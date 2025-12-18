Bắt quả tang 19 đối tượng đánh bạc ăn tiền bằng hình thức lắc tài xỉu, bầu cua

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triệt xóa điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu và bầu cua ăn thua bằng tiền tại ấp Mỹ Thái (xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang).

Hiện trường vụ “đánh bạc”. Ảnh: CA An Giang

Trước đó, công an nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực ấp Mỹ Thái đang có điểm đánh bạc gây mất an ninh trật tự tại địa phương, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an xã Mỹ Thuận, Công an xã Sơn Kiên tiến hành bắt quả tang 19 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu và bầu cua được thua bằng tiền tại tổ 4, ấp Mỹ Thái.

Điểm đánh bạc trên do đối tượng Nguyễn Minh Phụng (SN 1971, trú tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) tổ chức cho các con bạc ở nhiều nơi đến tham gia.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: CA An Giang

Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm: 23.500.000 đồng thu trên người các đối tượng và tại chiếu bạc, 03 hột xí ngầu, 03 chén sành, 03 hột bầu cua, 01 tấm vải có hình Bầu – Cua – Tôm – Cá, 01 bộ bài tây 52 lá, 13 xe môtô các loại và nhiều đồ vật khác phục vụ cho việc đánh bạc.

Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp Công an xã Sơn Kiên và Công an xã Mỹ Thuận tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.