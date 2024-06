Ngày 17/7, công bố điểm thi tốt nghiệp THPT

Chiều 28/6, Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp báo thông tin về kỳ thi dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.



Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho hay năm nay có tổng số 1.071.393 thí sinh đăng ký dự thi.

Trong cả kỳ thi có 30 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi.

Không cán bộ nào vi phạm Quy chế thi. "Cho đến thời điểm này, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức"- ông Huỳnh Văn Chương cho biết.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chủ trì họp báo chiều 28/6.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, việc tổ chức coi thi tại tất cả các điểm thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức thi gọn nhẹ, thiết thực. Kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, trung thực, khách quan, an toàn, đúng quy chế, bảo đảm thuận lợi và công bằng cho các đối tượng thí sinh. Công tác đề thi được thực hiện nghiêm túc, an toàn, bảo mật từ trung ương đến địa phương. Đề thi cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức thi.



Theo đánh giá ban đầu của thí sinh, giáo viên và dư luận xã hội, đề thi các bài thi/môn thi nằm trong chương trình THPT, có sự phân hóa phù hợp bảo đảm kết quả thi chính xác, khách quan dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và cung cấp dữ liệu cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng để tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

Dự kiến 8 giờ ngày 17/7, điểm thi của thí sinh cả nước sẽ được công bố.

Trước những băn khoăn về việc lọt, lộ đề môn ngữ văn, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, khẳng định, không có chuyện lộ, lọt đề thi môn ngữ văn. Theo ông Nguyễn Ngọc Hà, bằng chứng cho thấy có lộ lọt phải là xuất hiện bản đề thi trùng cả phần ngữ liệu và yêu cầu trong đề thi. Nhưng việc này không có.

Nói thêm về vấn đề này, Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, cho biết về thông tin thất thiệt lộ đề thi văn vào tối 26/6. Trên cơ sở báo cáo của Bộ GD-ĐT, Bộ Công an đã rà soát tìm ra đối tượng tung tin thất thiệt đề thi lộ và nam sinh này đã thừa nhận mình tự dựng clip, đồng thời cam kết không tái phạm. Theo Thiếu tướng Trần Đình Chung, trong thời gian tới, nếu tiếp tục phát hiện thêm thông tin gì, Bộ Công an sẽ tiếp tục điều tra, rà soát.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, ngay sau khi kết thúc kỳ thi, hội đồng chấm thi của các địa phương cũng bắt đầu làm việc. Các hội đồng chấm thi trắc nghiệm đã đảm bảo các điều kiện về máy móc thiết bị phục vụ công tác chấm thi trên máy.

Về chấm thi tự luận, trước khi bắt đầu chấm, các hội đồng sẽ họp để thống nhất về hướng dẫn chấm thi. Dự kiến 8 giờ ngày 17/7, điểm thi của thí sinh cả nước sẽ được công bố. Việc xét tốt nghiệp THPT của các thí sinh sẽ do các Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm. Sau khi có điểm thi, thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học sẽ đăng ký nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT, bao gồm cả nguyện vọng xét tuyển sớm và nguyện vọng xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện tốt các khâu chấm thi, đối sánh dữ liệu điểm thi, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi, xét công nghiệp tốt nghiệp THPT cho thí sinh và tuyển sinh đại học. Các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và 63 đoàn kiểm tra chấm thi của Bộ GD-ĐT sẽ thực hiện kiểm tra công tác chấm thi ở 63 Hội đồng thi trong suốt thời gian diễn ra hoạt động này để tăng cường tính nghiêm minh của công tác chấm thi.