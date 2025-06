Nên cắt bao quy đầu ở độ tuổi nào?

Cắt bao quy đầu là một thủ thuật ngoại khoa nhằm loại bỏ lớp da bao phủ phần đầu của dương vật , hay còn gọi là da quy đầu. Mặc dù là một thủ thuật khá phổ biến nhưng việc cắt bao quy đầu vẫn tiềm ẩn một số rủi ro và cần được cân nhắc kỹ lưỡng sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ.

1. Độ tuổi nào nên cắt bao quy đầu?

Quyết định cắt bao quy đầu nên được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến chuyên sâu từ bác sĩ.

Theo các chuyên gia, không có một độ tuổi "duy nhất" nào được coi là lý tưởng nhất cho tất cả các trường hợp, mà sẽ có những cân nhắc khác nhau tùy theo từng giai đoạn phát triển của trẻ. Dưới đây là các khoảng độ tuổi phổ biến và những điểm cần lưu ý:

Giai đoạn sơ sinh (từ vài ngày đến vài tuần sau sinh):

Ưu điểm: Trẻ sơ sinh có khả năng lành vết thương nhanh chóng do mô tế bào còn mềm và khả năng tái tạo cao. Ở độ tuổi này, trẻ ít nhận thức về cơ thể và thủ thuật, do đó, nguy cơ chấn thương tâm lý hoặc ghi nhớ đau đớn là rất thấp. Việc sử dụng thuốc tê cục bộ thường đủ để kiểm soát cơn đau. Da bao quy đầu của trẻ sơ sinh mỏng và mềm dẻo hơn, giúp thủ thuật diễn ra nhanh chóng và ít xâm lấn hơn. Cắt bao quy đầu sớm có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong năm đầu đời.

Nhược điểm: Đây là một quyết định vĩnh viễn được thực hiện khi trẻ chưa thể tự đưa ra sự đồng thuận. Có những rủi ro nhỏ về chảy máu, nhiễm trùng hoặc tổn thương dương vật, dù tỷ lệ thấp.

Giai đoạn trẻ nhỏ (từ 1-6 tuổi):

Thông thường, các bác sĩ khuyến cáo không nên cắt bao quy đầu ở trẻ dưới 1 tuổi trừ khi có chỉ định y tế rõ ràng.

Đối với trẻ từ 1-6 tuổi, phần lớn các trường hợp hẹp bao quy đầu là sinh lý và sẽ tự cải thiện khi trẻ lớn hơn. Bác sĩ thường ưu tiên các phương pháp điều trị không xâm lấn trước, như nong bao quy đầu hoặc bôi kem steroid.

Việc cắt bao quy đầu ở độ tuổi này thường chỉ được xem xét nếu các phương pháp trên không hiệu quả hoặc khi có các biến chứng như viêm nhiễm tái phát, khó tiểu, hoặc bao quy đầu bị xơ hóa.

Giai đoạn trẻ em (khoảng 7-10 tuổi):

Ưu điểm: Ở độ tuổi này, trẻ đã lớn hơn, có thể hợp tác tốt hơn với bác sĩ, hiểu được một phần về thủ thuật (nếu được giải thích phù hợp). Dương vật của trẻ vẫn đang phát triển, giúp việc can thiệp dễ dàng hơn và quá trình lành vết thương cũng tương đối nhanh chóng so với người lớn. Đây là độ tuổi được một số chuyên gia coi là thời điểm lý tưởng nếu cần phải cắt bao quy đầu vì lý do bệnh lý, do các biện pháp không xâm lấn đã không hiệu quả.

Nhược điểm: Trẻ đã có nhận thức rõ ràng hơn về cơ thể mình, nên có thể cảm thấy lo lắng hoặc sợ hãi hơn so với trẻ sơ sinh. Quá trình hồi phục có thể gây bất tiện cho các hoạt động hàng ngày của trẻ.

Giai đoạn vị thành niên (trên 10 tuổi đến trước tuổi dậy thì hoàn toàn) và người lớn:

Ở độ tuổi này, việc cắt bao quy đầu chủ yếu được thực hiện khi có chỉ định y tế rõ ràng do các vấn đề bệnh lý như:

Hẹp bao quy đầu bệnh lý: Khi bao quy đầu không thể tuột hoàn toàn, gây khó khăn trong vệ sinh, đau khi cương cứng hoặc quan hệ tình dục, hoặc gây viêm nhiễm tái phát.

Dài bao quy đầu: Bao quy đầu quá dài, trùm kín quy đầu ngay cả khi cương cứng, gây tích tụ chất bẩn, viêm nhiễm hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt tình dục .

Nghẹt bao quy đầu: Tình trạng bao quy đầu đã tuột xuống nhưng không thể trở lại vị trí cũ, gây tắc nghẽn lưu thông máu đến quy đầu.

Viêm bao quy đầu và quy đầu tái phát nhiều lần: Không đáp ứng với điều trị nội khoa.

Ưu điểm: Người bệnh có thể tự đưa ra quyết định có hiểu biết và đồng thuận.

Nhược điểm: Quá trình hồi phục có thể lâu hơn và đau hơn so với trẻ nhỏ, do da và mô ở vùng này đã phát triển hoàn chỉnh. Nguy cơ biến chứng, dù vẫn thấp, có thể cao hơn một chút so với trẻ sơ sinh. Có thể có ảnh hưởng tâm lý đối với nam giới ở độ tuổi này khi phải trải qua thủ thuật.

2. Lời khuyên quan trọng khi cắt bao quy đầu

Quyết định cắt bao quy đầu nên được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến chuyên sâu từ bác sĩ nhi khoa, bác sĩ tiết niệu hoặc nam khoa. Bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng cụ thể, các yếu tố sức khỏe và đưa ra lời khuyên phù hợp nhất.

Đối với trẻ nhỏ, cha mẹ không nên tự ý nong bao quy đầu tại nhà mà không có hướng dẫn của bác sĩ, vì có thể gây tổn thương hoặc nhiễm trùng.

Cắt bao quy đầu không được thực hiện trong một số trường hợp như trẻ có lỗ tiểu lệch, dương vật bị cong, vùi dương vật, hoặc có tiền sử rối loạn đông máu , vì thủ thuật có thể làm phức tạp thêm các vấn đề này hoặc gây nguy hiểm.

Vì vậy, không có một độ tuổi "vàng" duy nhất cho việc cắt bao quy đầu. Mặc dù nhiều chuyên gia y tế khuyến nghị thực hiện ở trẻ sơ sinh hoặc trong giai đoạn trẻ từ 7-10 tuổi khi có chỉ định nhưng quan trọng nhất là phải dựa vào tình trạng sức khỏe cụ thể của trẻ, các yếu tố cá nhân và sự tư vấn của chuyên gia y tế để đưa ra quyết định phù hợp và an toàn nhất.

BS. Hải Đăng