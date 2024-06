Ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên mang hung khi đi giải quyết mâu thuẫn

Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đang tạm giữ 9 đối tượng thanh, thiếu niên để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Trần Văn Khánh (Khánh A, SN 2005), Nguyễn Đình Mạnh (SN 2007), Nguyễn Văn Dương (SN 2007), Trần Văn Khánh (Khánh B - SN 2006), Nguyễn Bá Trí Thành (SN 2007), Nguyễn Viết Quang (SN 2007), Trần Quang Thắng (SN 2007), Nguyễn Hữu Hiệp (SN 2006), Nguyễn Hữu Dũng (SN 2005) cùng trú tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ.



Lời khai của nhóm đối tượng cho thấy, do nhóm của Khánh A thường xuyên chửi nhau, thách thức đánh nhau với nhóm đối tượng ở xã Đông Phương Yên nên ngày 1/6, Khánh A bị một số đối tượng đuổi đánh tại xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ.

Cay cú, tối 2/6, Khánh A rủ một số bạn bè đi tìm nhóm đối tượng xã Đông Phương Yên để đánh nhau. Nhóm của Khánh A mang theo 2 dao mèo, phóng lợn, đinh ba và một số vỏ chai bia rồi điều khiển xe máy di chuyển đến địa điểm hẹn.

Hai trong số 9 đối tượng của vụ án (ảnh tư liệu).

Khi cả nhóm di chuyển đến QL6 thì gặpTrần Quang Thắng điều khiển xe chở Trần Bá Trí Thành và Vương Quốc Trụ cầm theo 5 vỏ chai thủy tinh. Hai nhóm nhập vào thành một đi tìm nhóm đối tượng xã Đông Phương Yên.

Trên đường đi các đối tượng phóng nhanh, lạng lách, đãnh võng, hò hét tự ghi lại hình ảnh của nhóm và đăng tải trên các trang mạng xã hội Facebook… Do không tìm được nhóm đối thủ Đông Phương Yên và cảm thấy lo sợ bị lực lượng công an phát giác nên nhóm của Khánh A giải tán.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Nguyễn Đình Mạnh có 1 tiền sự, bị Công an huyện Chương Mỹ xử phạt về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" vào tháng 11/2023. Trần Văn Khánh (Khánh B), năm 2023 bị TAND huyện Chương Mỹ tuyên phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo can tội "Gây rối trật tự công cộng". Nguyễn Hữu Hiệp vào tháng 3/2024, bị Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) ra Quyết định khởi tố bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng"...