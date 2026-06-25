Ngọc Sơn, Sỹ Luân đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam Thời Đại 2026
GĐXH - Mang chủ đề “Kỷ nguyên sắc đẹp – Di sản tỏa sáng”, cuộc thi hướng đến hành trình tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt trong dòng chảy giao hòa giữa tinh thần hiện đại và giá trị văn hóa dân tộc hướng đến kỷ nguyên mới.
Tại chương trình, BTC chính thức công bố Hội đồng Giám khảo mùa giải 2026, gồm danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn giữ vai trò Trưởng Ban Giám khảo; Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2024 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên và Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022 Nguyễn Mai Anh.
Phát biểu tại chương trình, Thạc sĩ Đặng Gia Bena, Chủ tịch cuộc thi nhấn mạnh Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2026 không chỉ là hành trình tìm kiếm những người phụ nữ hội tụ nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh mà còn là nơi lan tỏa tinh thần cống hiến, trách nhiệm xã hội và những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời đại hội nhập.
Tại buổi họp báo, BTC và Hội đồng Giám khảo đã có phần trao đổi cởi mở với các cơ quan báo chí về tiêu chí tuyển chọn thí sinh, định hướng phát triển cuộc thi cũng như những giá trị nhân văn mà chương trình theo đuổi.
Trong khuôn khổ chương trình, lễ ký kết hợp tác giữa BTC và các đơn vị tài trợ trang phục đã được thực hiện. Đồng hành cùng mùa giải năm nay là NTK Tommy Nguyễn (dạ hội), NTK Thân Hoàng Bích Thủy (áo tắm) và NTK Tony Phạm (áo dài). Sự góp mặt của những tên tuổi giàu dấu ấn trong làng thời trang Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên những phần trình diễn ấn tượng, tôn vinh vẻ đẹp và phong thái của các thí sinh.
Sự kiện đánh dấu màn trở lại của một sân chơi nhan sắc được đông đảo công chúng trẻ quan tâm. Mang chủ đề "Kỷ nguyên sắc đẹp – Di sản tỏa sáng", cuộc thi hướng đến hành trình tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt trong dòng chảy giao hòa giữa tinh thần hiện đại và giá trị văn hóa dân tộc hướng đến kỷ nguyên mới.
Theo lộ trình công bố, Hoa hậu Việt Nam Thời Đại 2026 đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho vòng sơ tuyển trực tiếp tại ba miền Bắc – Trung – Nam trong tháng 7. Những gương mặt nổi bật sẽ giành quyền góp mặt tại vòng Chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 8/2026. Cuộc thi được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa các giá trị văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch và vẻ đẹp Việt Nam đương đại.
Tiếp nối hành trình tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam thời đại mới, mùa giải năm nay dự kiến diễn ra vào tháng 8 tại Quảng Trị. Cuộc thi được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị chấp thuận tổ chức theo ủy quyền của UBND tỉnh.
Năm 2024, cuộc thi diễn ra tại Ninh Thuận (nay là Khánh Hoà). Danh hiệu hoa hậu thuộc về người đẹp Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (Quảng Trị). Cô là sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM, có vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào. Năm nay, đương kim Hoa hậu Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên - người con của mảnh đất anh hùng Quảng Trị đồng hành ở vai trò giám khảo, sẽ góp thêm dấu ấn đặc biệt cho mùa giải trở về với quê hương đăng cai.
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