Nam sinh phá vỡ kỷ lục thi Đánh giá tư duy có niềm đam mê Toán học

Cô trò vỡ oà niềm vui

Sáng nay, Đại học Bách Khoa Hà Nội công bố kết quả đợt 2, Kỳ thi Đánh giá tư duy. Nguyễn Tuấn Đạt, học sinh “trường làng” Trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đã xuất sắc trở thành thủ khoa với số điểm 98.98.

“Đây là số điểm cao nhất từ khi ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức thi Đánh giá tư duy đến nay, phá kỷ lục thủ khoa hiện tại đang có mức điểm 98.61”, theo ĐH Bách khoa Hà Nội.

Chia sẻ với PV Tiền Phong , cô Nguyễn Thị Ngọc Diệp, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 cũng là người dạy bộ môn Toán cho Đạt xúc động cho biết, đến giờ này vẫn còn vui sướng.

“Đạt là học sinh rất đặc biệt thông minh, có tư duy logic, nhạy bén với bài giảng của thầy cô giáo. Em có trí nhớ tốt, yêu thích, đam mê môn Toán và các môn Khoa học tự nhiên. Các bài kiểm tra, đánh giá môn Toán, em thường đạt điểm tuyệt đối", cô Diệp nói.

Nguyễn Tuấn Đạt, học sinh lớp 12A1, THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng)

Ở lớp, Đạt học giỏi, hiểu bài nhanh và nhiệt tình giảng giải, hỗ trợ các bạn. Do đó, khi xếp chỗ ngồi, nhiều bạn xin được ngồi vây quanh nam sinh để được bạn giúp đỡ.

Cũng theo giáo viên chủ nhiệm, đầu giờ sáng nay, khi báo chí đưa tin, học sinh Trường THPT Vĩnh Bảo thủ khoa với mức điểm “kỷ lục” nhưng khi đó cô trò chưa biết điểm nên rất hồi hộp.

Đến 9 giờ kém, tranh thủ giờ giải lao, cô Diệp cùng học trò mở máy tính ra tra kết quả. Đạt là học sinh giỏi nổi trội nhất lớp nên cô đề nghị xem điểm của nam sinh đầu tiên. Kết quả hiện ra trên màn hình số điểm 98.98, cả lớp vỡ oà sung sướng. Cô lập tức đi báo cáo tin vui với Ban giám hiệu nhà trường.

Trước khi trở thành thủ khoa đợt 2, TSA, Đạt từng giành nhiều giải thưởng như: giải Nhất môn Toán tiếng Anh cấp thành phố năm lớp 10; giải Nhì môn Vật lý bằng Tiếng Anh cấp thành phố năm lớp 11; giải Nhì môn Toán Bảng B cấp thành phố năm lớp 12...

Bất ngờ khi trở thành thủ khoa

Nguyễn Tuấn Đạt cho biết, em vui sướng, hạnh phúc vì sau bao nhiêu nỗ lực đã đạt được kết quả "hơn cả mong đợi".

“Khi làm bài vẫn còn có một số câu em chưa dám chắc chắn nên không tự tin hay kỳ vọng sẽ đạt mức điểm cao. Đến khi tra kết quả thi, em thực sự bất ngờ, vỡ oà niềm vui”, Đạt nói.

Theo nam sinh, có được kết quả ban đầu tuyệt vời như vậy, ngoài sự nỗ lực của bản thân, em còn nhận được sự hỗ trợ, dạy dỗ của thầy cô giáo ở trường. Đặc biệt, sự quan tâm, đồng hành, luôn tạo điều kiện cho em học tập của bố mẹ.

Nam sinh cho biết, trong năm học này xác định tinh thần sẽ chinh phục kỳ thi Đánh giá tư duy của ĐH Bách Khoa Hà Nội nên trước đó đã lên kế hoạch học tập nghiêm túc.

Trên lớp, em thường tập trung nghe thầy cô giảng bài, hoàn thiện hết bài tập cơ bản, nâng cao để có kiến thức nền tảng chắc chắn. Về nhà, em tìm kiếm thêm tài liệu, bài tập, các đề thi để luyện tập củng cố thêm.

Trước khi chinh phục số điểm cao kỷ lục, trở thành thủ khoa, Đạt đã thi TSA một lần và giành số điểm 82,85. Trong đó, phần tư duy đọc hiểu khiến em không hài lòng vì chỉ đúng 14/20 câu.

Quyết tâm cải thiện điểm số, em dành thời gian ôn tập các môn đồng thời tìm các dạng câu hỏi tư duy để nâng cao khả năng đọc hiểu.

Bí quyết của nam sinh là mỗi ngày dành từ 1-2 giờ để luyện đề thi đánh giá tư duy. Sau mỗi đề thi, em rà soát lại để biết lỗi sai, rút kinh nghiệm và rèn kỹ năng làm đề tốt hơn. Em cũng cho rằng, việc bố trí thời gian học tập một cách khoa học đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến hiệu quả. Thông thường, nam sinh không quá "tham lam" hay ôm đồm học cùng lúc quá nhiều hay thức quá khuya, thay vào đó sẽ đi ngủ để giữ sức khoẻ, tinh thần minh mẫn cho sáng hôm sau đi học ở trường.

Ngoài ôn thi đánh giá tư duy, Đạt cho biết cũng dành nhiều thời gian để ôn thi Tốt nghiệp THPT.

Yêu thích môn Toán và các môn Khoa học tự nhiên, em cho biết đang tìm hiểu về các ngành học liên quan đến kỹ thuật và Công nghệ thông tin. Trước mắt, em vẫn sẽ dồn sức ôn tập để dự kỳ thi Tốt nghiệp THPT đạt kết quả tốt.