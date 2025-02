Nên đặt cây thiết mộc lan ở vị trí nào để hợp phong thủy?

Cây thiết mộc lan hay còn gọi là cây mộc lan tuyết, là một loài cây cảnh đẹp với những bông hoa trắng tinh khôi, biểu tượng của sự thanh cao và trong sáng. Không chỉ có giá trị thẩm mỹ cao, cây thiết mộc lan còn mang lại những giá trị phong thủy đặc biệt trong việc trang trí không gian sống.

GĐXH - Cúng sửa bếp đầu năm là một nghi lễ quan trọng trong phong tục của người Việt, được thực hiện với mục đích cầu tài lộc, sức khỏe và may mắn cho gia đình trong suốt năm mới.

GĐXH - Lễ cúng cầu an đầu năm là một nghi thức truyền thống, được thực hiện với mong muốn mang lại sự bình an, may mắn cho gia đình.