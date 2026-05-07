Những sinh viên ngành luật đầu tiên ở Huế được đào tạo song ngữ tốt nghiệp

Ngày 7/5, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân hệ chính quy khóa 46 cho 821 tân cử nhân ngành Luật và Luật Kinh tế.

Trong số này, có 439 tân cử nhân ngành Luật Kinh tế và 382 tân cử nhân ngành Luật. Với ngành Luật Kinh tế, tỷ lệ sinh viên đạt học lực xuất sắc chiếm 2,51%, giỏi chiếm 33,11% và khá chiếm 60,27%. Đối với ngành Luật, tỷ lệ sinh viên đạt học lực xuất sắc đạt 1,57%, giỏi đạt 22,31% và khá đạt 67,45%.

PGS.TS Đoàn Đức Lương vinh danh sinh viên xuất sắc ngành Luật Kinh tế.

PGS.TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế cho biết, khóa 46 là khóa đầu tiên của chương trình đào tạo song ngữ Việt - Anh tốt nghiệp. Sinh viên được tham gia các chương trình trao đổi học tập tại Thái Lan và nhiều trường đại học trong nước.

Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được tăng cường kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong bối cảnh chuyển đổi số. Nhiều hoạt động thực tiễn như phiên tòa giả định, nghiên cứu khoa học, cuộc thi học thuật và thực tập tại tòa án, doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật được triển khai trong quá trình đào tạo.

Theo nhà trường, khóa 46 cũng là một trong những khóa có tỷ lệ phát triển Đảng cao nhất từ trước đến nay với 35 sinh viên được kết nạp Đảng, 420 sinh viên tham gia lớp cảm tình Đảng. Hiện nay, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đang giữ vai trò Chủ tịch Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam với 72 thành viên trên cả nước.

Từ năm 2024, ngành Luật của trường lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng đại học châu Á của Times Higher Education trong nhóm 601+ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, kinh doanh - kinh tế.