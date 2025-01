Ngày mùng 1 Tết cả nước xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông

Ngày 29/01/2025, lực lượng công an cả nước đã phát hiện, tiếp nhận, xử lý 103 vụ, 95 đối tượng vi phạm pháp luật. Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội 68 vụ, 72 đối tượng; tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ 09 vụ, 08 đối tượng; tội phạm ma túy 05 vụ, 06 đối tượng...

Toàn quốc xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông trên đường bộ, làm chết 17 người, bị thương 45 người. So với ngày Mùng 1 Tết Giáp Thìn năm 2024 giảm 18 vụ (giảm khoảng 24%), giảm 23 người chết (giảm khoảng 57%), giảm 28 người bị thương (giảm khoảng 38%).

Công an Hà Nội kịp thời dập tắt đám cháy sáng mùng 1 Tết (ảnh tư liệu)

Xảy ra 14 vụ cháy tại 12 địa phương, không gây thiệt hại về người. Công an địa phương đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại tài sản.

Công an các đơn vị, địa phương khởi tố 79 vụ, 147 bị can. Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội 44 vụ, 94 bị can; tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ 05 vụ, 04 bị can; tội phạm ma túy 23 vụ, 44 bị can. Vi phạm các quy định về an toàn giao thông 05 vụ, 04 bị can. Bắt 46 vụ, 220 đối tượng đánh bạc; 07 đối tượng truy nã; vận động, thu hồi 13 khẩu súng. Lực lượng công an cấp xã phát hiện, xử lý 30 vụ, 114 đối tượng vi phạm pháp luật.