Ngư dân gây chấn động khi bắt gặp sinh vật hiếm khổng lồ vừa "tái xuất": Lần thứ 3 trong lịch sử nhân loại ghi lại được hình ảnh quý giá này
Đây là một sinh vật đại dương cực kỳ quý hiếm, hiếm đến mức chúng thường được xếp chung nhóm với các quái thú biển trong truyền thuyết.
Một ngư dân Nhật Bản gần đây đã ghi lại được khoảnh khắc hiếm hoi khi chạm trán với một con mực khổng lồ ngay trên mặt nước vào ban ngày, hé lộ hành vi săn mồi kỳ quái mà rất ít người từng được chứng kiến.
Mực khổng lồ là một sinh vật đại dương cực kỳ quý hiếm, hiếm đến mức chúng thường được xếp chung nhóm với các quái thú biển trong truyền thuyết như Kraken, Cthulhu hay người cá. Thế nhưng, mực khổng lồ là có thật.
Mặc dù ít khi được nhìn thấy, những lần chạm trán với mực khổng lồ vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Và một ngư dân người Nhật đã không chỉ gặp một, mà là hai con mực không xương sống khổng lồ này khi đang trên thuyền của mình. Dưới đây là đoạn video mới nhất về lần chạm trán đầy ám ảnh này.
Video do ngư dân ghi lại
Đoạn phim gốc đến từ ngư dân @yonemorikouta và sau đó được đăng tải lại trên YouTube. Video gốc được công bố vào tháng 12 năm 2025. Đoạn chú thích viết: "Đã xuất hiện những thước phim mới về cuộc chạm trán kỳ thú với Architeuthis dux – loài mực khổng lồ nổi tiếng – từ một tàu đánh cá Nhật Bản. Đoạn video phi thường này mang lại cái nhìn thực sự hiếm hoi về một cá thể A. dux còn sống và có vẻ rất khỏe mạnh ngay trên mặt nước biển, nơi chúng rất hiếm khi xuất hiện. Những cuộc gặp gỡ như thế này là lời nhắc nhở sống động về những câu chuyện đi biển lịch sử về quái vật Kraken tấn công tàu thuyền..."
Trong lần chạm trán này, con mực khổng lồ dường như đang ăn thịt một người anh em khác có kích thước nhỏ hơn. Nó trông có vẻ khỏe mạnh hơn so với cá thể mà người ngư dân này từng thấy trước đó. Đây là điều đặc biệt hiếm vì loài này vốn cư ngụ ở vùng biển sâu và thường chỉ nổi lên khi đã kiệt sức.
Vào năm 2019, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA) chỉ mới ghi nhận được lần thứ hai nhìn thấy một con mực khổng lồ trong môi trường sống tự nhiên dưới biển sâu của nó, tức đây là lần thứ 3 loài người bắt gặp sinh vật hiếm này được ghi nhận.
Sinh vật được bắt gặp năm 2019 ước tính dài khoảng 3 đến 3.6 mét, được phát hiện ở độ sâu hơn 750 mét tại Vịnh Mexico. Theo Giáo sư Sinh học Sonke Johnsen từ Đại học Duke: "Đây không phải là một sinh vật xa lạ nào đó được tìm thấy cách xa hàng nghìn dặm dưới vực sâu không tên. Nó là sinh vật thuộc về thế giới của chúng ta. Và tôi nghĩ đó là những gì chúng ta, với tư cách là những nhà thám hiểm, cần làm - chỉ tay xuống vực sâu và nói rằng nó đang ở đây, nó thật tuyệt vời, đẹp đẽ và là thứ mà chúng ta nên quan tâm."
Về đoạn video mực khổng lồ mới nhất tại Nhật Bản, một người xem đã bình luận: "Xét việc bạn ghi lại được hành vi ăn mồi, đây chắc chắn là tư liệu quan trọng về mặt học thuật. Bạn nhất định nên liên hệ với các nhà hải dương học gần nhất."
Nguồn: Surfer
