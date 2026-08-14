'Ngọc nữ Hong Kong' đẹp không góc chết, U50 làm mẹ đơn thân nuôi 3 con

Nhắc đến những mỹ nhân nổi bật nhất của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, Trương Bá Chi luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Cô được mệnh danh là “ngọc nữ Hong Kong”. Nhiều năm qua, bà mẹ ba con vẫn được xem là biểu tượng nhan sắc bền bỉ.

Vẻ đẹp “quốc sắc thiên hương”

Trương Bá Chi sinh năm 1980, mang hai dòng máu Trung - Anh. Gia nhập làng giải trí khi mới 17 tuổi, cô nhanh chóng gây chú ý nhờ vẻ đẹp trong trẻo, đôi mắt sáng, nụ cười rạng rỡ cùng đường nét thanh tú.

Nhờ gương mặt đẹp nổi bật, cô nhanh chóng được mời đóng quảng cáo, làm mẫu ảnh trước khi trở thành hiện tượng của làng giải trí Hong Kong.

Trương Bá Chi đẹp thuần khiết ở tuổi đôi mươi.

Sự nghiệp của Trương Bá Chi bứt phá sau khi được Châu Tinh Trì lựa chọn vào vai Liễu Phiêu Phiêu trong bộ phim Vua hài kịch . Thành công của tác phẩm giúp cô trở thành ngôi sao hạng A và là gương mặt được nhiều đạo diễn, thương hiệu săn đón. Bên cạnh đóng phim, cô còn ca hát và làm người mẫu quảng cáo.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Trương Bá Chi nhiều lần được truyền thông ca ngợi là một trong những mỹ nhân đẹp nhất châu Á. Cô được truyền thông ca ngợi là “quốc sắc thiên hương”, mỹ nhân đẹp như tranh vẽ với gương mặt hài hòa “không góc chết”, làn da mịn màng và đường nét thanh tú.

Hôn nhân đổ vỡ với tài tử đình đám

Cuộc hôn nhân của Trương Bá Chi và tài từ Tạ Đình Phong tố không ít giấy mực của truyền thông. Chuyện tình của họ từng được ví như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình có thật của làng giải trí Hoa ngữ.

Sau nhiều lần tan hợp, cả hai khiến cả châu Á ngỡ ngàng khi biết họ đã bí mật kết hôn tại Philippines tháng 9 năm 2006. Nhiều khán giả đến giờ vẫn chưa quên hình ảnh Tạ Đình Phong quỳ gối cầu hôn Trương Bá Chi dưới ánh hoàng hôn trên bãi biển.

Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi từng là “cặp đôi vàng” của showbiz Hoa ngữ.

Khi sự nghiệp lẫn hôn nhân đang thăng hoa, Trương Bá Chi vướng vào bê bối lộ ảnh riêng tư liên quan đến tài Trần Quán Hy năm 2008, khiến hình ảnh và con đường nghệ thuật bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc bấy giờ, Tạ Đình Phong đã thể hiện bản lĩnh quân tử khi công khai bảo vệ và cùng vợ vượt qua dư luận.

Tuy nhiên đến năm 2011, cặp đôi tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Từ đó đến nay, Trương Bá Chi chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, một mình nuôi nấng hai con trai. Sau đó, cô sinh thêm con trai thứ ba nhưng không tiết lộ về người cha của bé. Trong khi đó, Tạ Đình Phong quay lại viết tiếp mối duyên dang dở với diva Vương Phi.

Mẹ 3 con đẹp nhất showbiz Hoa ngữ

Từ năm 2012, Trương Bá Chi trở lại đóng phim sau thời gian dài nghỉ ngơi, tập trung chăm sóc gia đình và sinh con. Sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật và trải qua 3 lần sinh nở, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung nhờ chế độ tập luyện và chăm sóc sức khỏe nghiêm túc.

Trương Bá Chi vẫn giữ được sức hút sau gần 3 thập kỷ làm nghề.

Dù đã bước sang tuổi 46, Trương Bá Chi vẫn trẻ trung, thanh khiết và được truyền thông ca ngợi là “nữ nghệ sỹ có đường nét gương mặt hoàn hảo nhất từ trước tới nay”.

Trên trang cá nhân với hàng triệu người theo dõi, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, thói quen chăm sóc da, tập luyện cũng như niềm vui khi chứng kiến các con trưởng thành. Lối sống độc lập, lạc quan giúp cô trở thành hình mẫu truyền cảm hứng cho nhiều bà mẹ đơn thân tại Trung Quốc.

Trương Bá Chi trẻ trung ở tuổi U50.

Hiện tại, Trương Bá Chi chủ yếu tham gia các chương trình truyền hình, quảng cáo và thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường cùng 3 con trên mạng xã hội. Với hình ảnh người mẹ độc lập, tích cực, cô vẫn luôn nhận được sự yêu mến từ đông đảo người hâm mộ.