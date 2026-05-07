Những sinh viên ngành luật đầu tiên ở Huế được đào tạo song ngữ tốt nghiệp
GĐXH - Hơn 800 sinh viên của khóa đào tạo đầu tiên chương trình đào tạo song ngữ Việt - Anh tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế chính thức tốt nghiệp.
Ngày 7/5, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân hệ chính quy khóa 46 cho 821 tân cử nhân ngành Luật và Luật Kinh tế.
Trong số này, có 439 tân cử nhân ngành Luật Kinh tế và 382 tân cử nhân ngành Luật. Với ngành Luật Kinh tế, tỷ lệ sinh viên đạt học lực xuất sắc chiếm 2,51%, giỏi chiếm 33,11% và khá chiếm 60,27%. Đối với ngành Luật, tỷ lệ sinh viên đạt học lực xuất sắc đạt 1,57%, giỏi đạt 22,31% và khá đạt 67,45%.
PGS.TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế cho biết, khóa 46 là khóa đầu tiên của chương trình đào tạo song ngữ Việt - Anh tốt nghiệp. Sinh viên được tham gia các chương trình trao đổi học tập tại Thái Lan và nhiều trường đại học trong nước.
Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được tăng cường kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong bối cảnh chuyển đổi số. Nhiều hoạt động thực tiễn như phiên tòa giả định, nghiên cứu khoa học, cuộc thi học thuật và thực tập tại tòa án, doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật được triển khai trong quá trình đào tạo.
Theo nhà trường, khóa 46 cũng là một trong những khóa có tỷ lệ phát triển Đảng cao nhất từ trước đến nay với 35 sinh viên được kết nạp Đảng, 420 sinh viên tham gia lớp cảm tình Đảng. Hiện nay, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đang giữ vai trò Chủ tịch Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam với 72 thành viên trên cả nước.
Hiện nay, Trường Đại học Luật, Đại học Huế giữ vai trò Chủ tịch Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam với 72 cơ sở thành viên trên cả nước. Từ năm 2024, ngành Luật của trường lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng đại học châu Á của Times Higher Education trong nhóm 601+ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, kinh doanh - kinh tế.
Lịch nghỉ hè 2026 của học sinh Hà NộiGiáo dục - 7 giờ trước
GĐXH - Theo Quyết định số 4400/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, học sinh Thủ đô bắt đầu kỳ nghỉ hè từ ngày 31/5/2026 sau khi kết thúc chương trình học.
Tin đồn '3.000 hồ sơ' gây nhiễu, phụ huynh rối khi chọn nguyện vọng lớp 10Giáo dục - 8 giờ trước
GĐXH - Sát hạn đăng ký tuyển sinh lớp 10 tại Nghệ An, nhiều phụ huynh, học sinh vẫn chưa chốt nguyện vọng vì bị 'bủa vây' bởi thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội. Một số trường phải lên tiếng bác bỏ tin đồn để trấn an.
Hơn 570.000 thí sinh chọn thi Lịch sử, cao nhất trong các môn tự chọn năm 2026Giáo dục - 11 giờ trước
Môn Lịch sử trở thành lựa chọn nhiều nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, với hơn 570.000 thí sinh đăng ký, theo Bộ GD&ĐT.
Thi tốt nghiệp THPT 2026: Lịch sử, địa lý được chọn nhiều nhấtGiáo dục - 23 giờ trước
Số liệu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 vừa được công bố, cho thấy sự chênh lệch đáng chú ý giữa các môn.
6 trường hợp này thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập tại Hà NộiGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là 6 trường hợp được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027.
Cô bé 8 tuổi nói 2 ngoại ngữ, đưa hình ảnh đảo chè Nghệ An ra thế giớiGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Mới 8 tuổi, Ngô Diễm Quỳnh đã có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, tự viết kịch bản dự thi bằng tiếng Anh và xuất sắc lọt top 10 khu vực miền Trung cuộc thi “Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới”. Từ những đồi chè quê nhà, em đang kể câu chuyện của mình bằng một cách hồn nhiên, trong trẻo nhưng đầy tự tin.
Tuyển sinh đại học 2026: Thí sinh đăng ký nguyện vọng từ 2/7, tối đa 15 lựa chọnGiáo dục - 1 ngày trước
Bộ GD&ĐT công bố lịch đăng ký xét tuyển đại học 2026 với nhiều mốc quan trọng, yêu cầu thí sinh thực hiện hoàn toàn trực tuyến.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT mang lại lợi ích gì cho học sinh?Giáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được tổ chức theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho học sinh từ khâu ôn tập đến quy trình làm hồ sơ xét tuyển.
Thí sinh cần làm điều này để đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 không sai sót trước 17h chiều nay (5/5)Giáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Theo quy định, từ nay đến 17 giờ 00 ngày 5/5, thí sinh vẫn có quyền rà soát, điều chỉnh môn thi và các thông tin đăng kí tốt nghiệp THPT 2026 nếu có sai sót.
10 trường có tỷ lệ 'chọi' vào lớp 10 cao nhất tại TP.HCM năm 2026Giáo dục - 2 ngày trước
Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố số liệu đăng ký nguyện vọng 1, kỳ thi lớp 10 năm học 2026 - 2027, trong đó có nhiều trường có tỷ lệ "chọi" cao.
Cô bé 8 tuổi nói 2 ngoại ngữ, đưa hình ảnh đảo chè Nghệ An ra thế giớiGiáo dục
GĐXH - Mới 8 tuổi, Ngô Diễm Quỳnh đã có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, tự viết kịch bản dự thi bằng tiếng Anh và xuất sắc lọt top 10 khu vực miền Trung cuộc thi “Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới”. Từ những đồi chè quê nhà, em đang kể câu chuyện của mình bằng một cách hồn nhiên, trong trẻo nhưng đầy tự tin.