Sinh viên nghiện "tài xỉu" gây ra vụ cướp táo tợn

Trước đó, ngày 19/1, mạng xã hội lan truyền clip quay lại cảnh một vụ cướp tài sản xảy ra tối 18/1 ở một cửa hàng mỹ phẩm tại xã Nội Duệ, huyện Tiên Du (Bắc Ninh).

Theo nội dung clip, vào thời điểm đó, một người đàn ông mặc áo đen, đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt, đi vào cửa hàng rồi yêu cầu nhân viên lấy một số sản phẩm. Trong lúc nhân viên đang tính tiền, người này đi ra ngoài, rồi quay lại với một con dao trên tay.

Đối tượng sau đó uy hiếp nữ nhân viên, yêu cầu đưa 5 triệu đồng, dù nạn nhân liên tục bảo không có tiền. Kẻ cướp lục ví của nhân viên, lấy 500.000 đồng và một số mỹ phẩm của cửa hàng.

Đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu)

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an huyện Tiên Du và các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội đã xác định và bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp tài sản nói trên khi hắn đang lẩn trốn tại nhà trọ trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Kẻ gây ra vụ cướp được xác định là Nguyễn Văn Quyết (19 tuổi, quê ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh, là sinh viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp). Tại cơ quan điều tra, Quyết đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo đó, sau khi gây ra vụ cướp ở huyện Tiên Du, Quyết sử dụng số tiền cướp được chơi game và bị thua. Sau đó, nam sinh này tiếp tục trộm 1 chiếc xe máy tại quán net rồi mang xe cất giấu và quay lại Hà Nội thực hiện thêm 3 vụ cướp tài sản khác. Bước đầu đấu tranh, công an xác định Quyết nghiện game tài xỉu trên mạng.