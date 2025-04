Tin sáng 3/4: Miền Bắc mưa lớn dịp Giỗ tổ Hùng Vương; Hà Nội cấp đổi giấy phép lái xe tại Công an phường, người dân cần lưu ý gì?

Triệu tập nhóm thanh niên chặn xe, đánh cháu bé 2 tuổi chảy máu mũi

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, Công an xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đã triệu tập các đối tượng Nguyễn Nam H (SN 1997, trú tại xã Bắc Sơn); Nguyễn Văn Q (SN 1996, ở ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, Đồng Nai); Phạm Dương Việt A (SN 1992) và Trần Như Q cùng trú tại ấp An Chu (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom).

Trước đó, Công an xã Bắc Sơn nhận tin báo của anh Nguyễn Văn D (SN 1996, ở xóm 2, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) về việc bị một nhóm người điều khiển xe ô tô chặn đầu, yêu cầu xuống xe để giải quyết mâu thuẫn.

Đối tượng chặn xe anh D. Ảnh: Clip chị N cung cấp cho công an.

Khi anh D. không đồng ý, nhóm người này mở cửa xe và đánh trúng con của anh D. là cháu Nguyễn Đăng K (sinh năm 2023) khiến cháu bị chảy máu mũi. Sau khi được mọi người can ngăn, anh D. đưa cháu K đi bệnh viện khám. Sự việc được chị N (vợ của anh D.) sử dụng điện thoại di động quay lại và báo cơ quan công an.

Qua xác minh tại bệnh viện, ghi nhận cháu K. bị chảy máu mũi và đã cầm máu. Hiện cháu K. tỉnh táo, sức khỏe ổn định và được ra viện.

Miền Bắc mưa lớn dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Theo VTC, dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (từ ngày 5- 7/4), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong đó, Tây Bắc Bộ cục bộ mưa vừa, có nơi mưa to.

Trong 24 đến 48 giờ tới, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối và đêm. Ban ngày trời nắng, Nam Bộ có nơi nắng nóng. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Ngoài ra, triều cường ở vùng biển phía Đông của Nam Bộ cũng được cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý. Theo đó, hiện nay, mực nước triều ở khu vực này đang ở mức cao. Mực nước cao nhất quan trắc tại trạm Vũng Tàu là 408cm vào lúc 4h45 ngày 2/4.

Dự báo dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, nhiều nơi ở miền Bắc hứng mưa. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Trong 24 giờ tới, triều cường xu hướng giảm, độ cao mực nước lớn dao động 395-400cm. Thời gian nước lớn dự báo trong khoảng 0h-5h và 13h-19h. Khu vực ảnh hưởng tại các vùng trũng, thấp ven biển, ven sông các tỉnh Vũng Tàu đến Đông Cà Mau.

24-48 giờ tới, mực nước tại ven biển phía Đông Nam Bộ xu hướng giảm dần. Dự báo mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể 385 - 390cm.

Người dân và chính quyền địa phương cần chủ động ứng phó triều cường, hạn chế đi qua các khu vực ngập khi triều lên.

Khánh Thi và Phan Hiển nhảy Bắc Bling gây sốt

Tuổi trẻ đưa tin, trên nền nhạc sôi động ca khúc Bắc Bling của Hòa Minzy, Khánh Thi và Phan Hiển diện trang phục truyền thống thể hiện những bước nhảy uyển chuyển, cuốn hút.

Clip quay lại đoạn nhảy này được đăng trên mạng xã hội, nhận được phản hồi tích cực với hàng triệu lượt xem. Thời gian qua, Fanpage Khánh Thi Phan Hiển thường xuyên cập nhật hình ảnh, clip về cuộc sống đời thường, nhận được sự yêu mến của khán giả.

Trước đó, Khánh Thi đồng hành cùng cuộc thi bước nhảy Hoàn vũ với vai trò giám khảo. Phan Hiển cũng tham gia chương trình này là giám khảo khách mời.

Top 10 Nam vương Campuchia sẽ đến Việt Nam

Lai Thai (tên thật là Lai Vathai) là thí sinh trong top 10 cuộc thi Nam Vương Campuchia 2025, được khán giả quan tâm trong thời gian qua.

Anh chia sẻ trên trang cá nhân sẽ đến Việt Nam tham quan vào ngày 6/4 tới. Thời gian qua, Lai Thai thường xuyên cập nhật hình ảnh, clip "tút tát" ngoại hình ưa nhìn hơn.

Lai Thai thay đổi diện mạo so với ban đầu vào top 10 - Ảnh: FBNV

Trước đó, cuộc thi Nam vương Campuchia gây chú ý khi công bố top 10 thí sinh với diện mạo gây tranh cãi, trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Dàn thí sinh này nhận nhiều lời chỉ trích, bị cho là không đầu tư về trang phục cũng như phong cách trình diễn.

Trong đó có Lai Thai, anh khẳng định: "Dù có sinh ra trong hoàn cảnh nào, ngoại hình ra sao, điều quan trọng nhất là yêu thương những gì mình đang có".

Đã tìm thấy 2 người còn lại trên tàu cá bị nạn ở Bình Thuận

VOV thông tin, liên quan vụ tàu cá BTh 97877 TS bị phá nước trên vùng biển Phú Qúy, chiều 2/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, tàu cá của ngư dân Bình Định đã cứu vớt được 2 người còn lại.

Như vậy, tất cả 22 lao động trên tàu cá BTh 97877 TS bị phá nước trên vùng biển Phú Qúy ngày 1/4 đều được cứu sống.

Lúc 13h cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý tiếp nhận tin báo từ thuyền trưởng tàu cá BĐ 98186 TS, công suất 400 CV, hành nghề câu, gồm 13 lao động do ông Nguyễn Thi (64 tuổi, trú Bình Định) là chủ kiêm thuyền trưởng.

Vùng biển Phú Quý.

Trong quá trình tàu đang hoạt động khai thác hải sản tại cách khoảng 20 hải lý khu vực tàu cá BTh 97877 TS bị nạn thì phát hiện và tổ chức cứu vớt an toàn 2 lao động đang trôi dạt trên biển. Hiện sức khỏe 2 lao động ổn định.

Qua xác minh, đó là ông Đặng Văn Tấn và ông Nguyễn Trung Tuy là lao động đi trên tàu cá BTh 97877 TS bị phá nước vào ngày 1/4. Hiện tàu BĐ 98186 TS đang tiếp tục hoạt động khai thác hải sản.

Hà Nội thêm điểm cấp đổi giấy phép lái xe

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, từ ngày 28/3/2025, Công an Thành phố Hà Nội triển khai tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe tại 30 Công an phường, thị trấn. Tổng số điểm tiếp nhận trên địa bàn hiện là 32, bao gồm hai cơ sở trước đây tại số 2 phố Phùng Hưng (phường Văn Quán, quận Hà Đông) và số 253 phố Nguyễn Đức Thuận (thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm). Việc mở rộng này giúp giảm tải áp lực cho các điểm tiếp nhận chính và tạo thuận lợi đáng kể cho người dân.

Người dân đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại Công an phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân).

Ghi nhận thực tế tại Công an phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) và Công an phường Điện Biên (quận Ba Đình) cho thấy, việc cấp đổi giấy phép lái xe ngay tại Công an cấp phường, xã mang lại hiệu quả rõ rệt. Người dân không còn phải di chuyển xa hay chờ đợi lâu, đồng thời quy trình xử lý diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Việc cấp đổi giấy phép lái xe tại Công an phường mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Trước hết, người dân không cần mất công di chuyển đến các điểm xa trung tâm, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ cũng được rút ngắn, giúp người dân không phải chờ đợi lâu. Ngoài ra, việc thực hiện thủ tục ngay tại địa phương giúp giảm áp lực cho các điểm cấp đổi chính, từ đó nâng cao hiệu quả phục vụ và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh lợi ích rõ ràng, thực tế triển khai cũng ghi nhận một số khó khăn. Cơ sở vật chất tại nhiều Công an phường còn hạn chế do chưa có sự đầu tư tương xứng với nhiệm vụ mới, diện tích phòng làm việc nhỏ, chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Người phụ nữ Hà Nội mất 9 tỷ đồng vì tin lời bạn trai

Theo Vietnamnet, thông qua mạng xã hội, bà T. (SN 1981, ở quận Hà Đông) kết bạn và trò chuyện với một người đàn ông. Sau một thời gian, giữa hai người nảy sinh tình cảm, đối tượng này đã hướng dẫn bà T. tham gia đầu tư tiền ảo.

Ban đầu, do tin tưởng, bà T. chỉ đầu tư một số tiền nhỏ. Khi thấy có lãi và rút tiền thành công, bà tiếp tục đầu tư số tiền lớn hơn. Tuy nhiên, khi bà T. muốn rút tiền về tài khoản ngân hàng, hệ thống lại không cho phép rút.

Hệ thống yêu cầu bà T. phải nộp thêm khoảng 1 tỷ đồng mới có thể rút tiền. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bà T. mới biết mình bị lừa đảo. Tổng số tiền bà bị chiếm đoạt lên tới gần 9 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác khi sử dụng các ứng dụng hẹn hò trực tuyến hoặc nhận lời kết bạn từ những người lạ trên mạng xã hội.

Người dân không nên tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, các website hay ứng dụng đầu tư tiền ảo chưa được cấp phép. Đặc biệt, cần tránh các nền tảng quảng cáo với lời hứa lợi nhuận cao, hấp dẫn, vì đây có thể là chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Việc đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo tiềm ẩn nhiều rủi ro, do những sàn này chưa có đại diện pháp luật tại Việt Nam và tiền ảo cũng chưa được pháp luật Việt Nam công nhận.

Nếu phát hiện hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo với cơ quan công an để được hỗ trợ xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.