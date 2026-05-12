Quy định mới nhất về dạy thêm, học thêm 2026

Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư Số: 19/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm.

Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2026.

Theo Thông tư 19, dạy thêm, học thêm là hoạt động dạy học phụ thêm ngoài thời lượng quy định trong kế hoạch giáo dục đối với các môn học, hoạt động giáo dục (sau đây gọi chung là môn học) trong Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

Các hoạt động giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tăng cường năng lực ngoại ngữ, giáo dục STEM/STEAM, giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống và các nội dung giáo dục khác theo quy định nhằm giáo dục toàn diện, đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh mà không thuộc nội dung chương trình các môn học do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định này và được thực hiện theo các quy định khác của pháp luật.

Theo Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT, từ ngày 15/5/2026, mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 02 tiết/tuần.



Mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 02 (hai) tiết/tuần. Trường hợp học sinh thuộc đối tượng đăng kí học thêm theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT có nhu cầu học thêm vượt quá 02 (hai) tiết/tuần, Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét, quyết định cho phép điều chỉnh thời lượng tổ chức dạy thêm theo đề nghị của Hiệu trưởng hoặc Giám đốc hoặc người đứng đầu nhà trường (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng).

Theo quy định mới, các tổ chức hoặc cá nhân mở lớp dạy thêm có thu tiền phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đơn vị tổ chức dạy thêm phải công khai các thông tin gồm môn học, thời lượng, địa điểm, thời gian học, danh sách giáo viên tham gia giảng dạy và mức thu học phí trước khi tuyển sinh.

Giáo viên đang giảng dạy tại các trường học khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo với hiệu trưởng về môn học, địa điểm, hình thức, thời gian dạy thêm cũng như mối quan hệ với đơn vị đăng ký kinh doanh lớp học thêm.

Bên cạnh quy định về dạy thêm ngoài nhà trường, văn bản hợp nhất của Bộ GD&ĐT cũng quy định cụ thể việc tổ chức dạy thêm trong nhà trường.

Bộ GD&ĐT yêu cầu dạy thêm, học thêm chỉ được tổ chức khi học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. Nhà trường, tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh học thêm.

Bộ cũng yêu cầu việc dạy thêm trong nhà trường không được thu tiền học sinh. Nhà trường phải tổ chức cho học sinh đăng ký học thêm theo từng môn học và xây dựng kế hoạch dạy thêm căn cứ trên nhu cầu thực tế.

Mỗi lớp dạy thêm không được vượt quá 45 học sinh. Các lớp được xếp theo từng môn học và từng khối lớp.

Nhà trường, cơ sở dạy thêm, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, tùy vào tính chất, mức độ hành vi vi phạm thì bị xử lí theo quy định của pháp luật.

