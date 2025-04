Hà Tĩnh gia tăng số người tử vong do tai nạn giao thông

Ngày 3/4, tin từ Sở Xây dựng TP Hà Tĩnh, trong 3 tháng đầu năm 2025, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông có giảm về số vụ, số người bị thương nhưng tăng số người chết.

Trong 3 tháng đầu năm, tai nạn giao thông ở Hà Tĩnh giảm về số vụ, số người bị thương tuy nhiên tăng số người chết.

Theo đó, toàn tỉnh xảy ra 90 vụ, làm chết 62 người, bị thương 41 người; giảm 31 vụ nhưng tăng 8 người chết, giảm 54 người bị thương. Một số địa phương có số người chết tăng cao như Hương Khê (tăng 7 người), Hương Sơn (tăng 4 người), Đức Thọ (tăng 4 người).

Liên quan vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ tổ chức họp để làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông làm số người chết tăng cao trên địa bàn. Đồng thời, tìm giải pháp khắc phục, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phòng ngừa tai nạn giao. Chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông...

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng có phương án tổ chức vận tải hành khách bảo đảm năng lực, chất lượng để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2025,... đảm bảo an toàn, thông suốt.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu UBND các địa phương đưa nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào giao ban hàng tháng của UBND và các cơ quan liên quan để phân tích, làm rõ và kịp thời đề xuất, triển khai thực hiện các giải pháp xử lý.

Đối với các địa phương có tai nạn giao thông gia tăng, nhất là gia tăng về số người chết phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý vi phạm (nếu có) đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân theo địa bàn, lĩnh vực.

