kèm con cháu học tập trở thành thói quen của ông Mính từ nhiều năm trước. Khi chị còn đi học xa nhà, cuối tuần ông vẫn thường ghé qua để kiểm tra bài vở và phụ đạo cho con.

Về hình ảnh chiếc máy đo huyết áp đặt cạnh bàn học, chị Hằng nói bố chị bị huyết áp cao nên thường kiểm tra sức khỏe trước khi ngồi dạy các cháu học. “Mỗi lần tập trung suy nghĩ giải Toán, tôi sợ huyết áp của ông dễ tăng nên phải để máy bên cạnh để tiện theo dõi”, chị Hằng kể.

Được bố truyền cảm hứng theo nghề giáo, hiện chị Hằng là giáo viên Tiếng Anh. Chia sẻ kinh nghiệm đồng hành cùng con trong giai đoạn ôn thi nước rút, chị cho biết gia đình luôn động viên con chăm chỉ, làm đầy đủ các dạng bài thầy cô giao, đồng thời phân bổ thời gian học tập hợp lý để tránh tạo áp lực.