Ngư dân tưởng nhìn nhầm khi thấy sinh vật trắng toát giữa biển, chuyên gia xác nhận: Tỷ lệ chỉ 0,0025%
Việc một sinh vật biển cực kỳ quý hiếm vừa được phát hiện đã khiến cộng đồng khoa học đặc biệt chú ý.
Sinh vật biển cực quý hiếm xuất hiện tại khu bảo tồn biển nổi tiếng
Theo thông cáo báo chí do Ủy ban Quốc gia về Các Khu Bảo tồn Thiên nhiên Mexico công bố ngày 6/3, sinh vật đặc biệt này được ghi nhận tại vùng biển thuộc Loreto Bay National Park, nằm ngoài khơi thành phố Loreto trên bán đảo Baja California.
Ngay khi được phát hiện, con cá voi gần như trắng hoàn toàn đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới nghiên cứu và những người theo dõi động vật biển. Các nhà khoa học cho biết việc bắt gặp cá voi có màu sắc khác thường như vậy trong tự nhiên là điều rất hiếm.
Trong mùa khảo sát năm nay, các nhà nghiên cứu đã xác nhận sự hiện diện của khoảng 30 cá thể cá voi xanh khác nhau tại khu vực Loreto. Trong đó có cả những cặp cá voi mẹ và con, cho thấy vùng biển này đang đóng vai trò như một khu vực sinh sản và trú ẩn quan trọng của loài cá voi xanh.
Một điểm đáng chú ý khác là nhiều cá thể cá voi xanh năm nay được quan sát bơi gần bờ hơn so với trước đây. Các nhà khoa học cho rằng hiện tượng này có thể liên quan tới sự gia tăng nguồn thức ăn trong khu vực.
Theo các chuyên gia sinh học biển, sự gia tăng chất dinh dưỡng trong nước đã thúc đẩy sự phát triển của nhuyễn thể krill là nguồn thức ăn chính của cá voi xanh. Khi lượng krill dồi dào hơn, cá voi cũng di chuyển gần bờ để kiếm ăn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quan sát và nghiên cứu.
Theo Monterey Bay Aquarium, một cá voi xanh trưởng thành có thể tiêu thụ tới 4 tấn krill mỗi ngày. Loài động vật này cũng được xem là sinh vật lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất, với chiều dài có thể vượt quá 30 mét và trọng lượng lên tới khoảng 200 tấn.
Hiện tượng bạch tạng cực kỳ hiếm gặp ở động vật biển
Điểm khiến cá thể cá voi lần này trở nên đặc biệt chính là tình trạng bạch tạng. Đây là một rối loạn di truyền xảy ra khi cá thể nhận các gen đột biến từ cả bố và mẹ, khiến cơ thể không thể sản xuất melanin là sắc tố tạo nên màu da, lông và mắt.
Theo National Geographic, ở động vật có vú nói chung, bạch tạng vốn đã rất hiếm. Với các loài cá voi, tỉ lệ này còn thấp hơn nhiều.
Các nhà khoa học ước tính chỉ khoảng 0,0025% cá voi trên toàn thế giới mang đột biến bạch tạng. Điều đó đồng nghĩa với việc khả năng bắt gặp một cá thể như vậy trong tự nhiên gần như là sự kiện đặc biệt hiếm có.
Những cá thể bạch tạng thường có màu trắng hoặc trắng nhạt gần như hoàn toàn. Tuy nhiên, tình trạng này đôi khi cũng khiến chúng gặp bất lợi trong môi trường tự nhiên, do dễ bị tổn thương trước ánh nắng hoặc gặp khó khăn trong việc ngụy trang.
Dữ liệu quý cho nghiên cứu và bảo tồn cá voi xanh
Theo Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, cá voi xanh hiện được xếp vào nhóm nguy cấp. Các chuyên gia ước tính trên toàn thế giới chỉ còn khoảng 10.000–15.000 cá thể sinh sống ngoài tự nhiên.
Việc phát hiện cá thể cá voi xanh bạch tạng tại vùng biển Loreto vì vậy không chỉ gây kinh ngạc đối với giới khoa học mà còn mang lại nhiều dữ liệu giá trị cho công tác nghiên cứu và bảo tồn.
Ngoài cá voi xanh, mùa quan sát năm nay tại Loreto Bay National Park cũng ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài cá voi khác như cá voi lưng gù và cá voi vây. Điều này cho thấy hệ sinh thái biển tại khu vực vẫn duy trì được mức độ đa dạng sinh học đáng kể.
Các nhà nghiên cứu cho rằng những phát hiện như vậy có thể giúp hiểu rõ hơn về tập tính di cư, sinh sản và kiếm ăn của các loài cá voi lớn. Đồng thời, chúng cũng góp phần củng cố vai trò của các khu bảo tồn biển trong việc bảo vệ những sinh vật khổng lồ nhưng đang ngày càng mong manh của đại dương.
Nguyệt Phạm (Theo People, Yahoo News)
