Nghi phạm bắt cóc bé 3 tuổi tại trường mầm non là cô gái 18 tuổi

31 phút trước

Trong lúc nói chuyện điện thoại với cán bộ công an, đối tượng vẫn “nổ” mình là thượng tá đang công tác tại Cục An ninh điều tra, Bộ Công an. Tuy nhiên, hành vi giả mạo này đã bị công an thật “vạch mặt”.