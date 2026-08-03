Tập 1 'Mùa hè năm ấy' phát sóng tối nay (3/8) có gì hấp dẫn?

"Mùa hè năm ấy" - một bộ phim tâm lý, lãng mạn đan xen hài hước, đưa khán giả trở lại những ngày cuối cấp ba rực rỡ và đặc biệt là hành trình tình yêu của các bạn trẻ, từ khi họ còn là những người bạn thân thiết, đến những rung động đầu đời, chia xa rồi tìm lại. Bộ phim sẽ phát sóng vào thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VTV3 từ 3/8/2026.

"Mùa hè năm ấy" kể về hành trình tình yêu của Khánh và Phương: từ đôi bạn thân, những rung động đầu đời, cuộc chia xa nhiều day dứt đến khi gặp lại giữa bộn bề của cuộc sống trưởng thành. Bên cạnh họ là Hoàng, Ly và Tùng, tạo nên một nhóm bạn trẻ sôi nổi. Khi tình bạn giữa Khánh và Phương 'chuyển hóa' thì một biến cố lớn bất ngờ xảy đến, khiến mùa hè cuối cùng của tuổi học trò khép lại với nhiều điều dang dở.

"Mùa hè năm ấy" phát sóng từ ngày 3/8 trên VTV3. Ảnh VTV

Trong trích đoạn giới thiệu tập 1 phim "Mùa hè năm ấy", Phương - Khánh - Hoàng và Ly là bộ 4 thân thiết ở lớp cũng như ở nhà. Tuy nhiên, khi Phương đeo băng sao đỏ lên tay thì rất công tâm, không bao giờ vì bạn thân mà bỏ qua các lỗi vi phạm nội quy của trường.

Phương là sao đỏ, nghiêm túc trong thực hiện nội quy nhà trường. Ảnh VTV

Ly mang đồ ăn vặt theo, còn Hoàng mang đến 2 chiếc điện thoại lên lớp, nhưng không món đồ nào thoát khỏi tay Phương. Cô tịch thu tất cả và gửi ở phòng bảo vệ.

Khánh về nhà trong tình trạng say bí tỉ. Ảnh VTV

Khánh nói dối bố mẹ là sang học nhóm với các bạn nhưng hóa ra là đi sinh nhật. Không chỉ vậy, Khánh còn được bạn gái đưa về trong tình trạng say mèm, không biết gì. Trong khi đó, bố mẹ Khánh có vẻ quản con trai rất chặt. Không chỉ vậy, bố mẹ Khánh còn nhờ Phương và nhóm bạn trông hộ nhưng Khánh vẫn có cách nói dối để đi chơi.

Bố mẹ của Khánh rất nghiêm khắc nhưng Khánh vẫn nói dối để đi chơi. Ảnh VTV

Tập 1 phim "Mùa hè năm ấy" lên sóng lúc 20h ngày 3/8 trên VTV3.





