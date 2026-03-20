Nam thanh niên 19 tuổi cá cược tài xỉu gần 100 lần trong một ngày
GĐXH - Theo cơ quan Công an, Trường dùng máy tính PC của quán Internet, sau đó sử dụng tài khoản cá nhân đăng nhập vào ứng dụng để đánh bạc dưới hình thức cá cược "tài xỉu", riêng ngày 22/1, đối tượng đã cá cược 93 lần với tổng số tiền hơn 45 triệu đồng.
Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, mới đây cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Trường (SN 2007, trú tại thôn Dưỡng Phú, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên) về tội "Đánh bạc" theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Quá trình xác minh, Công an xã Lương Bằng xác định, Hoàng Văn Trường đã dùng máy tính PC của quán Internet, sau đó sử dụng tài khoản cá nhân đăng nhập vào ứng dụng để đánh bạc dưới hình thức cá cược "tài xỉu" được thua bằng tiền.
Trường thực hiện giao dịch nạp tiền thông qua tài khoản ngân hàng được tích hợp sẵn trong hệ thống. Trong ngày 22/1, đối tượng đã cá cược 93 lần với tổng số tiền hơn 45 triệu đồng. Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Văn Trường theo quy định pháp luật.
Theo Cơ quan công an, hình thức đánh bạc qua mạng Internet tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là trong giới trẻ. Bên cạnh đó, các trang, ứng dụng này thường được thiết kế tinh vi, rất dễ tiếp cận, thường được quảng cáo dưới "vỏ bọc" là các trò chơi giải trí nhưng thực chất là hành vi đánh bạc trực tuyến.
Việc tham gia các hoạt động đánh bạc trực tuyến không chỉ khiến người chơi mất tiền mà còn gây nên nhiều hệ lụy khác như: Nợ nần, vi phạm pháp luật khác (trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…) để có tiền tham gia các hoạt động đánh bạc, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.
Công an xã Lương Bằng khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia các hoạt động đánh bạc dưới mọi hình thức, đặc biệt là đánh bạc trực tuyến trên không gian mạng, tránh những hệ lụy pháp lý và hậu quả tiêu cực đối với bản thân, gia đình và xã hội.
